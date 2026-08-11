Piratage chez Steam : vos données personnelles sont potentiellement compromises

Valve a confirmé qu'une cyberattaque visant son partenaire logistique européen a potentiellement compromis les données personnelles de plusieurs clients Steam. Si les informations bancaires restent en sécurité, l'entreprise appelle à la plus grande vigilance face aux risques de tentatives d'hameçonnage.

Valve traverse une petite tempête sur le sol européen. L'entreprise dirigée par Gabe Newell vient en effet de contacter de nombreux clients ayant récemment fait l'acquisition de matériel sur sa plateforme Steam (Steam Machine, Steam Deck...). Le motif de cette communication inhabituelle concerne une cyberattaque d'envergure ayant frappé son partenaire d'expédition, CEVA Logistics.

Une intrusion ciblée chez le partenaire logistique

L'incident s'est déroulé entre le mercredi 29 juillet et le samedi 1er août 2026. Huit centres d'entrepôt de CEVA Logistics ont été touchés par cette attaque informatique, provoquant au passage des retards d'expédition à travers toute l'Europe. Ce n'est que le vendredi 7 août que Valve a pris toute la mesure de la situation et des fuites d'informations potentielles.

Dans un message adressé aux médias spécialisés (via PCGamer), la société américaine a tenu à clarifier la chronologie des événements.

Durant le week-end, de nouveaux détails nous sont parvenus, ce qui nous a permis de dresser une liste des clients que nous estimons risquer d'avoir été affectés. Bien que CEVA enquête toujours sur l'attaque, nous voulions au moins envoyer un message à tous les clients concernés selon nos connaissances actuelles.

Steam a également contacté tous les clients potentiellement touchés pour leur expliquer la situation, mais aussi les rassurer. Aucun mode de passe ou code de carte bleue n'a été volé.

Quelles sont les données compromises ?

Les pirates ont pu mettre la main sur les noms, adresses postales, numéros de téléphone, adresses électroniques et détails des commandes des clients européens. Ces informations sont transmises par Steam à CEVA Logistics uniquement pour assurer la livraison physique du matériel. Le prestataire conserve ces données pendant une durée maximale de 90 jours après la commande.

Face à cette fuite de données personnelles, les utilisateurs n'ont pas besoin de bloquer leurs cartes de paiement ni de modifier les mots de passe de leurs comptes Steam. La véritable menace réside désormais dans l'ingénierie sociale.

Les personnes malveillantes pourraient utiliser les informations dérobées pour concevoir des messages frauduleux particulièrement crédibles. Les joueurs doivent donc se méfier de tout courriel ou SMS inattendu se faisant passer pour Valve ou une société de livraison. Il est recommandé de ne cliquer sur aucun lien suspect et de vérifier systématiquement l'expéditeur.

L'entreprise américaine continue de faire pression sur son partenaire pour connaître l'étendue exacte de la brèche. Des enquêteurs externes ont été appelés en renfort et les systèmes compromis ont été isolés. Valve prépare également les notifications requises auprès des autorités de protection des données des différents pays européens concernés.