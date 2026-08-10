Profitez de votre catalogue PS5 sur votre Steam Deck grâce à cette astuce

Jusqu'à présent, pour jouer aux titres PS5 en version nomade, il fallait impérativement posséder le PlayStation Portal. Mais Steam vient de lancer un outil qui permet de streamer les jeux de la console de Sony directement sur votre Steam deck.

Le Steam Deck est un atout pratique pour jouer sur le trajet des vacances, chez des proches ou simplement si vous ne possédez pas de PC pour profiter du catalogue Steam. Cependant, il a toujours été acté que seuls les jeux proposés via la plateforme de Valve étaient jouables sur ce support tant qu'ils sont compatibles.

De fait, jouer à des titres exclusifs à la PS5 et à son abonnement PlayStation Plus semblait impensable sur la console de Valve. Mais si c'est votre souhait, sachez que cela est désormais possible et ce sans même posséder de PlayStation 5 grâce à une seule application.

Asobi: Remote Play, l'application qui ajoute un mode PS5 à votre Steam Deck

Asobi: Remote Play est une application gratuite dans l'écosystème Steam disponible dès maintenant en PlayTest et sans mode Bureau. Une fois installée sur votre Steam Deck, elle permet de profiter des jeux éligibles, disponibles dans l'un des catalogues dématérialisés des abonnements premium. Sur le papier, l'application fonctionne donc de la même manière que le PlayStation Cloud Streaming.

La grande différence avec ce dernier est que l'application Asobi est disponible sur Steam Deck, Steam Machine et Linux, mais aussi sur tous les appareils sous SteamOS ou Linux. De plus, Asobi permet de streamer les jeux jusqu'en 1080p à 30 FPS, tout en bénéficiant d'une adaptation automatique du bitrate et du Remote Play via Internet.

Quelques points à prendre en compte avant de lancer l'application

Même si elle est pratique, Asobi n'est pas une application officielle affiliée à Sony Interactive Entertainment. Son utilisation est donc tolérée pour le moment mais peut devenir illégale et potentiellement mener à une suppression du compte PSN associé, même si ce n'est pas confirmé.

De plus, il est impératif de posséder un abonnement actif au PlayStation Plus Premium pour l'utiliser. Vous ne pouvez donc pas streamer les jeux que vous possédez sur votre compte, même si vous avez la console en question.

Enfin, il est précisé que seule la version free-to-play d'Asobi est actuellement proposée via ce PlayTest. Par la suite, une version premium payante sera débloquée, mais il faudra patienter avant de a découvrir. Allez-vous tester ce service dès maintenant, passer votre tour ou attendre son lancement officiel ?