Dragon Ball - Full Color - Freezer : Le tome 2, avec l'arrivée héroïque de Goku, est à présent disponible

Avec un rythme de parution plus ou moins régulier, les mangas suivent leur cours de publication au cœur de nos librairies de quartier. C'est ici le cas pour le tome 2 de l'arc Freezer du manga Dragon Ball - Full Color - Freezer qui est disponible à l'achat.

Résumé de l'histoire

Que vous soyez adepte ou néophyte concernant le manga Dragon Ball - Full Color, qui débute avec l'arc « L'Enfance de Goku » (8 tomes au total), puis avec « Le roi démon Piccolo » (4 tomes) et « Les Saiyans » (3 tomes), cet article vous permettra d'en apprendre un peu plus sur l'histoire et l'évolution de ce dernier. Par ailleurs, pour une découverte ou un simple rappel, retrouvez notre article faisant la présentation et reflétant notre appréciation dénommé « Manga : Dragon Ball - Full Color - L'Enfance de Goku, avis et découverte ».

Synopsis et avis du Tome 2

Si vous êtes simplement curieux et que vous ne connaissez pas encore le manga Dragon Ball - Full Color - Freezer, nous vous invitons à arrêter de lire afin d'éviter tout spoil potentiel. Pour les autres, voici ce qu'il faut retenir sur les péripéties à venir au cœur de ce nouveau tome.

Synopsis

Le tome 2 de l'arc Freezer du manga Dragon Ball - Full Color reprend ses événements sur la planète Namek où divers personnages sont en quête des Dragon Ball. Alors que Freezer a réussi à mettre la main sur plusieurs d'entre elles, Vegeta en a également une bien cachée. D'ailleurs, après son combat contre Zabon, le Prince des Saiyans parvient à voler les Dragon Ball détenus par Freezer, tandis que Gohan réussit à lui subtiliser la sienne.

Pendant ce temps-là, Krilin a fait la rencontre du Grand Chef de Namek, qui a augmenté sa puissance. Bien déterminé à ce que Gohan en profite également, Krilin se met à la recherche du fils de Goku et l'emmène voir le Grand Chef. Au cours de leur périple, Vegeta se met à les traquer, mais décide, contre toutes attentes, de s'allier à eux car le Commando Ginyu, composé de combattants redoutables et à la solde de Freezer, vient d'entrer en jeu.

Devant faire preuve de solidarité, Vegeta, Krilin et Gohan entament leur combat contre les membres du Commando Ginyu, qui réussit assez aisément à se défaire de ses adversaires. Fort heureusement, et après un long voyage durant lequel il s'est entraîné, Son Goku entre enfin dans la danse.

Avis

Ce nouveau volume appartenant à l'arc Freezer du manga Dragon Ball - Full Color ne manque pas de rebondissements scénaristiques. Chaque personnage parvient à tirer son épingle du jeu afin de mettre la main sur les dragon ball, et ce, à sa manière. Là où Vegeta fait preuve de ruse pour tromper Freezer et Zabon, Gohan met à profit le radar créé par Bulma pour trouver une boule de cristal. Krilin profite également d'un rôle important ici, car il permet notamment la rencontre entre Gohan et le Grand Chef.

Ce deuxième tome est également ponctué de plusieurs combats, tous aussi intéressants les uns que les autres. L'affrontement entre Vegeta et Zabon est ainsi plutôt spectaculaire, grâce à une mise en scène rapide et à la présence de couleurs qui vient appuyer la frénésie de la scène.

Évidemment, les combats vont s'intensifier, étant donné que Goku est arrivé à point nommé sur la planète Namek. Ce dernier a, d'ailleurs, grandement mis à profit son long voyage en s'entraînant avec une gravité de plus en plus forte. Sa puissance ayant décuplé, Goku s'annonce déjà comme le sauveur. Reste à savoir ce dont Kakarot est capable et s'il parviendra à vaincre le Commando Ginyu, qui est grandement craint par Vegeta.

Où et à quel prix ?

Pour celles et ceux qui souhaitent se lancer dans le manga, il faudra se tourner vers les éditions Glénat. Actuellement, seulement 17 tomes sont disponibles (8 pour l'arc « L'enfance de Goku », 4 pour celui « Le roi démon Piccolo », 3 pour « Les Saiyans » et 2 pour « Freezer ») et à un prix individuel de 14,95 €.

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Rendez-vous en novembre 2026 pour la suite de l'arc Freezer de Dragon Ball - Full Color.