LoL : Les capsules et les orbes gratuits du système d'honneur ont disparu, la toxicité risque de s'intensifier

La refonte du système d'honneur ayant entraîne la suppression des capsules et des orbes gratuits sur LoL exaspère les joueurs, qui estiment qu'il n'y a plus aucun intérêt à bien se comporter.
Riot Games ne parvient pas à rendre les joueurs de LoL
heureux depuis le lancement de la première saison de 2025, Bienvenue à Noxus. Les controverses se suivent, et la communauté reproche le plus souvent au développeur de faire preuve de cupidité. La refonte du système d'honneur intervenue avec le patch 25.04
a suscité une nouvelle vague de mécontentement.
Le retrait des capsules et orbes gratuits pourrait accentuer la toxicité des joueurs sur LoL
2025 n'a pas bien commencé sur LoL
, et la situation ne semble pas prête de s'améliorer. En effet, après le retrait des coffres Hextech gratuits
, l'ajout d'un skin de luxe pour Zed
, du cosmétique Sahn-Uzal de Mordekaiser
, du travail « bâclé » d'Alistar arénaire
ou encore l'énième nerf incompris de Mel
, Riot Games a effectué une refonte du système d'honneur venue supprimer les gains de capsules et d'orbes gratuits. Les joueurs remportent depuis de l'expérience pour le Passe de combat en guise de contrepartie.
Reddit s'est alors enflammé, et les commentaires critiquant la politique financière de Riot abondent. Or, le problème serait cette fois plus grave qu'il n'y paraît, étant donné que ce retrait risque d'avoir pour effet une hausse de la toxicité sur LoL.
There's no in-game incentive to be a nice teammate anymore
byu/Aggli inleagueoflegends
Pour de nombreux joueurs, « il n'y a désormais plus rien qui incite à se comporter correctement avec ses coéquipiers ».
Même si compter sur des récompenses pour contenir les comportements négatifs des joueurs témoigne d'un manque de maturité de leur part, il n'empêche que cela fonctionnait sur certains. La suppression des orbes et capsules gratuits
ne ferait d'ailleurs qu'accroître une colère déjà profonde qui pourrait aussi se manifester dans la Faille. Riot Games œuvre pour lutter contre la toxicité, et il est vrai que cette décision va à l'encontre de ce qui a été mis en place, c'est-à-dire de punir les attitudes irrespectueuses et de récompenser les joueurs agréables.
La communauté estime ainsi dans l'ensemble qu'il y a là une volonté d'éradiquer de manière progressive l'intégralité des cosmétiques gratuits. Il est difficile de comprendre comment Riot a pu enfoncer le clou dans le contexte tendu généré par la crise des coffres Hextech, c'est pourquoi les joueurs attendent cette fois de la souplesse de la part du développeur. Aucune annonce n'a toutefois été effectuée pour le moment.
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