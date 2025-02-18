LoL : Le skin exalté Sahn-Uzal Mordekaiser sera disponible en mars

Un nouveau skin exalté sera disponible sur LoL en mars 2025, Sahn-Uzal Mordekaiser.
La cadence de sortie de skins de luxe s'intensifie sur LoL
depuis 2024, et Riot Games a présenté un nouveau modèle exalté en février 2025, Sahn-Uzal Mordekaiser.
Mordekaiser va recevoir le skin Sahn-Uzal Mordekaiser avec le Sanctuaire
Courant février 2025, les développeurs de LoL
révélaient l'ajout d'une nouvelle apparence pour Mordekaiser
, et le chef de guerre apparaîtra sous sa forme humaine, avant qu'il ne prenne le pouvoir. En effet, la vidéo de présentation comporte la mention « Origines de Noxus », ce qui permet tout de suite de comprendre que ce prochain skin du Revenant de fer nous plongera dans le passé.
Le cosmétique Sahn-Uzal Mordekaiser ne pourra néanmoins pas être acheté dans la boutique du jeu, puisque vous devrez passer par le système du Sanctuaire pour l'obtenir à partir du 5 mars.
Ce skin rejoint Jinx d'arcane fracturée ou Serpent Rayonnant Sett dans la catégorie exalté, ce qui implique de débourser une belle somme en euros pour pouvoir le récupérer. Ce mode d'obtention provoque habituellement la colère de la communauté, qui n'a pourtant pas mis l'accent sur ce point cette fois-ci.
Contre toute attente, les joueurs n'ont pas manifesté leur mécontentement à l'encontre des prix des apparences de luxe à la suite de cette annonce. Beaucoup ont en effet préféré rappelé la controverse du retrait des skins Hextech gratuits
en commentaire, aussi bien sur YouTube que sur X.
La pilule ne passe décidément pas, et il apparaît que toutes les publications de Riot Games sont entachées par de telles remarques depuis que le scandale a éclaté.
[Satire] An alternative to the just announced Sahn-Uzal Mordekaiser Gatcha Skin.
byu/SnorrTrX inleagueoflegends
Malgré l'entêtement des joueurs d'être entendus par le développeur, la décision de supprimer les coffres gratuits a été maintenue, creusant encore davantage le fossé entre les deux parties. Un retour en arrière semble à présent difficile à imaginer, mais l'obstination de la communauté pourrait peut-être un jour faire plier Riot, même si l'espoir tend à s'amenuir.
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