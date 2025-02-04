LoL : Zed va recevoir un nouveau skin en février, mais il vous coûtera sans doute plus de 200 euros

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 04 février 2025 à 23h35
La prochaine apparence de Zed sur LoL déplaît déjà aux joueurs, qui condamnent fermement la profusion de cosmétiques de luxe.
LoL : Zed va recevoir un nouveau skin en février, mais il vous coûtera sans doute plus de 200 euros
Zed va recevoir un nouveau skin sur LoL avec le patch 25.S1.4, mais ce cosmétique fera partie de la catégorie de luxe, ce qui n'est pas du goût de tous.

Le skin Zed fléau galactique quantique n'enthousiasme pas les joueurs, au contraire

Riot Games a annoncé l'ajout du skin Zed fléau galactique quantique sur le PBE de LoL le 4 février 2025 sur les réseaux, et les joueurs n'ont pas attendu pour manifester leur mécontentement.


En effet, plusieurs raisons ont poussé la communauté à réagir de manière négative. Dans un premier, même si le skin est visuellement attrayant, il n'en demeure pas moins qu'il existe déjà sur le MOBA, à travers le cosmétique Zed fléau galactique sorti il y a 6 ans. Zed fléau galactique quantique est en réalité un modèle amélioré de cette première apparence, à l'exception que ce nouveau skin ne sera pas disponible par le biais de la boutique.

Pour l'obtenir, vous devrez passer par le Sanctuaire, qui accorde des butins de valeur. Concrètement, il s'agit d'un système dans lequel vous engagez 400 RP pour recevoir une étincelle ancienne. Cette dernière fera ensuite office de billet pour participer à un tirage au sort, et peut-être décrocher un cosmétique très rare, comme Jinx d'Arcane fracturée, et bientôt, Zed fléau galactique quantique. Le taux de drop est cependant assez bas, et même si vous avez la garantie de récupérer le cosmétique désiré après un maximum de 80 tentatives, cela risque de vous faire dépenser beaucoup.

zed-fleau-galactique-quantique-annonce
Les joueurs ont donc accueilli cette nouveauté avec réticence, et parfois même de façon sarcastique, par exemple car certains ont souligné sur Reddit que « GTA 6 coûtera moins cher que ce skin ». 

Quantum Galaxy Slayer Zed Skin
byu/HeiMaoMiao inleagueoflegends

Après la controverse liée au retrait des coffres Hextech gratuits, le fossé entre le ressenti des joueurs et la politique de monétisation de Riot Games ne cesse de se creuser. Même si les plaintes et les mouvements de protestation avaient tout de suite étaient d'actualité au moment de la sortie du skin de luxe de Faker au début de l'été 2024 et avaient continué à chaque sortie de cosmétique de ce type, le développeur ne semble pas vouloir renoncer à cette pratique.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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