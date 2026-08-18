LoL : Ce que nous savons sur le patch 26.17

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 18 août 2026 à 09h03
Retrouvez un aperçu de ce qui vous attend avec la mise à jour 26.17 de LoL dans cet article.
LoL : Ce que nous savons sur le patch 26.17

Le patch 26.17 de LoL sera bientôt d'actualité sur les serveurs live du MOBA. Comme à son habitude, Matt "Riot Phroxzon" Leung-Harrison nous offre un aperçu des changements qui arriveront le mercredi 26 août 2026 sur League of Legends

Ce que nous savons sur les notes de patch 26.17 de League of Legends

Riot "Phroxzon" a présenté les grandes lignes de la prochaine mise à jour de LoL, la 26.17, en indiquant qu'il s'agit surtout d'un patch de stabilisation après le déploiement du 26.16. Globalement, les mages en bot lane ont vu leur taux de victoire diminuer, mais pas de façon massive, ce qui correspond à ce que souhaitait le développeur. Par ailleurs, les ajustements concernant Poppy et Camille se montrent satisfaisants.

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Le développeur a mis l'accent sur les modifications à venir pour deux objets. Ciel éventré domine un peu trop, et subira un nerf, tandis que la Lame tempête n'est pas assez employée, à part si vous incarnez Jhin. Cette pièce recevra ainsi un buff. D'autres changements sont au programme, et pour en savoir plus, retrouvez un aperçu du patch 26.17 de LoL ci-dessous.

Champions

Buffs

  • Cho'Gath
  • Irelia
  • Hecarim
  • LeBlanc
  • Qiyana
  • Yasuo
  • Yone 
  • Trundle
  • Aurelion Sol

Nerfs

  • Nasus
  • Thresh
  • Xerath
  • Graves
  • Nocturne
  • Vayne

Systèmes

Buff

  • Lame tempête (Stormrazer)

Nerf

  • Ciel éventré (Sundered Sky)
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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