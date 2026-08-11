LoL : MàJ 26.16, les détails de la mise à jour

La mise à jour 26.16 de LoL a été déployée le mercredi 12 août 2026, et apporte les premiers ajustements pour le mode Classic du MOBA. Trois champions supplémentaires font d'ailleurs leur entrée, Akali, Kennen et Shen. Comme d'habitude, des changements ont été apportés à l'Arena, l'Aram du Chaos, et au mode normal et classé de la Faille de l'Invocateur. Riot Games a principalement souhaité donner plus d'espace aux ADC, au détriment des mages en bot lane, et a ainsi accordé des buffs variés pour rendre le rôle plus viable. Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter les détails du patch notes 26.16 de LoL ci-dessous.

Patch notes 26.16 de LoL

Champions

Azir

Nous continuons à garder un œil sur Azir, d'autant plus que les joueurs continuent de choisir Attaque soutenue comme rune fondamentale pour ce champion. Pour l'instant toutefois, nous apportons un léger buff à ses performances en phase de laning pour lui donner un coup de pouce.

A - Sables conquérants

Dégâts : 60 / 80 / 100 / 120 / 140 (+35 / 40 / 45 / 50 / 55% de la puissance) ⇒ 75 / 95 / 115 / 135 / 155 (+35 / 40 / 45 / 50 / 55% de la puissance)

Bel'Veth

Bel'Veth sort du dernier patch avec un scaling aussi important que celui de Kayle et Aurelion Sol. Son scaling est déjà rapide dans toutes les tranches de niveau, et compte tenu du fait que ses performances en début de partie sont déjà assez faibles, nous avons choisi d'atténuer légèrement son impact en fin de partie.

Stats de base

Croissance en PV : 110 ⇒ 105

R - Banquet infini

Vitesse d'attaque totale de sa forme véritable : 5 / 15 / 25% ⇒ 6 / 13 / 20%

NOUVEAU → Indicateur de rémora de la forme véritable : la jauge de ressource devient désormais violette lorsque la forme véritable peut faire apparaître un rémora.

Camille

La tendance des supports « roameurs » ayant le vent en poupe, Camille s'est imposée comme la reine de cette stratégie. Nous cherchons à la fois à nerfer la puissance de ses déplacements en tant que support, tout en conservant, voire en buffant, ses performances sur la voie du haut. Pour cela, nous allons réduire la puissance brute de son bouclier passif en début de partie, au profit d'une réduction significative des délais de récupération qui lui permettront des échanges plus fréquents et plus efficaces.

Stats de base

Mana : 339 ⇒ 375

Compétence passive - Protection modulable

Bouclier : 20% des PV max ⇒ 10 / 15 / 20 / 25% des PV max (niveaux 1 / 7 / 13 / 19)

Délai de récupération : 18 / 14 / 10 / 6 sec (niveaux 1 / 7 / 13 / 19) ⇒ 14 / 11 / 8 sec (niveaux 1 / 7 / 13)

Z - Balayage tactique

Délai de récupération : 15 / 14 / 13 / 12 / 11 sec ⇒ 12 / 11,5 / 11 / 10,5 / 10 sec

Dégâts supplémentaires de la zone conique extérieure : 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8% (+2,5% tous les 100 pts de dégâts d'attaque bonus) PV max de la cible ⇒ 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9% (+2,5% tous les 100 pts de dégâts d'attaque bonus) PV max de la cible

Gwen

Les nerfs que nous avons apportés à Gwen plus tôt cette année l'ont rendue légèrement trop faible. Nous apportons donc un buff à sa compétence passive afin qu'elle retrouve sa puissance initiale, ce qui permettra à Gwen de mieux rivaliser dans certains de ses affrontements les plus compliqués, sans pour autant qu'elle devienne impossible à contrer.

Compétence passive - Mille coupures

Soins sur les champions : 50% après mitigation, limité à 10-25 (en fonction du niveau) (+6,5% de la puissance) ⇒ 67% après mitigation, limité à 12-40 (en fonction du niveau) (+7% de la puissance)

Kennen

Avec les changements apportés à la Ceinture-roquette Hextech pour l'empêcher de devenir l'objet légendaire incontournable des mages, Kennen s'est retrouvé à la traîne. Nous lui apportons donc des buffs pour compenser, en veillant à ce qu'il soit bien récompensé lorsqu'il parvient à trouver les bons angles pour lancer ses ultimes dévastateurs capables d'anéantir des équipes entières.

R - Maelström

Résistances supplémentaires : 20 / 40 / 60 ⇒ 25 / 50 / 75

Dégâts : 40 / 75 / 110 (+22,5% de la puissance) ⇒ 40 / 80 / 120 (+25% de la puissance)

Dégâts max : 300 / 562,5 / 825 (+168,75% de la puissance) ⇒ 300 / 600 / 900 (+187,5% de la puissance)

Nasus

Nasus est un choix très particulier pour la jungle, ce qui nous semble particulièrement intéressant. En revanche, sa performance sur la voie du haut reste très largement insuffisante. Nous ajustons donc la génération des effets cumulés de son A afin d'équilibrer davantage la puissance brute du champion dans ces deux rôles.

A - Buveuse d'âmes

Effets cumulés : 3, augmentés à 12 sur les champions / grands sbires / monstres ⇒ 4, augmentés à 10 sur les champions / grands sbires / monstres

Poppy

Poppy est censée être un tank, mais son gameplay s'est trop orienté vers un gameplay de combattant en début de partie, au point que les joueurs préfèrent choisir Déluge de lames et Ciel éventré plutôt que des runes et des objets plus adaptés à son rôle de tank. Nous souhaitons donc réduire sa puissance en tant que combattant AD en début de partie et renforcer son rôle de tank en augmentant son scaling en termes de résistances, tout en lui offrant une génération de mana suffisante pour qu'elle ne se retrouve pas immédiatement à court de ressources lors de combats prolongés.

Stats de base

Dégâts d'attaque : 60 ⇒ 56

Régénération des PV : 8 ⇒ 9

Mana : 280 + 40/niveau ⇒ 300 + 45/niveau

A - Commotion

Dégâts : 30 / 55 / 80 / 105 / 130 (+100% dégâts d'attaque bonus) (+9% des PV max de la cible), deux fois⇒ 30 / 55 / 80 / 105 / 130 (+75% dégâts d'attaque bonus) (+7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9% des PV max de la cible), deux fois

Dégâts max selon les PV max de la cible contre les monstres : 75 / 105 / 135 / 165 / 195 ⇒ 85 / 120 / 155 / 190 / 225

Ralentissement : 20 / 25 / 30 / 35 / 40% ⇒ 20 / 23 / 26 / 29 / 32% (+8% tous les 1 000 PV bonus)

Z - Présence immuable

Armure totale et résistance magique totale : 12%, doublé en dessous de 40% de PV max ⇒ 16%, doublé en dessous de 40% de PV max

Objets

Jambières du berzerker

Les Jambières du berzerker sont particulièrement faibles en termes de puissance depuis un certain temps, et compte tenu de la situation des champions AD aussi bien sur la voie du bas que sur la voie du milieu, nous pensons que c'est le bon moment pour buffer cet objet.

Vitesse d'attaque : 25% ⇒ 30%

Vitesse d'attaque au palier 3 : 40% ⇒ 45%

Couperet noir

Le Couperet noir est désormais davantage un objet utilisé par les joueurs de Smolder et Senna qu'un objet de base pour les combattants AD. Nous rétablissons la distinction entre les objets de mêlée et à distance afin de pouvoir renforcer l'effet de vitesse de déplacement de cet objet pour les combattants AD sans pour autant le rendre trop puissant pour les champions à distance.

Dégâts d'attaque : 40 ⇒ 45

Vitesse de déplacement de Ferveur : 20 pendant 2 sec ⇒ [20 mêlée || 10 distance] pendant 2 sec

Éclipse

De la même manière, Éclipse est devenu moins attractif pour les champions AD, car c'est un objet coûteux en début de partie, et il n'est pas assez létal. Nous estimons donc qu'il est nécessaire de lui apporter un buff.

Dégâts : [6% mêlée || 4% distance] PV max de la cible ⇒ [8% mêlée || 5% distance] PV max de la cible

Bouclier : [160 + 40% des dégâts d'attaque bonus (mêlée) || 80 + 20% des dégâts d'attaque bonus (distance)] ⇒ [150 + 40% des dégâts d'attaque bonus (mêlée) || 75 + 20% des dégâts d'attaque bonus (distance)]

Ouragan de Runaan

Au cours de l'année, les joueurs qui étaient fidèles à l'Ouragan de Runaan ont arrêté de choisir cet objet, car les ADC se sont tournés vers des objets avec plus de chances de coups critiques et plus de vitesse d'attaque. Nous renforçons son effet unique et sa vitesse de déplacement afin d'aider les joueurs à tirer parti des exigences de positionnement liées à cet effet unique.

Vitesse de déplacement : 4% ⇒ 5%

Dégâts des projectiles de Fureur du vent : 55% des dégâts d'attaque ⇒ 65% des dégâts d'attaque

Gage de Sterak

Gage de Sterak a perdu sa place d'objet phare pour les colosses et les champions à haut risque en combats d'équipe, Ange gardien ayant pris sa place. Mais nous pensons tout de même que Gage de Sterak reste un objet plus adapté à ces champions. C'est pourquoi nous lui apportons le changement suivant.

Dégâts d'attaque bonus : 45% des dégâts d'attaque de base ⇒ 50% des dégâts d'attaque de base

Ciel éventré

En revanche, Ciel éventré, est l'objet qui a dominé la méta des combattants AD cette année. Même s'il est toujours passionnant de voir des joueurs enchaîner ses déclenchements en combat d'équipe et survivre à des engagements risqués, nous estimons que cet objet est un peu trop performant lorsqu'il est optimisé au point que ses soins sont plus importants que ceux des objets basés sur le vol de vie.

Recette : Foreuse (1150 PO) + Marteau de Caulfield (1050 PO) + Cristal de rubis (400 PO) + 500 PO ⇒ Foreuse (1150 PO) + Marteau de Caulfield (1050 PO) + 900 PO

Soins : [100% mêlée || 50% distance] des dégâts d'attaque de base + 6% des PV manquants ⇒ [90% mêlée || 45% distance] des dégâts d'attaque de base + 4% des PV manquants PV : 400 ⇒ 450

Cape solaire

Cape solaire est un objet très populaire dans League of Legends, tant au niveau du nombre de joueurs qui l'achètent que du taux de victoire des joueurs qui l'utilisent, mais ces derniers expriment souvent leur mécontentement à l'égard de cet objet en le comparant à Rayonnement du vide. Nous augmentons son coût pour l'aligner sur celui de Rayonnement du vide et réorientons sa puissance vers les dégâts en PvP afin de lui octroyer des avantages plus comparables.

Dégâts : 20 (+1% des PV bonus) ⇒ 20 (+1,5% des PV bonus)

Modificateur de sbire / monstre : 160% sbire, 200% monstre ⇒ 150% sbire, 180% monstre

Recette : 600 PO ⇒ 700 PO

Broyeuses à chaînes

Nous continuons de penser que les optimisations défensives des bottes sur la voie du milieu freinent l'action. Puisque nous cherchons dans ce patch à réorienter la puissance des mages de la voie du bas vers la voie du milieu, nous en profitons également pour nerfer les objets défensifs de la voie du milieu contre les mages.

Résistance magique : 30 ⇒ 25

Chaussures de lanceur de sorts

En plus de la modification des Broyeuses à chaînes, nous renforçons les Chaussures de lanceur de sorts afin d'ajuster davantage l'équilibre entre les mages du milieu et du bas.

Pénétration magique : 18 + 8% → 20 + 8%

Tiamat

Tiamat s'est retrouvée dans une situation où, même si vous achetez un objet Hydre, il est optimal de ne PAS l'acheter avant d'avoir tous les autres composants. C'est vraiment nul, en fait.

Dégâts d'attaque : 20 ⇒ 25

Systèmes

Résistance magique des ADC

Enfin, en plus des modifications apportées aux récompenses de bottes sur la voie du milieu, nous ajustons également la résistance magique de tous les ADC afin de les aider face aux mages en début de partie. Nous espérons également que cela aidera certains d'entre eux sur la voie du milieu, où nous pensons qu'un vivier plus sain de champions AD (y compris potentiellement Akshan et Tristana) contribuera aussi à créer une méta de la jungle plus diversifiée, au-delà des combattants AD.

Champions affectés : Akshan, Aphelios, Ashe, Caitlyn, Corki, Draven, Ezreal, Graves, Jhin, Jinx, Kai'Sa, Kalista, Kindred, Kog'Maw, Lucian, Miss Fortune, Quinn, Samira, Senna, Sivir, Smolder, Twitch, Varus, Vayne, Xayah, Yunara, Zeri

Résistance magique : 30 + 1,3/niveau ⇒ 33 + 1,1/niveau

Résistance magique de Tristana : 28 + 1,3/niveau ⇒ 33 + 1,1/niveau

Compagnons de la jungle

En parlant d'une méta plus diversifiée dans la jungle, nous ajustons la façon dont les familiers de la jungle évoluent afin d'aider lesjunglers mages et tanks face à la méta actuelle dominée par les combattants AD.

Dégâts par attaque : 20 - 150 (en fonction du niveau) (+10% des dégâts d'attaque bonus) (+12% de la puissance) (+20% de l'armure bonus) (+20% de la résistance magique bonus) (+3% des PV bonus) ⇒ 20 - 150 (en fonction du niveau) (+10% des dégâts d'attaque bonus) (+16% de la puissance) (+25% de l'armure bonus) (+25% de la résistance magique bonus) (+4% des PV bonus)

Quête de support

Nous ajustons enfin la progression de la quête de support afin de pénaliser les déplacements importants en début de match, en augmentant la pénalité lorsque vous êtes en dehors de la voie du bas et en supprimant le bonus de progression obtenu lors des combats contre des champions par rapport à l'élimination de sbires.

Utilisation des effets cumulés lors de dégâts sur les champions / tourelles : 22 mêlée || 20 à distance et 24 mêlée || 22 à distance ⇒ 18 et 21

Utilisation des effets cumulés sur les sbires : 15 et 20 ⇒ 18 et 21

Pénalité d'XP/PO liée au score de sbires : -25% en dehors de la voie du bas jusqu'au niveau 3 ⇒ -33% en dehors de la voie du bas jusqu'au niveau 5

Classic

Bienvenue dans notre première mise à jour de patch pour League Classic ! Nous proposons de tout nouveaux anciens champions, de toutes nouvelles anciennes runes, ainsi qu'une série de modifications d'équilibrage ciblant les plus grands cas particuliers du jeu. Êtes-vous enthousiaste à l'idée de devenir un véritable ninja ?

Champions

NOUVEAU → Akali

Akali débarque avec son invisibilité, des ruées ciblées et une quantité impressionnante de dégâts. Mieux vaut acheter une balise rose !

Compétence passive - Maîtrises jumelles

Après avoir obtenu 20 puissance, vous gagnez un pourcentage de vos dégâts d'attaque totaux en dégâts bonus à l'impact.

Après avoir obtenu 10 dégâts d'attaque bonus, vous gagnez du sort vampirique.

A - Marque d'assassin

Lancez un kama, infligeant des dégâts et marquant votre cible. Attaquez la cible marquée pour infliger plus de dégâts et récupérer de l'énergie.

Z - Linceul nébuleux

Lancez une bombe fumigène, qui rend à Akali invisible et lui octroie des résistances supplémentaires tant qu'elle se trouve dans la zone. Les ennemis dans la zone subissent un ralentissement.

E - Taille incurvée

Entaillez tous les ennemis à proximité, infligeant des dégâts.

Faites attention, cela peut vider vos réserves d'énergie rapidement.

R - Danse des ombres

Foncez vers un ennemi et infligez des dégâts à l'arrivée. Cette compétence peut contenir un maximum de 3 ruées à la fois, comme des munitions.

NOUVEAU → Kennen

Kennen fait son retour sous une forme plutôt familière, prêt à plonger au cœur des équipes ennemies avec Maelström ou à adopter une approche plus posée en tant qu'attaquant automatique AD.

Compétence passive - Marque de tempête

Les compétences de Kennen appliquent des marques cumulatives à leurs cibles. Lorsqu'ils atteignent 3 effets cumulés, ces cibles subissent un étourdissement et Kennen récupère de l'énergie.

A - Shuriken foudroyant

Lancez un shuriken en ligne droite, infligeant des dégâts et marquant le premier ennemi touché.

Z - Surtension

Passive : Toutes les quelques attaques, l'attaque de Kennen inflige des dégâts bonus et marque sa cible.

Active : Kennen inflige des dégâts et applique une marque supplémentaire à tous les ennemis marqués à proximité.

E - Rush foudroyant

Kennen devient une boule d'éclairs, gagnant de la vitesse de déplacement bonus et des résistances. Les ennemis avec lesquels il entre en collision lorsqu'il est une boule d'éclairs subissent des dégâts et sont marqués.

R - Maelström

Un maelström suit Kennen pendant quelques secondes, infligeant des dégâts et marquant un champion ennemi aléatoire plusieurs fois par seconde.

NOUVEAU → Shen

Shen adhère à la philosophie selon laquelle on peut se dissimuler à la vue de tous. Il reste le même ninja audacieux et provocateur qu'il a toujours été, mais peut désormais se soigner lui-même ainsi que ses alliés.

Compétence passive - Frappe de ki

Toutes les quelques secondes, la prochaine attaque de Shen inflige des dégâts bonus et restaure de l'énergie.

Les attaques de base préparent plus rapidement sa prochaine attaque renforcée.

A - Lame vorpale

Shen lance une lame, infligeant des dégâts et marquant l'ennemi ciblé. Chaque fois que Shen ou ses alliés attaquent l'ennemi marqué, ils restaurent des PV sur la durée.

Si la lame élimine directement la cible, Shen reçoit des soins partiels.

Z - Feinte

Vous gagnez un bouclier. Tant qu'il est actif, les attaques accélèrent le rechargement de Frappe de ki.

E - Rush des ombres

Foncez en ligne droite, provoquez et infligez des dégâts à tous les champions que Shen percute, et restaurez de l'énergie pour chacun d'eux.

R - Soutien indéfectible

Ciblez un champion allié n'importe où sur la carte pour lui conférer un bouclier. Après quelques secondes, si cette personne est toujours en vie, téléportez-vous auprès de cet allié.

Alistar

Alistar est plutôt efficace sur les deux voies en solo, que vous le jouiez en AP burst ou en auto-attaquant avec Coup de tête. Cependant, il est assez faible en support, donc nous envisageons quelques buffs dans ce sens.

E - Cri triomphant

Efficacité des soins pour les alliés : 50% ⇒ 75%

Amumu

Amumu affiche des performances inférieures à nos attentes, nous cherchons donc à le ramener à la normale. Nous annulons certains nerfs de 2012-2013, afin de garantir qu'il conserve une niche stratégique forte en aidant les équipes AP à éliminer les cibles squishy.

Compétence passive - Toucher maudit

Réduction de résistance magique : 15 / 20 / 25 ⇒ 15 / 25 / 35 (niveaux 1 / 7 / 13)

Durée de la réduction : 3 sec ⇒ 4 sec

A - Jet de bandelette

Dégâts de base : 80 / 130 / 280 / 230 / 280 ⇒ 80 / 140 / 200 / 260 / 320

Blitzcrank

Blitzcrank est actuellement le meilleur support du jeu, dominant à la fois le taux de victoire, le taux de sélection et le taux de bannissement. Il est temps d'appliquer quelques nerfs pour le ramener à un niveau plus équilibré. Nous revenons en arrière (littéralement) en annulant certains buffs de 2011 et 2012. Le but est de limiter la pression en début de partie et de revoir les délais de récupération à la hausse, car les compétences de Blitzcrank peuvent avoir énormément d'impact. Si Blitzcrank rate son grappin, il est normal que ses adversaires aient le temps de riposter.

A - Grappin propulsé

Dégâts de base : 80 / 135 / 190 / 245 / 300 ⇒ 60 / 120 / 180 / 240 / 300

Délai de récupération : 20 / 19 / 18 / 17 / 16 ⇒ 22 / 21 / 20 / 19 / 18

Z - Surcharge

Délai de récupération : 15 ⇒ 20

R - Champ de stase

Dégâts actifs : 250 / 375 / 500 ⇒ 200 / 300 / 400

Dr. Mundo

Dr. Mundo s'en sort encore moins bien que ses patients, et c'est peu dire ! Il reçoit une série de buffs concernant à la fois ses dégâts et sa durabilité afin de lui permettre d'encaisser un maximum de dégâts tout en continuant d'infliger de lourdes punitions. Ces buffs sont en fait une annulation des nerfs de 2012.

Z - Agonie de flammes

Dégâts par seconde : 35 / 50 / 65 / 80 / 95 ⇒ 40 / 55 / 70 / 85 / 100

Ténacité : 10 / 15 / 20 / 25 / 30% ⇒ 15 / 20 / 25 / 30 / 35%

R - Sadisme

PV rendus : 40 / 50 / 60% ⇒ 40 / 55 / 70%

Garen

Garen ne s'en sort pas très bien en ce moment, alors nous sommes là pour lui accorder un buff afin de le remettre à niveau. Nous voulons qu'il puisse avoir l'avantage en début de phase de laning, donc nous améliorons sa régénération en début de partie pour lui permettre de se battre plus souvent, et nous réduisons le délai de récupération du rang 1 de son ultime pour l'inciter davantage à combattre.

Stats de base

Régénération de base des PV : 8,2 ⇒ 9,0

Compétence passive - Persévérance

Régénération de PV max par seconde : 0,4% ⇒ 0,5%

R - Justice de Demacia

Délai de récupération : 160 / 120 / 80 ⇒ 140 / 110 / 80

Heimerdinger

Heimerdinger est le meilleur champion de la voie du milieu, et il se classe également parmi les meilleurs en voie du haut. On s'attendait à ce qu'il s'en sorte bien, car les joueurs doivent (ré)apprendre à l'affronter, et ses tourelles sont très fortes, mais il se montre plus menaçant que ce que nous avions prévu. Nous voulons faire en sorte que sa forteresse de tourelles de début de partie soit plus facilement pénétrable et que Heimerdinger soit davantage vulnérable en augmentant le délai de récupération de la grenade. Pour ce qui est des roquettes, la compétence fait tout simplement trop de dégâts de base.

A - Tourelle H-28G Évolution

Dégâts d'attaque de base : 30 / 38 / 46 / 54 / 62 ⇒ 28 / 36 / 44 / 52 / 60

Z - Micro-roquettes Hextech

Dégâts de base : 85 / 135 / 185 / 235 / 285 ⇒ 70 / 120 / 170 / 220 / 270

E - Grenade à concussion CH-1

Délai de récupération : 13 / 12 / 11 / 10 / 9 ⇒ 14 / 13 / 12 / 11 / 10

Janna

Janna est la deuxième de nos supports nerfés dans ce patch, car elle affiche des performances légèrement supérieures à ce qu'elles devraient être. Nous abordons donc ce nerf avec délicatesse. Son ultime a énormément d'impact, et nous souhaitons compenser ça en augmentant le coût en mana pour nous assurer qu'elle ne puisse pas juste l'utiliser pour souffler ses ennemis hors de la voie.

Stats de base

Dégâts d'attaque : 51,95 + 2,95 ⇒ 49 + 3

R - Mousson

Coût en mana : 100 / 150 / 200 ⇒ 200 / 275 / 350

Jarvan IV

Jarvan est l'un des junglers les plus puissants du jeu, il mérite un nerf. Le combo avec le drapeau est parfait tel qu'il est, donc nous n'y touchons pas. À la place, nous réduisons l'impact de ce champion en fin de partie pour faire en sorte qu'il ne soit pas juste excellent à tous les niveaux de la partie.

Stats de base

Armure par niveau : 3,6 ⇒ 3

Z - Égide dorée

Bouclier bonus par Champion à proximité : 20 / 30 / 40 / 50 / 60 ⇒ 20 / 25 / 30 / 35 / 40

E - Étendard demacien

Coût en mana : 55 ⇒ 55 / 60 / 65 / 70 / 75

Katarina

Katarina affiche des performances bien supérieures à ce à quoi on pourrait s'attendre, surtout pour un champion difficile que personne n'a joué depuis près de 10 ans. Nous tenons à ce que les champions difficiles à maîtriser soient efficaces quand on y investit le temps nécessaire, mais s'ils sont tout aussi redoutables entre les mains des novices, il y a un problème. Enfin, nous corrigeons également un bug : Katarina est censée lancer 10 dagues en 2,5 sec, pas 12, donc les dégâts par seconde et les dégâts maximum de son ultime ont été réduits.

R - Lotus mortel

Dégâts max : 480 / 690 / 900 + 450% des dégâts d'attaque bonus + 300% de la puissance ⇒ 400 / 575 / 750 + 375% des dégâts d'attaque bonus + 250% de la puissance

Dégâts par couteau : Inchangés

Lux

Lux est actuellement le champion le plus faible que nous ayons, tant sur la voie du milieu qu'en tant que support. Nous allons donc lui apporter plusieurs buffs importants. Nous revenons sur une réduction de la vitesse de déplacement et du délai de récupération de l'ultime datant du début de 2013, ainsi que sur une réduction du ratio de puissance de 2011, dans l'espoir que Lux puisse suivre le rythme de la mobilité des champions « modernes » (donc sortis après 2010).

Stats de base

Vitesse de déplacement : 330 ⇒ 340

R - Éclat final

Délai de récupération : 80 / 65 / 50 ⇒ 80 / 60 / 40

Dégâts : 300 / 400 / 500 + 75% de la puissance ⇒ 300 / 400 / 500 + 85% de la puissance

Miss Fortune

Miss Fortune affiche les pires performances de tous les champions de la voie du bas en mode Classic. Nous allons donc lui apporter quelques buffs. Pour commencer, nous améliorons à la fois ses dégâts d'attaque de base et son style de jeu axé sur l'utilisation de son ultime, en annulant partiellement ou totalement les modifications des patchs 3.1 et 3.7.

Z - Tir vicié

Dégâts bonus par effet cumulé : 4 / 6 / 8 / 10 / 12 ⇒ 6 / 8 / 10 / 12 / 14

Effets max : 5 ⇒ 4

Dégâts bonus max : 20 / 30 / 40 / 50 / 60 ⇒ 24 / 32 / 40 / 48 / 56

R - Barrage de plomb

Dégâts par vague : 65 / 95 / 125 + 35% des dégâts d'attaque bonus ⇒ 65 / 95 / 125 + 40% des dégâts d'attaque bonus

Nasus

Nasus affiche des performances supérieures à ce qu'il devrait, même pour un champion dont la courbe d'apprentissage est faible et dont le style de jeu n'a guère évolué au fil des ans. Nous souhaitons toujours que sa capacité à cumuler des effets à l'infini en fin de partie reste sa plus grande force, donc nous devons nous attaquer à un autre aspect du champion. Nous annulons quelques buffs apportées lors du patch de lancement de Skarner en 2011, ce qui affaiblit son début de partie et l'oblige à réfléchir davantage avant d'utiliser Flétrissement.

Compétence passive - Mangeur d'âmes

Vol de vie : 14 / 17 / 20% ⇒ 10 / 15 / 20%

Z - Flétrissement

Coût en mana : 80 ⇒ 100

Skarner

Skarner fait partie des junglers les plus faibles, c'est pourquoi nous allons lui apporter des buffs. Nous avons corrigé un bug concernant le rayon du projectile du E qui le rendait trop difficile à toucher. D'autre part, nous annulons quelques nerfs que Skarner avait reçus peu après sa sortie.

Passif - Énergisé

NOUVEAU → Interaction avec les structures : fonctionne à nouveau sur les structures

A - Taillade de cristal

Ralentissement : 20 / 25 / 30 / 35 / 40% ⇒ 25 / 30 / 35 / 40 / 45%

Z - Exosquelette cristallin

Délai de récupération : 18 ⇒ 14

E - Brèche

Largeur du projectile : 70 ⇒ 120

Soraka

Soraka est actuellement l'un des supports les plus faibles du mode et, même si elle s'en sort mieux sur les voies en solo, elle n'est pas non plus particulièrement performante. Par conséquent, nous cherchons à apporter des buffs à son aspect support, quitte à ce qu'elle soit un peu plus puissante en voie du haut ou du milieu. En support, Soraka augmente son Z en premier, mais pas lorsqu'elle est jouée sur les autres voies, donc cela devrait représenter un buff important pour la voie sur laquelle elle est le plus jouée.

Z - Infusion astrale

Buff d'armure : 25 / 45 / 65 / 85 / 105 ⇒ 25 / 50 / 75 / 100 / 125

Durée du buff d'armure : 3 sec ⇒ 5 sec

Tryndamere

Tryndamere s'est imposé comme le champion le plus performant du mode, tant sur la voie du haut que dans la jungle, raison pour laquelle nous allons lui apporter des nerfs importants. Nous souhaitons conserver sa capacité à infliger de gros coups critiques en fin de partie, mais il devrait mettre plus de temps à y parvenir et il devrait être plus facile de le temporiser. Comme pour beaucoup de nos nerfs, il s'agit ici d'annulations de buffs appliqués lors de la sortie de Lux en 2010.

A - Soif de sang

Délai de récupération : 12 / 11 / 10 / 9 / 8 ⇒ 14 / 12,5 / 11 / 9,5 / 8

Dégâts d'attaque bonus par fureur : 5 ⇒ 3

Dégâts d'attaque bonus max : 40 ⇒ 24

E - Balafre

Délai de récupération : 8 ⇒ 9

Twitch

Twitch est actuellement le champion le plus puissant sur la voie du bas. Pour commencer, les nerfs vont consister à annuler les buffs des versions 1.0.0.144 et 1.0.0.146, toutes deux datant de 2012. Parce que Twitch peut être redoutablement efficace en fin de partie, nous renforçons son archétype axé sur le scaling et rendons sa phase de laning encore plus difficile.

Stats de base

Dégâts d'attaque : 52 ⇒ 50

Z - Dose de venin

Vitesse du projectile : 1400 ⇒ 1300

E - Contamination

Coût en mana : 50 / 60 / 70 / 80 / 90 ⇒ 70 / 75 / 80 / 85 / 90

R - Panique

Vitesse du projectile : 5000 ⇒ 4000

Veigar

Veigar est l'un des champions les plus faibles de la voie du milieu du mode Classic, il est donc temps que nous lui apportions quelques buffs. Lancer le A en continu sur les sbires est au cœur de son style de jeu, donc nous voulons qu'il puisse continuer à faire ça, tout en exigeant qu'il achète quelques objets de mana pour suivre le rythme.

A - Coup malin

Coût en mana : 60 / 65 / 70 / 75 / 80 ⇒ 50 / 55 / 60 / 65 / 70

Dégâts : 80 / 125 / 170 / 215 / 260 + 60% de la puissance ⇒ 80 / 125 / 170 / 215 / 260 + 65% de la puissance

Warwick

Warwick est actuellement le jungler le plus performant du mode, et même si sa résistance dans une jungle dangereuse y est sans doute pour quelque chose, ses performances dépassent nos attentes pour un jungler aussi simple à jouer. Nous annulons un buff de vitesse d'attaque datant du début de 2012, car il dispose désormais d'un bien meilleur choix d'objets à effet d'impact qu'auparavant.

Stats de base

Vitesse d'attaque : 0,679 ⇒ 0,644

Runes

Équilibrage des runes

Nous augmentons la valeur par défaut des emplacements de runes de remplacement dans Classic pour qu'elle corresponde à 80% de la rune équivalente, au lieu de 66%.

Puissance de rune par défaut : 66% ⇒ 80%

Sceaux d'armure/niveau : augmentation de l'armure à 0,17 par niveau au lieu de 0,15 par niveau.

Nouvelles runes

Nous avons ajouté les runes suivantes à la boutique Classic :

Marques

Marque mineure de puissance : 0,7 de puissance

Sceaux

Sceau de régénération de l'énergie : 0,7 d'énergie toutes les 5 sec

Glyphes

Glyphe d'énergie : 2,3 d'énergie max

Glyphe mineur de régénération du mana : 0,33 de mana toutes les 5 sec

Quintessences

Quintessence d'énergie : 6 d'énergie max

Quintessence de régénération de l'énergie : 1,8 d'énergie toutes les 5 sec

Quintessence de régénération des PV : 1,3 PV toutes les 5 sec

Quintessence de mana : 38 PV max

Systèmes

Classic - Génération de PO

Le mode Classic de League est plus intense et, de manière générale, davantage axé sur l'effet boule de neige que la saison 2026, et c'est tout à fait voulu. Nous souhaitons également que les joueurs aient une chance de reprendre l'avantage sans avoir à gérer des systèmes tels que les primes d'objectifs, difficiles à cerner et à contourner. Nous ne souhaitons pas non plus augmenter excessivement les PO gagnées au cours d'une partie.

Nous augmentons donc le montant minimum de gain de PO passif et réduisons les gains des joueurs qui farment très bien. Dans l'ensemble, ces changements feront en sorte que tous les joueurs recevront environ 215 PO supplémentaires de manière passive, tandis qu'un laner moyen recevra environ la même quantité qu'avant.

Début de la génération passive des PO : 65 sec ⇒ 90 sec

PO passives toutes les 5 sec : 8 / 10,5 / 11,5 / 13 à 1 / 10 / 15 / 25 minutes ⇒ 10,5 / 11,5 / 13 à 1 / 15 / 25 minutes

Valeur de base du sbire de mêlée : 20 PO ⇒ 19 PO

Valeur de base du sbire à distance : 15 ⇒ 14

Doux foyer Classic

Nous voulons que les premières minutes de la partie soient décisives, mais cela ne signifie pas pour autant qu'une seule élimination doive sceller le sort de la partie pour les 30 minutes suivantes. Par conséquent, il est essentiel de trouver un équilibre délicat entre récompenser correctement le joueur qui effectue une élimination tôt dans la partie et offrir aux joueurs en difficulté une perspective encourageante. L'une de nos tentatives pour trouver cet équilibre a été l'ajout de l'effet de Doux foyer en début de partie, qui a été intégré au mode Classic lors du dernier patch. Ce léger buff de 10% de vitesse de déplacement ne devrait retirer qu'une ou deux secondes au retour en voie, mais nous avons pris en compte vos commentaires indiquant que cela semble trop moderne pour le mode. Nous conservons la version de Doux foyer de milieu de partie, qui est là pour aider les équipes en tête à traverser la carte et à poursuivre leur siège, mais celle du début de partie va être supprimée. À la place, nous réduisons les délais de réapparition en début de partie de quelques secondes. Il n'y a donc aucune nouvelle mécanique à apprendre et les vainqueurs gardent l'avantage, mais les perdants peuvent revenir dans la partie et gagner de l'XP et des PO pour remonter.

Activation de Doux foyer : 0 minutes ⇒ 15 minutes

Durée des morts : 12 / 14 / 16 / 19 / 22 / 25 / 28 / 30 ⇒ 10 / 12 / 14 / 17 / 20 / 23 / 26 / 29 (niveaux 1-8)

Durée des morts à partir du niveau 9 : Inchangé ⇒ Inchangé

Ajustements apportés à la jungle Classic

Lorsque nous avons transféré les monstres vers les systèmes modernes, nous avons mal évalué à quel point les monstres standard deviendraient résistants en milieu et en fin de partie. Ce buff de PV croissants global permettra aux camps de mieux correspondre aux souvenirs que nous avions d'eux. Le premier tour de la jungle ne sera pas du tout affecté, et les monstres non épiques verront leurs PV augmenter de 5 à 25% par rapport à avant.

Scaling des PV max : 250% ⇒ 315%

Tourelles du mode Classic

Bien que leurs PV effectifs soient restés identiques à ceux de 2013, les joueurs ont été unanimes : les tourelles sont trop fragiles. Et elles sont certainement bien plus fragiles que ce que nous avons l'habitude de voir en 2026. Comme nous souhaitons que les tourelles aient de l'impact et paraissent importantes, nous convenons qu'elles devraient être plus résistantes. Nous augmentons donc d'environ 15% les PV sur l'ensemble des tourelles et réduisons le ratio de puissance pour la conversion des dégâts à l'impact contre les tourelles.

PV de la tourelle extérieure : 3000 ⇒ 3500

PV de la tourelle intérieure : 3250 ⇒ 3750

PV de la tourelle d'inhibiteur : 3500 ⇒ 4000

PV des tourelles de Nexus : 2600 ⇒ 2750

Dégâts des champions aux tourelles : 100% des dégâts d'attaque totaux + 40% de la puissance ⇒ 100% des dégâts d'attaque totaux + 20% de la puissance

Corrections de bugs et améliorations

La progression de niveau dans le mode Classic a été ajoutée à l'onglet Accueil du mode Classic

Lors de la sélection des champions, chaque joueur peut survoler un autre joueur pour bloquer son chat ou le signaler

Correction d'un bug à cause duquel Wukong recevait des PO grâce au passif de Twisted Fate à partir de ses propres clones

Correction d'un bug à cause duquel Force de la trinité/Phage jouait un effet audio chaque fois qu'un bonus de vitesse de déplacement était déclenché

Correction de plusieurs bugs liés à l'affichage de la minicarte

Correction d'un bug à cause duquel Tibbers soignait les champions ennemis et drainait leur mana

Correction d'un bug à cause duquel les effets de Larme de la déesse ne se cumulaient pas lors de l'utilisation de compétences ne coûtant pas de mana

Correction d'un bug à cause duquel les effets de Larme de la déesse se cumulaient plusieurs fois lors de l'utilisation de compétences comme Gatling de Corki

Correction d'un bug à cause duquel l'effroi passif de Manamune n'octroyait pas correctement les dégâts d'attaque en fonction du mana.

Correction d'un bug à cause duquel le délai de récupération du E de Maître Yi était plus court que prévu

Correction d'un bug à cause duquel la durée de Traque sanguinaire (Z) de Warwick était plus longue que prévu

Correction d'un bug à cause duquel Ezreal avait moins de dégâts d'attaque de base que prévu

Correction d'un bug à cause duquel le ratio de puissance de Fissure (R) de Kassadin était plus élevé que prévu

Correction d'un bug à cause duquel le passif Acier froid n'était pas unique

Correction d'un bug à cause duquel le A de Sivir était interrompu par des effets de contrôles de foule

Correction de plusieurs bugs empêchant le E de Sivir de bloquer certaines compétences

Correction d'un bug à cause duquel la maîtrise d'Épée enchantée ne progressait pas avec la puissance

Correction d'un bug à cause duquel les dégâts d'attaque de l'Ancien golem étaient inférieurs à ce qui était prévu

Correction d'un bug à cause duquel Ashe obtenait des dégâts d'attaque supplémentaires à certains niveaux

Correction d'un bug à cause duquel le R d'Amumu arrêtait les unités inarrêtables

Correction d'un bug à cause duquel la compétence passive de Sivir se déclenchait sur des unités autres que des champions

Skins et cosmétiques Classic

Miss Fortune et les trois champions ninjas reçoivent des skins Classic de base mis à jour. Akali et Shen ont également droit à de nouveaux looks, disponibles sous forme de chromas pour les joueurs qui possèdent ces skins :

Akali Classic (aiguillon)

Miss Fortune Classic (Waterloo)

Shen Classic (manteau jaune)

Nous proposons également trois nouveaux portraits, un pour chaque champion ninja !

ARAM du chaos

Bonjour, fanatiques du chaos ! Dans ce patch, nous mettons l'accent sur la qualité de l'expérience de jeu des combattants.

Nous avons ajouté deux nouvelles optimisations Or qui améliorent les objets des combattants : Ciel éventré amélioré et Hydre vorace améliorée.

Notre objectif est d'offrir aux combattants davantage d'options pour assurer leur survie lors de combats d'équipe prolongés et de mieux soutenir leur style de jeu en première ligne.

Nous continuons également à améliorer la qualité des optimisations.

Nous avons remarqué que certaines d'entre elles ne ciblaient pas clairement un type de joueur précis ou ne proposaient pas de gameplay spécifique ; nous avons donc mis à jour des optimisations telles que L'appel de la nature et Traque nocturne afin de mieux définir leurs utilisations et de rendre leur sélection plus satisfaisante.

Côté correction de bugs, nous avons résolu un problème où les champions à changement de forme comme Jayce et Nidalee pouvaient bénéficier des stats de mêlée provenant d'optimisations telles qu'Arme la plus précise et Canon de verre même lorsqu'ils étaient en forme à distance.

Nous continuerons d'améliorer la qualité et la clarté des optimisations d'Or.

Merci de jouer et à bientôt sur un des ponts !

Champions

Locke

Dégâts infligés : 100% ⇒ 105%

Dégâts subis : 100% ⇒ 95%

Ténacité : 0 ⇒ 20

Optimisations

Sniper chevronné et Quête Bang Bang

Portée de snipe : 700 ⇒ 600

Mangeur d'âmes

NOUVEAU → PV bonus si ce n'est pas votre première optimisation : 300

Traque nocturne

NOUVEAU → Vitesse de déplacement pendant le buff : 40%

Bombe à neige

NOUVEAU → Rayon : 30% plus grand

NOUVEAU → Durée de la projection : Augmentée

Appât à requin

Dégâts de base : 80-300 ⇒ 120-350

Pourcentage des PV manquants en dégâts : 20% ⇒ 30%

Missile critique

Dégâts par projectile : 15-85 ⇒ 15-65

Réaction en chaîne

Palier : Prismatique ⇒ Or

L'appel de la nature

Chaque buisson possède un délai de récupération indépendant et soigne uniquement lors de l'entrée.

NOUVEAU → Soins : 40-300 +15% des PV manquants

NOUVEAU → Délai de récupération : 20 secondes

Amélioration - Ciel éventré

NOUVEAU → Délai de récupération de l'objet par cible : 5 secondes

NOUVEAU → Soins en fonction des PV manquants : 9%

Hydre vorace améliorée

NOUVEAU → Application de Fendoir : Vos compétences appliquent l'effet de Fendoir sans délai de récupération

NOUVEAU → Vol de vie : 18%

Corrections de bugs

Correction d'un bug à cause duquel les sorts d'invocateur Purge et Clarté n'étaient pas sélectionnables en ARAM.

Correction d'un bug à cause duquel Quête de puissance affectait les dégâts de Locke (P) après l'accomplissement de sa quête.

Correction d'un bug à cause duquel le Z de Veigar en ARAM du chaos ne déclenchait pas l'effet de remboursement du délai de récupération d'Archimage.

Correction d'un bug à cause duquel Archimage ne remboursait pas correctement Azir (Z).

Correction d'un bug à cause duquel Tireur magique n'appliquait pas ses dégâts à certaines attaques renforcées en Chaos, notamment Blitzcrank (E), Nasus (A) et Trundle (A).

Correction d'un bug à cause duquel le (R) d'Annie passait en délai de récupération si le premier Tibbers mourait alors que Révolution ultime était actif.

Correction d'un bug à cause duquel les champions perdaient le délai de récupération de Reviviscence s'ils disposaient de passifs de résurrection.

Correction d'un bug à cause duquel les dégâts des optimisations pouvaient cumuler la compétence passive (P) de Samira.

Correction d'un bug à cause duquel le passif (P) de Lissandra consommait des PO provenant de Aïe, mes pièces !.

Correction d'un bug à cause duquel Ruée des braves ne s'appliquait pas au A de Lee Sin, au A de Kled ni au E de Rek'Sai.

Correction d'un bug à cause duquel Sniper chevronné ne se déclenchait pas avec le A divisé de Vel'Koz.

Correction d'un bug à cause duquel les champions changeant de forme avaient un ratio de dégâts incorrect pour Canon de verre.

Correction d'un bug à cause duquel Arme à lunette n'adaptait pas l'augmentation de portée d'attaque lorsque des champions à changement de forme changeaient de forme.

Correction d'un bug à cause duquel Typhon ne lançait pas de projectile lorsqu'aucun champion ennemi n'était à portée.

Correction d'un bug à cause duquel les dégâts de base et le scaling de Conduit infernal étaient supérieurs à ceux indiqués dans la bulle d'aide.

Correction d'un bug à cause duquel l'affaiblissement de désactivation de tourelle de Volibear (R), appliqué par la version d'Écho, se réinitialise visuellement alors que la durée ne l'est pas.

Correction d'un bug à cause duquel Neeko récupérait un bonus de vitesse d'attaque après avoir quitté le déguisement lorsqu'elle possédait Puriste - Lanceur de compétence.

Correction d'un bug à cause duquel Bel'Veth (E) ne déclenchait pas l'exécution de Coup de pied.

Correction d'un bug à cause duquel l'effet visuel d'avertissement pour les ennemis de « Sniper explosif » était plus grand que prévu.

Arena

Salut, fans d'Arena ! Ce patch Arena apporte de nombreux ajustements d'équilibrage des champions, visant principalement à renforcer ceux qui rencontrent des difficultés depuis un certain temps afin qu'ils aient leur moment de gloire, tout en réduisant la puissance de quelques champions les plus dominants.

Au niveau des temps forts passionnants, les tunnels de Rek'Sai auront un délai de récupération de 0 seconde une fois améliorés au maximum, permettant ainsi un jeu d'entrées et de sorties très rapide. Le temps de fatigue de Gnar est supprimé, ce qui vous permet de changer constamment de forme, et « Là tu me vois » niveau 2 fait apparaître un clone à l'endroit où vous avez disparu.

Enfin, et non des moindres, nous faisons revenir l'Arena courage ! Jusqu'à nouvel ordre, Arena mettra à l'honneur Courage et Favoris du public chaque mercredi. Pour celles et ceux qui n'ont pas eu l'occasion de jouer pendant les week-ends de Courage, voici un récapitulatif : Le mercredi, chaque joueur ne pourra sélectionner que Courage, ou choisir parmi sa sélection de champions Favoris du public. Le nombre de Favoris du public qui vous sont proposés dépend du nombre de champions que vous possédez.

Nous savons que si beaucoup de personnes apprécient Courage, d'autres préfèrent choisir parmi leur propre sélection de champions favoris. Nous espérons qu'en proposant Courage et Favoris du public à un horaire régulier, les joueurs pourront planifier leurs parties afin d'obtenir l'expérience qu'ils recherchent, tout en étant ouverts à l'expérimentation de nouvelles compositions nouvelles.

Champions

Aurelion Sol

A - Souffle de lumière

Ratio de PV des dégâts de burst : 4% ⇒ 3,1% poussière d'étoile%

E - Trou noir

Délai de récupération : 8 ⇒ 12

Bel'Veth

Compétence passive - Mer de lavande

Vitesse d'attaque par effet cumulé : 0,2%-2% ⇒ 0,2%-1,5%

R - Banquet infini

PV bonus : 250-450 ⇒ 100-400

Gnar

Compétence passive - Rage génique

Durée de la fatigue : 5 sec ⇒ 0 sec

Z - Agitation

Pourcentage des PV en dégâts minimum : 6%-14% ⇒ 10%-18%

E - Rebond/Aplatissement

Ratio de PV : 6% ⇒ 8%

Vitesse d'attaque minimale : 40%-60% ⇒ 50%-70%

R - GNAR !

Délai de récupération : 90-30 ⇒ 70-30

Heimerdinger

Tourelle H-28G Évolution

A - Dégâts de base : 4-12 ⇒ 7-23

LeBlanc

Compétence passive - Image miroir

Délai de récupération : 10 sec ⇒ 5 sec

A - Sceau de malveillance

Remboursement : 60% ⇒ 100%

Dégâts de base : 85-185 ⇒ 105-205

NOUVEAU → Scaling des dégâts par niveau : Scale désormais au-delà du niveau 18

E - Chaînes éthérées

Délai de récupération : 14 sec-11 sec ⇒ 12 sec-9 sec

Mordekaiser

R - Royaume des morts

Vol de statistiques : 8% ⇒ 10%

Ornn

Z - Fournaise

Délai de récupération : 10 sec ⇒ 11 sec-8,5 sec

Poppy

A - Commotion

Ratio de PV max de la cible : 8% ⇒ 9%

Z - Présence immuable

Résistances augmentées 8%-16% ⇒ 12%-24%

Délai de récupération : 26-16 ⇒ 20-12

Rek'Sai

Compétence passive - Fureur des Xer'Sai

Soins : 9%-20% ⇒ 10%-45%

A - Sondeur explosif

Délai de récupération : 10 sec ⇒ 7,5 sec

Z - Enfouissement

Vitesse de déplacement : 15-35 ⇒ 20-60

E - Tunnel

Délai de récupération de Tunnel : 18 sec-14 sec ⇒ 9 sec-5 sec

Délai de récupération de réutilisation de Tunnel : 6 sec-2 sec ⇒ 4 sec-0 sec

Samira

R - Gâchette infernale

Dégâts de base : 15-45 ⇒ 20-60

Shaco

A - Tromperie

Ratio de dégâts d'attaque bonus : 60% ⇒ 85%

E - Poison double

Ratio de dégâts d'attaque bonus : 80% ⇒ 100%

Sona

Compétence passive - Accord de puissance

Effets cumulés par manche : 11,5 ⇒ 10

Z - Aria de persévérance

Délai de récupération : 10 sec ⇒ 13 sec

Soraka

Z - Infusion astrale

Délai de récupération : 6 sec-2 sec ⇒ 7 sec-3 sec

Swain

R - Incarnation démoniaque

Ratio de PV des soins : 1,5% ⇒ 1%

Varus

Z - Carquois meurtri

Délai de récupération : 40 sec ⇒ 20 sec

E - Pluie de flèches

Délai de récupération : 18 sec-10 sec ⇒ 16 sec-8 sec

Volibear

A - Coup fulgurant

Ratio de dégâts d'attaque bonus : 60% ⇒ 100%

Z - Folie mutilatrice

Ratio de PV des dégâts : 5% ⇒ 6%

Soins de base : 10-70 ⇒ 20-80

Ratio de PV des soins : 6%-14% ⇒ 8%-20%

E - Foudroiement

Ratio de PV du bouclier : 11% ⇒ 14%

Ratio de puissance du bouclier : 65% ⇒ 75%

Dégâts de base : 60-160 ⇒ 80-200

Pourcentage de dégâts : 9%-13% ⇒ 11%-15%

Warwick

A - Dents de la bête

Délai de récupération : 8 sec-6 sec ⇒ 7 sec-5 sec

E - Hurlement bestial

Délai de récupération : 15 sec-11 sec ⇒ 13 sec-9 sec

Objets

Couperet noir

Dégâts d'attaque : 40 ⇒ 45

Vitesse de déplacement de Ferveur : 20 pendant 2 sec ⇒ [20 mêlée || 15 à distance] pendant 2 sec

Éclipse

Dégâts : [6% mêlée || 4% distance] PV max de la cible ⇒ [8% mêlée || 5% distance] PV max de la cible

Gage de Sterak

Dégâts d'attaque bonus : 45% des dégâts d'attaque de base ⇒ 50% des dégâts d'attaque de base

Ciel éventré

Soins : [100% mêlée || 50% à distance] de vos dégâts d'attaque de base + 6% de vos PV manquants ⇒ [90% mêlée || 45% à distance] de vos dégâts d'attaque de base + 4% de vos PV manquants

PV : 350 ⇒ 400

Immolation du Néant

Ratio d'aura de PV bonus : 7% ⇒ 10%

Optimisations

Poupées russes

Temps avant de pouvoir réapparaître : 2 sec ⇒ 3 sec

Là tu me vois

NOUVEAU → Clone de niveau maximal : Au niveau maximum, l'optimisation laisse derrière vous un clone à votre emplacement précédent, qui dure 4 secondes.

Bonus de vitesse de déplacement : 50% / 75% ⇒ 75%

Les trois trésors sacrés

Ratio de puissance : 60% ⇒ 50%

Ratio de dégâts d'attaque : 75% ⇒ 60%

Corrections de bugs

Correction d'un problème où Interruption se déclenchait après 3 secondes de contrôle de foule au lieu de 4 secondes.

Corrections de bugs et améliorations

Améliorations

Le volume des effets audio du lancement du missile de Locke (A) sur son skin de base a été réduit afin de mieux s'intégrer au mixage audio global de la partie.

Corrections de bugs

Correction d'un bug à cause duquel Viego avec la quête de rôle de la voie du bas pouvait voler les bottes de sa cible possédée.

Correction d'un bug à cause duquel améliorer l'Hexterminateur en Gueule de Malmortius ne réinitialisait pas le délai de récupération de l'objet.

Correction d'un bug à cause duquel la destruction d'une balise affichait un texte de débogage pour les spectateurs.

Correction d'un bug à cause duquel, si Locke ramassait son artefact (R), il était remboursé en fonction de son délai de récupération actuel au lieu du délai de récupération total.

Correction d'un bug à cause duquel, dans certaines circonstances, les effets de provocation et de folie furieuse pouvaient être ignorés en utilisant les commandes ZQSD.

Correction d'un bug à cause duquel les balises de contrôle des joueurs support étaient consommées lorsqu'ils tentaient de les placer en étant morts.

Correction d'un bug à cause duquel l'omnivampirisme d'Ambessa s'appliquait sur les tourelles lorsqu'elle utilisait le Héraut de la Faille contre elles.

Correction d'un bug à cause duquel Mordekaiser (R) obtenait à tort de l'accélération de compétence.

Correction d'un bug à cause duquel la barre de ressource de Bel'Veth se mettait à jour de façon incorrecte si elle atteignait 80 effets cumulés alors qu'elle était déjà en Forme véritable.

Correction d'un bug à cause duquel l'exécution de Locke (R) était considérée comme un lancement de compétence.

Correction d'un bug à cause duquel les effets visuels de l'éclair de Viktor (R) s'étiraient sur l'écran dans certaines situations.

Skins et chromas à venir

Les skins suivants sortiront au cours de ce patch :

Bel'Veth de la cour féérique

Lulu de la cour féérique & Gwen de la cour féérique



