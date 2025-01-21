LoL : Le retrait des coffres Hextech gratuits sidère les joueurs

Une nouvelle vague de mécontentement se fait ressentir au sein de la communauté de LoL à la suite du retrait des coffres Hextech gratuits.
La première saison de 2025 de LoL
vient de commencer, et le lancement de Bienvenue à Noxus se voit malheureusement être entaché par des controverses en lien avec le nouveau système de gains d'essences bleues, mais également avec les coffres et les clés Hextech.
Riot Games retire les coffres Hextech gratuits de LoL et provoque de nouveau la colère des joueurs
En plus d'avoir réduit les gains d'essences bleues de manière significative pour la saison 1-2025 de LoL
, Riot Games a aussi retiré les coffres et les clés Hextech disponibles normalement gratuitement pour en faire des biens payants dans la boutique.
Ces butins pouvaient en effet être acquis en performant en jeu, c'est-à-dire en recevant la note S ou plus sur chaque champion pour la première fois de la saison, ou par le biais du système d'honneur.
Désormais, comme l'a indiqué le développeur sur la FAQ de l'artisanat Hextech
, pour obtenir un coffre Hextech, vous n'avez d'autre choix que « d'acheter des coffres Hextech en boutique avec des RP, puis les déverrouiller avec des clés pour obtenir des fragments, des objets permanents et des essences
. » Il n'est donc plus possible d'acquérir des skins gratuitement avec cette méthode pourtant appréciée depuis toujours. Les joueurs se sont alors retrouvés sur Reddit pour faire part de leur mécontentement.
My last 77 Hextech chests... I dont wanna say goodbye...
byu/pepemujicamdq inleagueoflegends
Pour beaucoup, il s'agit de la « pire décision que Riot Games pouvait prendre dans toute l'histoire de LoL
», et d'autres ont même soutenu une invitation au boycott du jeu
puisque le développeur ne se soucierait « que de l'argent
». Les reproches à l'encontre de Riot se sont rapidement multipliés, d'autant qu'il est vrai que ce retrait nuit à l'expérience des joueurs, en particulier les nouveaux, qui peuvent trouver la progression moins gratifiante.
Une réponse positive avait été apportée au sujet du nouveau système d'essences bleues
, et il se pourrait que le développeur fasse machine arrière au regard du mécontentement des joueurs. Néanmoins, aucune annonce n'a été faite sur ce point pour le moment. Les faux pas de Riot Games ont tendance à se répéter au cours de ces derniers mois, et la patience des joueurs est mise à l'épreuve ; après les skins de luxe et les EB, le retrait des coffres Hextech gratuits assène sans doute un coup dont la communauté aura plus de mal à se relever.
commentaires (2)
Ben non quoi -_-'... y'a toujours des gens qui dépensaient des sous la dedans malgré les coffres à gagner. Et puis les Baleines sont en Asie, pas en Europe. Jz vais voir du coté de HotS, Jaina et Ling me paraissent sympa :D, voir comment c'est
Perso je peux comprendre leur choix étant donné que les skins étaient seulement possible d'obtenir avec de l'argent par le passé et rito a sûrement perdu beaucoup d'argent à faire une fonctionnalité permettant de les obtenir gratuitement c: