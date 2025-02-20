LoL : La collection des arénaires a été présentée mais le skin d'Alistar serait « bâclé »

La collection de skins arénaires a été dévoilée, mais les joueurs de LoL estiment que l'une de ces nouvelles apparences est plus que médiocre.
En même temps que le patch 25.04
de LoL
était déployé, Riot Games annonçait la sortie d'une nouvelle collection de cosmétiques, les arénaires, faisant écho à la thématique noxienne de la saison. Ces apparences seront disponibles avec la sortie de l'acte II début mars, mais les joueurs n'en sont globalement pas satisfaits.
Alistar arénaire suscite de nouvelles tensions chez les joueurs de LoL à l'égard de Riot Games
Riot Games a pris plusieurs décisions qui ont contrarié les joueurs de LoL
depuis le début de l'année. La controverse la plus marquante autour du retrait des coffres Hextech gratuits
a en effet fait beaucoup de bruit, mais les sorties successives de cosmétiques de luxe, tel que Sahn-Uzal Mordekaiser
, ont aussi su creuser le fossé entre le développeur et la communauté. En ce 20 février, les joueurs ont eu la mauvaise surprise de constater que le visuel du prochain skin d'Alistar n'était pas à la hauteur de leurs attentes.
Celui-ci rejoindra la nouvelle collection des arénaires
qui vient d'être présentée, inspirée des arènes de combat de Noxus et qui sera disponible dans le Passe de combat de l'acte II. Sion, Darius, Talon, Draven ou encore Rell disposeront bientôt d'une apparence de gladiateur, tout comme Alistar, mais cette dernière n'est, selon les joueurs, qu'une simple recoloration du visuel de base.
Leur constat a été partagé et vastement soutenu sur Reddit, et l'adjectif « bâclé »
est sans doute celui qui revient le plus souvent pour décrire ce skin.
Alistar's new skin is just a chroma!
byu/DarthFurby inleagueoflegends
Plusieurs joueurs ont fait part de leur indignation sur le fait que ce cosmétique sera dans le Passe de combat, signifiant qu'il ne vaut pas vraiment la peine d'être acheté.
Beaucoup considèrent que le déclin de la qualité des skins serait lié aux vagues de licenciements au sein de l'équipe artistique du MOBA de l'année dernière, et qu'il serait temps que l'entreprise fasse machine arrière pour espérer une réconciliation avec la communauté. Une nouvelle tempête semble ainsi en préparation, et Riot Games risque d'essuyer des critiques supplémentaires une fois que l'acte II de Bienvenue à Noxus débutera en mars 2025.
commentaire (0)