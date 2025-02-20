LoL : MàJ 25.04, les détails de la mise à jour (25.S1.4)

LoL Classic : 5 champions supplémentaires débarquent avec le patch 26.20
Le PBE du patch 26.20 de LoL a révélé l'identité des 5 champions qui rejoindront le roster Classic en octobre 2026.
Patch notes 25.04 de LoL (25.S1.4)
Nomenclature des patchsNous avions commencé à changer les noms de patchs par le système 25.S1.1, en espérant que cela permettrait de créer un lien plus évident entre les patchs et les saisons. Mais après quelques patchs, il est devenu évident que cette méthode n'était pas très simple pour communiquer, et n'avait pas le résultat escompté.
Ce patch s'appellera donc le patch 25.04, tandis que le dernier de l'année en cours sera le patch 25.24. Puis, en janvier 2026 nous passerons au patch 26.1, et ainsi de suite. De plus, cette numérotation des patchs sera ainsi beaucoup plus proche de la façon dont nous parlons de nos événements annuels, comme les Worlds.
Refonte du système d'honneur
- Niveaux d'honneur : nombre de parties jouées sans pénalité ⇒ évaluation dynamique selon un comportement positif récent
- Récompenses et droits : en fonction de votre niveau d'honneur actuel ; plus d'informations sur la FAQ sur l'Honneur.
- Points de contrôle d'honneur et réinitialisations saisonnières : disparus !
- Avertissement de relégation d'honneur : vous recevrez une notification lorsque votre Honneur va retomber au niveau précédent.
- Pénalités d'honneur : actives un certain nombre de parties. Le nombre de parties que vous devez jouer pour lever la pénalité est visible dans votre profil, de la même manière que pour les restrictions en file classée.
- Jetons d'Honneur : tout jeton d'honneur 5 restant dans votre butin sera converti en 1050 essences orange au début du patch 25.06.
- Progression : les orbes et les capsules d'honneur ont été remplacés par un gain d'XP du passe de combat.
- Récompenses : à partir du patch 25.04, la première fois que vous atteignez le niveau d'honneur 5, vous obtiendrez automatiquement en récompense les skins Trois Honneurs de Malzahar, Shen et Akshan, ainsi que Warwick gris, Twitch médiéval et leurs chromas respectifs.
Champions
AsheA - Concentration du ranger
Z - Salve
- Dégâts totaux par rafale : 110/115/120/125/130% de vos dégâts d'attaque ⇒ 111/117/123/129/135% de vos dégâts d'attaque
R - Flèche de cristal enchantée
- Ratio de dégâts d'attaque : 100% de vos dégâts d'attaque bonus ⇒ 110% de vos dégâts d'attaque bonus
- Dégâts : 200/400/600 (+120% de votre puissance) ⇒ 250/450/650 (+120% de votre puissance)
- Dégâts aux cibles secondaires : 50% ⇒ 100%
DianaCompétence passive - Lame sélène
A - Croissant lunaire
- Dégâts contre les monstres : 300% ⇒ 225%
Z - Corps célestes
- Dégâts : 60/95/130/165/200 (+70% de votre puissance) ⇒ 70/105/140/175/210 (+70% de votre puissance)
- Dégâts maximum : 54/90/126/162/198 (+54% de votre puissance) ⇒ 60/96/132/168/204 (+54% de votre puissance)
EkkoA - Rétrobang
- Dégâts : 70/85/100/115/130 (+30% de votre puissance) ⇒ 80/95/110/125/140 (+30% de votre puissance)
EliseZ - Forme humaine
Z - Araignée explosive
- Les dégâts ont été réduits. Z (forme d'araignée) : le délai de récupération a été réduit et le bonus en vitesse d'attaque a été augmenté. R : les dégâts des jeunes araignées ont été augmentés.
Z - Frénésie symbiotique
- Dégâts : 60/105/150/195/240 (+95% de votre puissance) ⇒ 60/100/140/180/220 (+75% de votre puissance)
R - Forme arachnéenne
- Délai de récupération : 10 secondes ⇒ 6 secondes
- Bonus en vitesse d'attaque : 60/70/80/90/100% ⇒ 60/75/90/105/120%
- Dégâts des jeunes araignées : 8/14/20/26 (+15% de votre puissance) ⇒ 10/20/30/40 (+15% de votre puissance)
Gangplank.Stats de base
- Stat de croissance en dégâts d'attaque : 3,7 ⇒ 4,2
HweiCompétence passive - Signature du Visionnaire
AZ - Éclair enflammé
- Dégâts : 35-180 (selon le niveau) (+35% de votre puissance) ⇒ 35-180 (selon le niveau) (+30% de votre puissance)
ZE - Nuit étoilée
- Dégâts : 80/100/120/140/160 (+25% de votre puissance) ⇒ 60/85/110/135/160 (+25% de votre puissance)
- Dégâts : 25/35/45/55/65 (+20% de votre puissance) ⇒ 20/30/40/50/60 (+15% de votre puissance)
JayceZ - Hypercharge
- Vitesse d'attaque fixée à : 2,67 ⇒ 3,0
KalistaZ - Sentinelle
- PV max de la cible en dégâts : 14/15/16/17/18% ⇒ 10/12/14/16/18%
Kog'MawA - Bave caustique
- Dégâts : 90/140/190/240/290 (+70% de votre puissance) ⇒ 80/125/170/215/260 (+80% de votre puissance)
LuluZ - Fantaisie
E - Pix à la rescousse !
- Vitesse d'attaque bonus : 25/27,5/30/32,5/35% ⇒ 20/22,5/25/27,5/30%
- Délai de récupération : 17/16,5/16/15,5/15 secondes ⇒ 18/17,5/17/16,5/16 secondes
- Dégâts de base/PV du bouclier : 80/125/170/215/260 ⇒ 80/120/160/200/240
MelA - Salve radieuse
Z - Réfutation
- Portée d'incantation : 1000 ⇒ 950
- Vitesse du projectile : 5000 ⇒ 4500
E - Piège solaire
- Durée : 1 seconde ⇒ 0,75 seconde
- Coût en mana : 60/45/30/15/0 ⇒ 80/60/40/20/0
- Dégâts renvoyés : 40/47,5/55/62,5/70% ⇒ 40/45/50/55/60%
R - Éclipse dorée
- Durée de l'immobilisation : 1,75/1,88/2/2,13/2,25 secondes ⇒ 1,25/1,5/1,75/2/2,25 secondes
- Dégâts de coup direct : 60/100/140/180/220 (+50% de votre puissance) ⇒ 60/105/150/195/240 (+60% de votre puissance)
- Dégâts par effet Accablement : 4/7/10 (+2,5% de votre puissance) ⇒ 4/7/10 (+3,5% de votre puissance)
NautilusA - Abordage
- Dégâts : 70/115/160/205/250 (+90% de votre puissance) ⇒ 85/130/175/220/265 (+90% de votre puissance)
SionStats de base
- Armure de base : 32 ⇒ 36
- Régénération des PV : 7,5 ⇒ 9
TeemoE - Tir toxique
- Dégâts contre les monstres : 125% ⇒ 145%
WarwickA - Dents de la bête
- Coût en mana : 70/75/80/85/90 ⇒ 80/85/90/95/100
YasuoCompétence passive - Voie du vagabond
- Réduction des dégâts critiques : 10% ⇒ SUPPRIMÉE
ObjetsMasque abyssal
Fimbulvetr
- Résistance magique : 50 ⇒ 45
Cœuracier
- PV du bouclier de Persistance : 100-180 (selon le niveau) (+4,5% de votre mana actuel) ⇒ 100 (+4,5% de votre mana actuel) (Remarque : le bouclier a en moyenne 30% de PV en moins)
Lame d'infini
- PV max de Consommation colossale : 10% des dégâts ⇒ 8% des dégâts
Sandales de Mercure
- Coût : 3600 PO ⇒ 3450 PO
- Dégâts d'attaque : 70 ⇒ 65
Coques en acier
- Coût : 1300 PO ⇒ 1250 PO
Semelles symbiotiques
- Réduction des dégâts des attaques de base : 12% ⇒ 10%
Désespoir infini
- Vitesse de déplacement fixe : 35 ⇒ 40 (Remarque : la vitesse de déplacement de la version évoluée reste de 45)
- Dégâts d'Affliction : 8-15 (selon le niveau) (+3% des PV bonus) ⇒ 3% des PV bonus (Remarque : il s'agit d'un nerf de 10-15% des dégâts de cet objet)
Systèmes
AtakhanLors de ce patch, nous avons ajusté les règles d'apparition des formes d'Atakhan pour que ces dernières reflètent mieux l'état sanglant de la partie. Cela inclut de faire la différence entre ce qui peut être considéré comme une partie sanglante en file Solo ou chez les pros.
Échanges pendant la phase de laning : les pros sont plus agressifs sur les voies et les champions ont moins de PV au début de la partie, donc de plus petites quantités de dégâts impliquent des combats plus sanglants. Nous augmentons donc l'impact des dégâts en début de partie pour calculer si une partie est sanglante ou non.
Réduction du score d'élimination : en pratique, tant qu'il y a suffisamment d'éliminations, la partie a l'air vivante et sanglante. Cela veut dire que les premières éliminations sont plus importantes que les suivantes.
- Les combats entre joueurs en début de partie génèrent le double de points. Cela revient progressivement à la normale en 14 minutes.
- Les premières éliminations accordent beaucoup plus de points. Cela diminue après chaque élimination suivante.
- Les dives sont de grands moments de tension. Les éliminations réussies lors de ces moments accordent donc plus de points.
- Calibrage du seuil : comme ces modifications changent pas mal les valeurs, nous ajustons les seuils des formes vorace et calamiteuse pour qu'ils correspondent mieux aux nouvelles valeurs supposées.
ARAM
ChampionsTeemo
- R - Dégâts : 200/325/450 (+50% de votre puissance) ⇒ 180/290/400 (+40% de votre puissance)
- R - Ralentissement : 30/40/50% ⇒ 20% à tous les rangs
- R - Charges maximum : 2/3/4 ⇒ 3/4/5
- Accélération de compétence : -20 ⇒ -10
- Dégâts infligés : -10% ⇒ -5%
Objets
- Désespoir infini : Multiplicateur de soins : 175% ⇒ 250%
- Runes
- Déluge de lames : Vitesse d'attaque (mêlée) : 130% ⇒ 140%
ARURF
Systèmes
- Bonus en vitesse d'attaque (à distance) : 100% ⇒ 75%
ChampionsKayle
Kog'Maw
- Dégâts infligés : 95% ⇒ 85%
Sivir
- Dégâts infligés : 90% ⇒ 85%
- Dégâts subis : 100% ⇒ 105%
Tristana
- Dégâts subis : 100% ⇒ 105%
Twitch
- Dégâts infligés : 95% ⇒ 90%
- Dégâts subis : 100% ⇒ 105%
Vayne
- Dégâts infligés : 92% ⇒ 85%
- Dégâts subis : 105% ⇒ 110%
Jhin
- Dégâts infligés : 100% ⇒ 95%
Lee Sin
- Dégâts infligés : 105% ⇒ 110%
- Dégâts infligés : 100% ⇒ 105%
Partie accélérée
Durée des morts
- Multiplicateur de la durée des morts (minutes 10-35) : 100-133% ⇒ 100-112%
Champions
- Stat de croissance en dégâts d'attaque : 5 ⇒ 4,3
- R - Dégâts de la marque de la Vierge : 2/2,5/3% des PV max ⇒ 1,5/1,75/2% des PV max
Boutique fantastiqueDésormais disponibles
Retraits de la boutique fantastique
- Cassiopeia mythificatrice prestige
- Lucian Pulsefire prestige
- Ezreal psychoguerrier prestige
- K/DA Evelynn prestige
- PROJET : Zed prestige
- Taliyah Crystalis
- Annie Hextech
- Shen gardien de cendres
- Poppy Hextech
- Ashe de l'assemblée (rituel noir)
- Maître Yi psychoguerrier (chasseur)
- Irelia Sentinelle (résolue)
- Taliyah Crystalis (reconquise)
- Jhin combattant spirituel (sans limites)
- Katarina de la cour féérique (enchanteresse)
- PROJET : Zed (jugement)
- Balise Crystalis
- Type austère
- Rien que pour toi
- Icone Psychoguerriers
- Icone ALL OUT de K/DA 2020
- Icone Passe d'événement Bête lunaire
- Icone Événement PROJET 2021
- Icone Passe Assemblée 2021
- Icone Passe d'événement Séducteurs
- Fiora bête lunaire prestige
- Lux de porcelaine prestige
- Kindred de porcelaine prestige
- Rakan dracomancien prestige
- Darius nova d'effroi
- Hecarim Lancier Zéro
- Jarvan IV Hextech
- Rammus Hextech
- Fiora bête lunaire (vitalité)
- Diana pyrotechnicienne (tigre doré)
- Sett pyrotechnicien (tigre doré)
- Teemo pyrotechnicien (tigre doré)
- Tristana pyrotechnicienne (tigre doré)
- Xin Zhao pyrotechnicien (tigre doré)
- Amumu de porcelaine (tigre doré)
- Kindred de porcelaine (tigre doré)
- Lux de porcelaine (tigre doré)
- Ezreal protecteur de porcelaine (tigre doré)
- Balise Pyrotechnie 2022
- Icone Lapereau mythificateur
- Icone Lapin mythificateur
- Balise Écailles célestes
Corrections de bugs et améliorations
- Correction d'un problème avec LeBlanc légende transcendée et Ahri légende immortalisée signature à cause duquel les déplacements causés par un effet de déplacement n'infligeant pas de dégâts (comme celui des pommes de pin explosives) pouvaient être annulés si elles utilisaient l'emote Ctrl+5 pendant le déplacement.
- Correction d'un problème à cause duquel Arcaniste axiomatique traitait les attaques du R de Twitch comme des attaques à cible unique au lieu d'attaques à effet de zone, ce qui veut dire que l'amplification des dégâts octroyée était de 14% au lieu de 9%.
- Correction d'un problème à cause duquel les bottes de Rengar étaient parfois échangées avec les Chaussures de lanceur de sorts une fois qu'il avait terminé sa quête de chasse contre Kha'Zix. Les chats ne devraient pas jouer avec les chaussures !
- Correction d'un problème à cause duquel les attaques de base de Kalista ne s'affichaient pas entièrement.
- Correction d'un problème à cause duquel le carapateur pouvait être attaqué pendant son animation d'apparition.
- Correction d'un problème à cause duquel certains effets sonores d'Aurora n'étaient pas joués correctement.
- Correction d'un problème à cause duquel les effets visuels du lien du Z d'Aatrox ne s'affichaient pas correctement.
- Correction d'un problème à cause duquel la ruée de la compétence passive de Kalista ne bénéficiait pas des bonus de certaines bottes.
- Correction d'un problème à cause duquel la réanimation du Simulacre de vie d'Atakhan faisait passer le délai de canalisation de la compétence passive de certains champions à 15 secondes.
- Correction d'un problème à cause duquel Saut éclair et Saut Hextech étaient parfois désactivés s'ils étaient utilisés juste après la réanimation du Simulacre de vie d'Atakhan.
- Correction d'un problème à cause duquel, lorsque Neeko se transformait en un champion équipé d'un objet de jungler, elle conservait la pénalité d'XP sur les sbires appliqués par cet objet même après la fin de la transformation.
- Correction d'un problème à cause duquel le Z de Ziggs ne révélait pas la zone affectée par la compétence lorsqu'elle était lancée dans le brouillard de guerre.
- Correction d'un problème à cause duquel la compétence passive de Lucian n'interagissait pas correctement avec tous les types de plantes.
- Correction d'un problème à cause duquel le délai de récupération du A de Mel était réinitialisé lorsqu'elle éliminait des champions affectés par Venin mortel de Twitch (qu'elle avait appliqué avec son Z).
- Correction d'un problème à cause duquel le R de Renata traversait le Z de Yasuo, Mur de vent.
- Correction d'un problème à cause duquel le délai de récupération de la compétence ultime de Mel était réinitialisé si elle utilisait son Z pour renvoyer le R de Draven.
- Correction d'un problème à cause duquel les dégâts du E de Mel étaient considérés comme des dégâts à cible unique, plutôt que comme des dégâts de zone.
- Correction d'un problème à cause duquel les familiers de compétences ultimes tels que Tibbers et Marguerite attiraient l'attention des sbires vers leur champion.
- Correction d'un problème à cause duquel le poison du E de Teemo n'était pas correctement appliqué par les coups critiques.
- Correction d'un problème à cause duquel le Z de Syndra ne lui coûtait pas de mana.
- Correction d'un problème à cause duquel les stats des jeunes araignées d'Elise ne se mettaient pas à jour en même temps que ses stats à elle, mais seulement à l'apparition.
- Correction d'un problème à cause duquel l'interface de fin de partie restait affichée si elle s'ouvrait au moment où les célébrations de fin de partie se lançaient.
- Correction d'un problème à cause duquel Châtiment n'infligeait pas le bon montant de dégâts après que Viego avait pris possession de Mel.
- Correction d'un problème à cause duquel les attaques de base de Mel désactivaient le Z de Nidalee.
- Correction d'un problème à cause duquel les effets sonores à l'impact du R d'Ashe étaient joués à l'emplacement d'Ashe au lieu de celui de son ennemi.
- Correction d'un problème à cause duquel Urgot pouvait attirer des ennemis dans la fontaine si la réanimation du Simulacre de vie d'Atakhan était survenue lorsqu'il était en train d'attirer un ennemi à lui.
- Correction d'un problème à cause duquel le R de Briar ne s'annulait pas si elle était tuée et réanimée avec le Simulacre de vie d'Atakhan.
- Correction d'un problème à cause duquel le R de Kayn continuait à infliger des dégâts même lorsqu'il mourait au milieu de la compétence, du moment qu'il était réanimé avec le Simulacre de vie d'Atakhan.
- Correction d'un problème à cause duquel Taliyah continuait à lancer son A pendant sa réanimation avec le Simulacre de vie d'Atakhan.
- Correction d'un problème à cause duquel certaines lignes de dialogue de Mel ne se lançaient pas correctement.
- Correction d'un problème à cause duquel Wukong était révélé lorsqu'il utilisait son A sur une pomme de pin explosive.
- Correction d'un problème à cause duquel, lorsque Viego prenait possession de Lillia, son E ne s'arrêtait pas lorsqu'il touchait un élément de terrain.
- Correction d'un problème à cause duquel la compétence passive d'Ambessa ignorait les esquives et les aveuglements.
- Correction d'un problème à cause duquel le Z de Mel ne bloquait pas correctement certains coups critiques.
- Correction d'un problème à cause duquel le R de Viktor le suivait lorsqu'il pilotait le héraut de la Faille.
- Correction d'un problème à cause duquel la compétence passive d'Ahri interrompait son Rappel.
- Correction d'un problème à cause duquel le A de Jayce s'affichait sur les obstacles et les bâtiments infranchissables.
- Correction d'un problème à cause duquel certaines lignes de dialogue de Warwick ne se lançaient pas correctement.
- Correction d'un problème à cause duquel les torches de Mordekaiser dans le Royaume des morts ne s'affichaient pas aux bons endroits.
- Correction d'un problème à cause duquel le Z de Fiora ne bloquait pas correctement certaines des compétences de Mel.
- Correction d'un problème à cause duquel le Z de Mel ne renvoyait pas correctement les projectiles de Pix (Lulu).
- Correction d'un problème à cause duquel le E de Malzahar tuait instantanément les plantes de Zyra.
- Correction d'un problème à cause duquel les effets sonores du A de K'Santé ne se jouaient pas tout à fait au bon endroit.
Skins et chromas à venirLes skins suivants sortiront au cours de ce patch :
- Lucian justice masquée
- Senna justice masquée
- Yone justice masquée
- Zed fléau galactique quantique
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Les chromas suivants sortiront au cours de ce patch :
- Lucian justice masquée
- Senna justice masquée
- Yone justice masquée
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