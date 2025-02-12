LoL : Les détails du nerf à venir de Mel ont été divulgués, l'inquiétude monte

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 12 février 2025 à 14h58
La dernière venue sur LoL, Mel, va connaître un nouveau nerf, mais celui-ci serait de trop selon les joueurs.
LoL : Les détails du nerf à venir de Mel ont été divulgués, l'inquiétude monte
Depuis le lancement de la première saison de 2025 de LoL, les joueurs reprochent beaucoup de choses à Riot Games. Tout d'abord, le retrait des coffres Hextech gratuits et le maintien de cette décision ont terni l'image du développeur aux yeux de la communauté, tout comme l'ajout d'un nouveau skin de luxe pour Zed. Les premiers pas de Mel, personnage phare de la série Arcane, auraient pu ramener de l'enthousiasme sur le MOBA, mais cela n'a pas été le cas et la situation ne semble pas prête de s'arranger.

Mel va essuyer un nouveau nerf, les joueurs craignent qu'elle ne soit plus viable

En étant intégrée à LoL, Mel a d'abord suscité la crainte et était jugée trop puissante, en particulier en raison de son A, pouvant être employé à outrance et difficile à esquiver, si bien que Riot Games a appliqué plusieurs nerfs à la noxienne. Il n'en demeure pas moins que le Reflet de l'Âme connaît encore un taux de bannissement excessif, 72,7 % en Platine et plus selon LeagueofGraphs à l'heure où nous écrivons ces lignes. Afin de lutter contre cette tendance, le développeur prévoit de nouveaux ajustements avec le patch 25.S1.4 :

Q - Radiant Volley
  • [NERF] Cast Range :: 1000 >>> 950
  • [NERF] Projectile Speed :: 5000 >>> 4500
W - Rebuttal
  • [NERF] Duration :: 1s >>> 0.75s
  • [NERF] Mana Cost :: 60/45/30/15/0 >>> 80/60/40/20/0
  • [NERF] Reflected Damage :: 40/47.5/55/62.5/70% >>> 40/45/50/55/60%
E - Solar Snare
  • [NERF] Root Duration :: 1.75/1.88/2/2.13/2.25s >>> 1.25/1.5/1.75/2/2.25s
  • [BUFF] Direct Hit Damage :: 60/100/140/180/220 + 50% AP >>> 60/105/150/195/240 + 60% AP
R - Golden Eclipse
  • [BUFF] Damage per Overwhelm Stack :: 4/7/10 + 2.5% AP >>> 4/7/10 + 3.5% AP

Ce communiqué effectué sur Reddit par Riot "Emizery" a conduit les joueurs à s'interroger sur le devenir de Mel. Les nerfs proposés sont en effet significatifs, ce qui devrait réduire sa puissance, mais cela influencera t-il réellement son taux de bannissement ?

Mel Changes in 15.S1.4
byu/RiotEmizery inMelMains

Le taux de victoire de Mel s'élève à 48 % à l'heure actuelle, et certains s'inquiètent et estiment que ce nerf n'est peut-être pas justifié. En effet, l'ajustement pourrait conduire à faire tomber Mel dans l'oubli, puisque la raison pour laquelle elle serait si souvent exclue des parties classées serait liée à son gameplay de « mage pour bébé ». La noxienne pourrait déjà connaître des heures sombres à partir du 20 février 2025, à moins que Riot Games ne l'ajuste encore avant le déploiement du patch 25.S1.4.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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