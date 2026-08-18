LoL : « Caps » entre au Hall of Legends, une première pour l'Europe

Riot Games a révélé en août 2026 l'intronisation du célèbre midlaner européen, "Caps", au Hall of Legends. Il succède ainsi à "Faker" et "Uzi".

Après les joueurs emblématiques "Faker" en 2024 et "Uzi" en 2025, c'est au tour d'un Européen de faire son entrée dans le prestigieux Hall of Legends de LoL. Riot Games a officialisé l'ajout de Rasmus "Caps" Winther en août 2026, qui devient le premier joueur occidental à recevoir cet hommage.

"Caps" entre au Hall of Legends en 2026, une consécration historique

Depuis le lancement du Hall of Legends, deux joueurs asiatiques ont été décorés, mais c'est maintenant au tour de l'Ouest de briller avec l'intronisation du célèbre midlaner danois, Rasmus Winther, répondant au pseudonyme de "Caps". Considéré comme le joueur le plus influent de LEC, il est aussi le plus titré et a marqué l'esport par son style imprévisible, sa créativité et son leadership naturel.

"Caps" s'est fait connaître du grand public en intégrant Fnatic, et avait ensuite rejoint G2 en 2018, équipe avec laquelle il avait gagné le MSI l'année suivante. Récemment, en 2026, il a remporté un Bo5 contre BFX et GenG ; l'Europe n'était pas sortie victorieuse d'un Bo5 contre une équipe coréenne depuis les championnats du monde en 2020.

Riot Games justifie ce choix en mettant en avant le caractère unique de "Caps" en tant que professionnel, capable d'être décisif en demeurant calme, même lors d'une situation complexe. De plus, il est sans doute le joueur le plus plébiscité en Europe par la communauté, à laquelle il inspire sympathie et respect.

Caps est un joueur imprévisible. Il a cette capacité à répondre présent dans les grands moments grâce à ses actions décisives, son leadership et son calme sous la pression. Caps a inspiré toute une génération de joueurs sur la scène occidentale et a gagné le respect des fans du monde entier.

Un Passe d'événement et de nouveaux cosmétiques arrivent

À l'instar des précédentes éditions, l'entrée de "Caps" sera accompagnée d'un événement directement sur LoL. Un passe sera disponible dès le 10 septembre 2026, et des cosmétiques faisant référence au parcours de « Baby Faker » seront également de la partie. Pour le moment, nous ne connaissons pas les détails de ces contenus à venir, mais ils seront révélés dès le 24 août prochain, sur le site du Hall of Legends.

En devenant le troisième à rejoindre le Hall of Legends aux côtés de "Faker" et "Uzi", "Caps" ne grave pas seulement son nom dans la légende de G2 Esports ou de la ligue européenne, mais inscrit définitivement l'Occident dans l'histoire de LoL.