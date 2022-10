LoL : Comment fonctionne la rotation des dragons (drake) ?

Les Drakes de LoL

Premier dragon

Deuxième dragon

Troisième dragon

L'âme des dragons

Dragon ancestral

Le) est un objectif neutre sur, situé dans la rivière bot de la. Selon le principe même d'un objectif neutre, il donne des bonus à l'équipe qui le tue, dans le cas du, il s'agit deet qui s'appliquent à tous les membres de l'équipe, même après leur mort. Lea la particularité d'être pourvu d'un élément qui impacte les statistiques de son bonus.Nous comptons, pour l'instant, cinq éléments possibles :. Chacun possède donc son propre buff et impacte aussi la structure de la carte de façon différente. L'élément du dragon varie à plusieurs moments dans la partie, si ces changements comportent une part d'aléatoire, ils obéissent aussi à un certain nombre de règles qu'il faut connaître.Il apparaît. Il est possible de repérer son élément via un symbole correspondant que nous trouvons sur le mur de son antre, mais nous pouvons aussi le voir en haut de l'écran des scores (touche TAB par défaut).Celui-ci arrive cinq minutes après qu'une équipe se soit emparée du premier., il est donc aléatoire parmi les quatre options restantes.Ce dragon est particulièrement important puisqu'il définit la suite de la partie sur plusieurs aspects. À partir du troisième,, ce dernier modifie également la carte à son image pour le reste du match. Il apparaît, lui aussi, cinq minutes après la mort du deuxième drake (il en va de même pour tous ceux qui suivent) et ne peut pas partager l'élément des deux premiers. Le sien est donc aléatoire sur les trois options restantes. Ainsi, c'est à partir du troisième dragon que nous savons quel sera le type du « vrai » objectif bot :Lorsqu'une équipe atteint la somme de quatre dragons tués, elle reçoit plus que la somme des bonus cumulés, elle reçoit. Il s'agit d'un buff plus conséquent, au-delà des simples statistiques, c'est un véritable passif, permanent et sur toute l'équipe, qui persiste après la mort. La majorité des âmes sont un vrai atout pour toutes les compositions d'équipe, elles peuvent cependant être plus situationnelles. Il est toutefois toujours conseillé de s'emparer de l'âme dans la mesure du possible, ne serait-ce que pour empêcher l'ennemi d'en profiter.Si la partie se prolonge dans les 5 minutes qui suivent l'acquisition de l'âme, un dernier objectif apparaît au bot pour sceller quasi définitivement la partie : le. Il ne dispose pas d'élément propre, mais propose un buff très puissant qui dure 150 secondes, s'applique à toute l'équipe, mais disparaît sur les joueurs qui meurent. L'effet consiste à appliquerà chaque fois que vous blessez un adversaire. Le bonus dispose également d'un passif qui. Tant que la partie n'est pas finie, le dragon ancestral apparaît toutes les cinq minutes après avoir été tué.