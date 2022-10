LoL : Le dragon hextech, quelles sont ses caractéristiques ?

Caractéristiques du dragon hextech

Vitesse d'attaque

Âme Hextech

Faille Hextech

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Il existe plusieurs types dedans LoL en fonction de l'élément qui leur est associé. Quand votre équipe tue un, elle récupère un bonus en lien avec le type du monstre. Ce guide traite plus en détail de ce qui rend ledifférent des autres drakes ainsi que l'effet de son âme.Lorsque votre équipe tue le, elle obtient de la vitesse d'attaque ainsi que de l'accélération de compétences. Chaque dragon donne 9 % des statistiques concernées, pour un maximum de 36 % avec quatre dragons cumulés. Il s'agit de. Il augmente à la fois le DPS global de l'équipe avec la vitesse d'attaque, et accélère l'ensemble des kits de vos coéquipiers.L'âme hextech est sans doute celle qui diffère le plus de son buff d'origine. Infliger des dégâts avec des attaques de base ou des compétences frappe vos ennemis avec de la foudre, infligeant des dégâts bruts et appliquant un ralentissement pendant 2 secondes. La valeur de base du slow est de 45 % pour les champions de mêlée et 35 % pour les champions à distance. L'effet est également cumulable entre les différents membres de l'équipe et met plus de temps à partir quand il touche des personnages à distance en plus d'augmenter avec l'AD, l'AP ou les PV. Vu qu'il s'agit d'un effet de foudre, il peut toucher jusqu'à trois cibles lorsqu'elles sont proches.À partir du troisième dragon de la partie, la carte, en particulier la jungle, change en fonction de l'élément de ce dernier. La version hextech de la carte diffère des autres par la présence de portails permettant de se déplacer rapidement des bases vers la jungle, mais aussi d'une jungle à l'autre.Vous pouvez en découvrir plus au sujet des dragons de League of Legends dans ce guide dédié