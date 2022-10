LoL : Le dragon des océans, quelles sont ses caractéristiques ?

Caractéristique du dragon des océans

Régénération des PV

Âme des océans

Faille des océans

Il existe plusieurs types dedans LoL en fonction de l'élément qui leur est associé. Quand votre équipe tue un, elle récupère un bonus en lien avec le type du monstre. Nous allons traiter ici, plus en détail, ce qui rend ledifférent des autres drakes ainsi que l'effet de son âme.Le bonus dua pour effet d'augmenter la régénération de PV de toute votre équipe. Plus précisément, vous récupérez 3 % de vos PV manquants toutes les 5 secondes. Le buff augmente de 3 % pour chaque dragon accumulé, jusqu'à 12 %. Tout comme son homologue infernal, leest plébiscité par les joueurs, permettant de rendre les phases de lane plus confortables, notamment pour les tanks.Dans la même lignée que le buff standard, l'âme amplifie votre capacité à faire remonter passivement vos PV. Pour être exact, infliger des dégâts aux ennemis vous rend de la vie et du mana sur une durée de quatre secondes. La quantité de PV rendus augmente en fonction de votre AD, AP ou de vos PV. Une fois de plus cela permet au passif de profiter à tous les profils, DPS comme tank.À partir du troisième dragon de la partie, la carte, en particulier la jungle, change en fonction de l'élément de ce dernier. La version des océans se démarque par l'agrandissement de certains buissons de la jungle et la multiplication des fruits revigorants à travers la rivière.Vous pouvez en découvrir plus au sujet des dragons de League of Legends dans ce guide dédié