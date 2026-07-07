LoL : Ce que nous savons sur le patch 26.14

Retrouvez un aperçu de ce qui vous attend avec la mise à jour 26.14 de LoL dans cet article.

Le patch 26.14 de LoL sera bientôt d'actualité sur les serveurs live du MOBA. Comme à son habitude, Matt "Riot Phroxzon" Leung-Harrison nous offre un aperçu des changements qui arriveront le mercredi 15 juillet 2026 sur League of Legends.

Ce que nous savons sur les notes de patch 26.14 de League of Legends

Alors que le tournoi majeur MSI bat son plein, Riot "Phroxzon" a présenté les grandes lignes de la prochaine mise à jour de LoL, la 26.14. Selon le développeur, la méta observée lors de la compétition professionnelle est plutôt satisfaisante, et chaque classe est correctement représentée, notamment les assassins dans la jungle. Les mages ADC font également leur retour, apportant une diversité bienvenue, même si quelques nerfs sont au programme, concernant surtout Seraphine, trop performante en file solo.

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Locke connaît un bon lancement, mais il est considéré comme étant un peu trop puissant entre les mains des joueurs expérimentés, c'est pourquoi il fera aussi l'objet d'un nerf, avec une capacité de clean des sbires réduite.

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Bien entendu, d'autres changements sont au programme, et pour en savoir plus, retrouvez un aperçu du patch 26.14 de LoL ci-dessous.

Champions

Buffs

Azir (correction de bug)

Brand jungle (correction de bug)

Corki

Mordekaiser

Nami

Yunara

Nerfs

Garen

Jayce

Locke

Senna

Seraphine

Ajustements

Nasus (nerf de Nasus jungle, buff de Nasus top)

Systèmes

Buff

Buff bleu

Nerf