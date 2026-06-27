Riot Games annonce League of Legends Classic

La sortie de League of Legends Classic a été officiellement annoncée en juin 2026 par Riot Games, à travers une vidéo des développeurs, intitulée « 200 ans d'expérience ».

Riot Games a toujours plus d'un tour dans son sac en matière d'innovation et de nouveautés sur League of Legends, et le développeur réserve une surprise de taille pour tous les nostalgiques des premières années du MOBA.

LoL Classic va devenir une réalité

Vous souvenez-vous de la compétence ultime de Lux autrefois, lorsque son rayon de lumière traversait la moitié de la carte ? Souvenez-vous de ce Maître Yi AP, inarrêtable, toxique et dévastateur ? Si tel est le cas, vous faites sans doute partie des vétérans de League of Legends, de ceux qui ont connu le jeu à ses débuts, et vous serez à coup sûr ravi de lire ce qui va suivre.

En juin 2026, juste avant le lancement du tournoi MSI, Riot Games a partagé une vidéo d'une durée d'une minute et 36 secondes, dans laquelle est annoncé LoL Classic.

Les développeurs mis en scène se demandent comment remonter le temps, quelle était la saison préférée du MOBA, et comment redonner vie à ce vieux League, celui sur lequel nous avons découvert le jeu, et la vidéo se conclut avec le logo de LoL Classic, ne laissant aucune place au doute.

Aucun détail supplémentaire n'a été révélé à travers ces images, et la communauté fait part de son enthousiasme en commentaire, en partageant souvent leurs souvenirs des premières années de LoL. Certains espèrent même qu'il ne s'agira pas d'un mode temporaire, car une base solide de joueurs pourrait vraiment se constituer.

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Pour en savoir plus, il faudra patienter encore un peu : Riot Games a donné rendez-vous aux joueurs pour communiquer de plus amples révélations le jour de la finale du tournoi MSI, le 12 juillet 2026.

Et vous, quel est votre meilleur ou votre pire souvenir lors des premières saisons de LoL ?