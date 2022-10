LoL : Le dragon infernal, quelles sont ses caractéristiques ?

Caractéristiques du dragon infernal

Augmentation des dégâts

Âme infernale

Faille infernale

Il existe plusieurs types dedans LoL en fonction de l'élément qui leur est associé. Quand votre équipe tue un, elle récupère un bonus en lien avec le type du monstre. Nous allons traiter ici, plus en détail, ce qui rend ledifférent des autres drakes ainsi que l'effet de son âme.Le buff infernal est l'un des plus prisés de la Faille puisqu'il s'agit d'une augmentation pure et simple des dégâts de toute votre équipe. Naturellement, plus vous obtenez de dragons, plus les effets augmentent. Le buff de base, chaque buff rajoute également 6 %, allant jusqu'à une augmentation de 24 % pour quatre drakes cumulés. Un bonus qui peut vous permettre de compenser un léger retard d'équipement, ou bien appuyer une situation de domination et étouffer l'ennemi avec votre surplus de dommages.Au même titre que le bonus classique, elle est grandement axée sur votre capacité à infliger des dégâts à l'adversaire. Toutes les 3 secondes,, qui inflige des dégâts supplémentaires. Cet effet s'applique également dans une petite zone autour de l'ennemi. En plus de vous donner un nouvel apport de DPS, cette âme améliore aussi votre potentiel de teamfight grâce aux zones de dégâts. Notez que les statistiques de l'explosion sont basées sur votre AD, votre AP, mais aussi vos PV, le passif fonctionne donc avec tous les types de champions.À partir du troisième dragon de la partie, la carte, en particulier la jungle, change en fonction de l'élément de ce dernier. La version infernale se démarque par la disparition de certains murs et buissons. Nous pouvons également mentionner l'augmentation des pommes de pin explosives sur la carte.Vous pouvez en découvrir plus au sujet des dragons de League of Legends dans ce guide dédié