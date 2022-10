LoL : Le dragon des montagnes, quelles sont ses caractéristiques ?

Caractéristiques du dragon des montagnes

Il existe plusieurs types dedans LoL en fonction de l'élément qui leur est associé. Quand votre équipe tue un, elle récupère un bonus en lien avec le type du monstre. Nous allons traiter ici, plus en détail, ce qui rend ledifférent des autres drakes ainsi que l'effet de son âme.Le buff dua pour effet d'octroyer de l'armure et de la résistance magique à tous les membres de votre équipe. Vous gagnez exactement 9 % des deux types de résistances, auxquels s'ajoutent également 9 % pour chaque buff accumulé. Sans être l'objectif le plus recherché du jeu, leest toujours intéressant, les résistances sont bien sûr capitales pour les tanks, mais peuvent aussi servir à rendre vos carry moins sensibles aux assassins.Dans la même veine que le buff principal, l'âme des montagnes améliore le tanking général de l'équipe. Cela se transcrit sous la forme d'un bouclier qui revient toutes les 5 secondes tant que vous n'avez subi de dégâts. La taille du bouclier varie en fonction de l'AD, AP est des PV pour que tout le monde puisse bénéficier d'un shield suffisant. C'est une âme qui permet d'assurer notamment des teamfights plus confortables, en renforçant globalement votre équipe, la rendant plus difficile à engager, quel que soit l'angle.À partir du troisième dragon de la partie, la carte, en particulier la jungle, change en fonction de l'élément de ce dernier. La version montagneuse se démarque par l'apparition de blocs rocheux au cœur des secteurs de la jungle.Vous pouvez en découvrir plus au sujet des dragons de League of Legends dans ce guide dédié