LoL : Les mages en bot lane ne disparaîtront pas, Riot a pris position

Riot Games a clarifié sa position quant à la méta incluant des carrys AP à la place des ADC classiques en juillet 2026.

La présence des mages en bot lane divise la communauté de LoL, et le débat a été ravivé depuis leur forte représentation au tournoi MSI 2026. Si certains estiment qu'ils nuisent au rôle traditionnel des ADC, Riot Games affiche une position claire : cette diversité est bénéfique pour le jeu et ces champions doivent rester des choix compétitifs.

Riot Games défend les mages en bot lane sur LoL

En partageant un aperçu du patch 26.14 de LoL, Matt "Phroxzon" Leung-Harrison a évoqué la présence des mages à la place des classiques ADC sur la voie du bas, au regard de la méta observée pendant le tournoi MSI. Le développeur en a profité pour expliquer que les buffs initialement prévus pour Brand n'arriveront pas tout de suite en raison des inquiétudes liées à la puissance des mages en bot lane. Pour autant, Riot n'envisage pas d'abandonner cette direction : les mages apportent une variété qui doit perdurer.

Patch 26.14 Full Preview!



Mages Bot

- we've pulled brand from the patch given the concerns around mages bot

- that said, we know this is a contentious topic, and I'll give some high level thoughts on how we see the situation (and more detailed thoughts in the patch rundown)

-… pic.twitter.com/Tdnn3qT07B — Matt Leung-Harrison (@RiotPhroxzon) July 8, 2026

Selon Riot Games, ils offrent une alternative aux compositions classiques et permettent de proposer des parties aux rythmes très différents. Riot estime d'ailleurs que leur présence reste assez limitée, avec environ quatre ADC traditionnels joués pour un mage. Plus encore, ils apportent une diversité lors de la phase de sélection des champions. Si une équipe choisit une unité infligeant principalement des dégâts physiques sur la voie du milieu, comme Zed, Yasuo ou Yone, disposer de mages viables en bot lane permet d'équilibrer plus facilement la composition et d'éviter un excès de dégâts physiques.

Les mages sont-ils vraiment plus forts que les tireurs ?

Certes, les mages affichent régulièrement parmi les meilleurs taux de victoire en bot lane, un argument souvent avancé par la communauté pour réclamer des ajustements. Néanmoins, d'après Riot "Phroxzon", ces statistiques sont à prendre avec des pincettes : la prise en main des mages est plus accessible, mais les ADC classiques récompensent davantage les joueurs expérimentés. Le taux de victoire des ADC serait ainsi naturellement plus faible, sans que cela ne signifie qu'ils sont moins puissants à haut niveau.

Qui plus est, les mages atteignent leur pic de puissance plus vite, souvent après deux objets seulement, alors que les ADC deviennent réellement menaçants après leur troisième objet. Les équipes qui misent sur un carry AP en bot lane doivent donc exploiter cet avantage en milieu de partie avant que les compositions adverses ne prennent le dessus en fin de partie.

Riot Games a assumé pleinement sa position quant à une méta comportant des AP en bot lane sur LoL, alors ne vous y trompez pas ; ils ne disparaîtront pas de sitôt.