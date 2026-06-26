LoL : Vanguard reçoit une mise à jour que vous attendiez depuis longtemps

Imaginez pouvoir lancer votre ordinateur sans que Vanguard, le logiciel anti-triche de LoL, ne tourne en arrière-plan ? Cela est enfin possible grâce à une mise à jour déployée en juin .

Le système anti-triche de League of Legends passe par le logiciel Vanguard, et il faut admettre que ses résultats sont plutôt satisfaisants pour repérer ceux qui ne respectent pas les règles. Or, son aspect intrusif a beaucoup été critiqué par les joueurs. En juin 2026, Riot Games a publié un long article dans lequel il est expliqué qu'il sera possible de le désactiver en dehors des parties de LoL.

Vanguard ne démarrera qu'en jouant aux titres de Riot Games, si vous remplissez certains prérequis

Dans une publication datant du 24 juin 2026, Vanguard on-demand, Riot Games a annoncé une mise à jour de son logiciel anti-triche, et vous réclamiez ces changements depuis longtemps. Vanguard est un excellent système, mais son implantation dans votre ordinateur est souvent jugée trop intrusive. En effet, il est toujours actif en arrière-plan, car il se lance en même temps que votre PC. De plus, il peut parfois exiger des mises à jour, voire des modifications au niveau du BIOS, un aspect de Vanguard qui exaspère les joueurs de LoL, surtout les plus occasionnels.

Vanguard no longer has to launch with Windows. Riot's new optional mode only starts it when you play a Riot game, but you'll need to meet a few requirements. ⚠️ https://t.co/XMnoBIt4op #LeagueofLegends pic.twitter.com/gAtHHzonOW — U.GG (@UdotGG) June 25, 2026

À la suite de vos nombreux retours, Riot Games met à jour son logiciel anti-triche, de façon à ce que vous puissiez ne lancer Vanguard qu'en jouant à l'un de ses titres.

Le pilote de Vanguard ne se lancera désormais plus automatiquement au démarrage du système.

Toutefois, certains prérequis doivent être remplis, et quelques manipulations sont à prévoir car ce nouveau mode n'est pas activé par défaut. Vous pouvez vérifier si votre ordinateur est éligible à ce mode, selon le développeur, environ 35 % d'entre vous sont concernés, surtout ceux qui disposent de Windows 11. Voici la liste des prérequis énoncée par Riot Games :

→ Windows 11 version 25H2 au minimum. Windows 11 nécessite également :

Ces mises à jour et vérifications peuvent paraître complexes si vous n'êtes pas habitué à cela, et elles doivent être effectuées avec prudence. Si vous n'êtes pas sûr de vous, n'hésitez pas à vous faire aider par vos amis. Une fois que vous aurez réussi, vous ne verrez plus Vanguard démarrer en même temps que votre PC.