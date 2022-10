LoL : Le dragon des nuages, quelles sont ses caractéristiques ?

Caractéristiques du dragon des nuages

Vitesse de déplacement



Âme des nuages

Faille des nuages

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Il existe plusieurs types dedans LoL en fonction de l'élément qui leur est associé. Quand votre équipe tue un, elle récupère un bonus en lien avec le type du monstre. Nous allons traiter ici, plus en détail, ce qui rend ledifférent des autres drakes ainsi que l'effet de son âme.Le buff dua pour effet de conférer de la vitesse de déplacement hors des combats et de la résistance aux ralentissements pour toute votre équipe. Chaque dragon confère 7 % de bonus pour un total de 28 % avec quatre drakes accumulés. Si la vitesse hors des combats est toujours un plus, il s'agit, peut-être, du dragon le moins prisé, même si la réduction des ralentissements n'est toutefois pas à négliger.L'âme des nuages reste dans l'esprit du buff originel et permet également d'accélérer vos déplacements. L'âme augmente la vitesse globale de votre équipe de 15 %, cette statistique monte à 60 % lorsque vous utilisez votre compétence ultime, avec un délai de récupération de 30 secondes. Comparée au bonus de base, cette âme est beaucoup plus recherchée du fait de la puissante accélération après l'ultime, qui peut s'avérer dévastatrice sur certains champions basés sur la vitesse.À partir du troisième dragon de la partie, la carte, en particulier la jungle, change en fonction de l'élément de ce dernier. La version nuageuse se démarque par la présence de zones, situées autour des camps rouges et bleus, de la jungle, qui accélèrent les champions à l'intérieur (20 % en combat et 35 % hors du combat). Cette version de la Faille fait aussi apparaître de nouvelles Fleurs de vision à travers la zone de jeu.Vous pouvez en découvrir plus au sujet des dragons de League of Legends dans ce guide dédié