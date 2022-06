Little Witch in the Woods : Comment obtenir le filet (Witch's Bug Net) ?

Little Witch in the Woods, débloquer le filet (Witch's Bug Net)

Au cours de votre aventure sur, vous aurez la possibilité de débloquer certains outils. Parmi eux, le. Il s'agit d'un item très important. Ainsi, nous vous indiquonsNotez que l'accès anticipé de Little Witch in the Woods ne propose, actuellement, pas la langue française. Ainsi, vous retrouverez, dans nos guides, plusieurs mentions anglaises, notamment en ce qui concerne les ressources et les items. Ce qui vous permettra de vous y retrouver plus facilement.Très vite, en avançant dans les quêtes principales, vous vous rendrez compte que certains outils sont nécessaires pour la collecte de ressources, sur. C'est le cas notamment duqui est primordial pour attraper les éléments suivants : « One Eye Frog » ou encore « Blue Moon Butterfly », pour ne citer que ces deux exemples.Ainsi, à un certain moment, le jeu vous demandera, indirectement, de trouver. Comme vous l'aurez probablement déjà compris, vous ne l'obtiendrez pas automatiquement. Pour le récupérer, il vous faudra l'acheter auprès de. Ce PNJ est, pour rappel, disponible tous les jours devant la maison de la sorcière (Witch's House).Allez donc lui parler et choisissez la ligne de dialogue « Witch's Catalogue », au cours de la conversation. Vous accéderez alors à la liste des recettes et items en vente. Tout en bas, vous verrez), dont le prix est de 3 Luna Coins. Une somme assez dérisoire. N'hésitez donc pas une seule seconde et achetez ledit outil. Dès lors, vous pourrez récupérer de nouvelles ressources et concocter diverses potions, ainsi qu'avancer dans la quête principale.Si vous débutez l'aventure, sachez que nous vous avons concocté plusieurs guides afin de vous aider :Pour rappel,est actuellement disponible en accès anticipé sur PC (Steam) et via le Game Pass. Le studio de développement, SUNNY SIDE UP, n'a, malheureusement, pas encore donné de date de sortie précise pour la version 1.0 du soft.