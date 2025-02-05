Kingdom Come: Deliverance 2 est un carton sur Steam, et explose le record du 1

Comme attendu, le lancement de Kingdom Come: Deliverance 2 est une franche réussite, avec un joli score en termes de joueurs, après les critiques dithyrambiques de la presse.
Disponible depuis ce 4 février, Kingdom Come: Deliverance 2 avait séduit la presse la veille avec des notes très élogieuses, pour ce qui est la première grosse sortie de l'année. Les joueurs ont donc été au rendez-vous, d'autant plus qu'il était très attendu par la communauté. Comme il fallait s'y attendre, les utilisateurs simultanés ont été nombreux dans la soirée, augurant des prochains jours radieux pour Warhorse Studios.
Un lancement au-delà des attentes
Kingdom Come: Deliverance 2 réalise un démarrage impressionnant sur Steam
. Avec un pic de 159 351 joueurs simultanés dès le premier jour
, le RPG médiéval de Warhorse Studios surpasse de nombreux titres emblématiques et confirme son immense popularité.
Selon SteamDB, Kingdom Come: Deliverance 2 a explosé les chiffres de son prédécesseur, qui avait atteint un pic de 96 069 joueurs simultanés. Mais ce n'est pas tout : le jeu dépasse également The Witcher 3 (103 329) ou encore STALKER 2 (121 335), témoignant la prouesse du studio. Et ces chiffres ne sont que le début, ces prochains jours, d'autres joueurs devraient tenter l'expérience, permettant peut-être de faire encore mieux que les 159 351 joueurs simultanés.
Un RPG qui séduit la critique
En plus de son succès auprès des joueurs, Kingdom Come: Deliverance 2 a également reçu un accueil enthousiaste de la presse. Dans notre test
, nous lui avons attribué une note de 17/20, saluant son réalisme et son immersion. Les joueurs semblent également séduits avec 92 % d'évaluations positives sur Steam.
Tous les signaux sont donc au vert avant le futur, qui passera par du contenu gratuit et des DLC, comme la feuille de route nous l'a déjà révélé
.
En attendant, rappelons que Kingdom Come: Deliverance 2
est disponible sur PC, Xbox Series et PS5. Aucune arrivée dans le Game Pass n'est prévue
, tandis que les versions PS4 et Xbox One ne sont pas de la partie
. Nous vous expliquons aussi comment avoir votre premier cheval
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