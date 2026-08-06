L'acteur star de Kingdom Come: Deliverance change de vie et ouvre sa propre taverne

L'acteur Luke Dale, célèbre pour son rôle de Hans Capon dans Kingdom Come: Deliverance 1 et 2, se lance dans une aventure inattendue. Faute de nouveaux rôles dans le jeu vidéo, il ouvre une véritable taverne d'inspiration médiévale en plein cœur de Prague pour rendre hommage à la culture tchèque.

Connu par des millions de joueurs pour son interprétation mémorable du noble Hans Capon dans la franchise Kingdom Come Deliverance, l'acteur britannique Luke Dale a décidé de faire le grand saut dans le monde de la restauration. Loin des studios d'enregistrement et de la capture de mouvement, il troque son armure virtuelle pour un véritable tablier. Son nouveau projet ne se trouve pas dans un futur jeu vidéo, mais bien dans les rues pavées de la capitale tchèque.

La naissance de la taverne Nobleman

C'est à travers une vidéo publiée sur sa chaîne YouTube que le comédien a dévoilé son ambition étonnante. Luke Dale a fait l'acquisition d'un établissement à Prague, qu'il est actuellement en train de rénover pour lui donner vie sous le nom de Nobleman. L'idée n'est pas de créer un parc d'attractions pour les fans du jeu de rôle de Warhorse Studios, mais plutôt un lieu authentique.

Il souhaite s'inspirer des endroits où les nobles de l'époque aimaient se réunir, comploter et sociabiliser. Le but affiché est de proposer un espace convivial pour les habitants du quartier, loin du piège à touristes. Les clients pourront y déguster d'excellentes bières locales et une nourriture de qualité dans une ambiance chaleureuse. Bien qu'il avoue n'avoir aucune expérience dans la gestion d'un tel établissement, qualifiant même cette entreprise de terrifiante, c'est un rêve de longue date qui se concrétise pour celui qui cherchait à bâtir quelque chose de tangible après des années passées dans le monde virtuel.

Une véritable déclaration d'amour à Prague

Ce projet entrepreneurial est avant tout motivé par un attachement profond à son pays d'adoption. Depuis qu'il a commencé à travailler sur le premier opus de Kingdom Come: Deliverance, Luke Dale a développé une véritable passion pour la culture locale.

Depuis que j'ai déménagé et que je travaille à Prague, je suis rempli d'humilité et de reconnaissance envers ce pays. Pour moi, ce projet et la création de cette taverne sont comme une lettre d'amour à Prague. C'est une lettre d'amour à la République tchèque, à cette ville, et à tout ce qu'elle m'a apporté.

Le comédien souligne à quel point son identité actuelle est imprégnée par cette culture, rappelant que sa compagne est tchèque, tout comme son chien. Il voue une admiration sans bornes à la gastronomie et au mode de vie local, et ressentait le besoin de s'y investir pleinement.











Une reconversion forcée mais assumée

Si l'ouverture d'un bar représente un défi de taille, cette décision s'inscrit dans un contexte professionnel particulier pour l'acteur. En juillet dernier, Luke Dale confiait que l'immense succès critique et commercial de Kingdom Come: Deliverance 2 ne lui avait malheureusement pas ouvert les portes de nouveaux rôles majeurs dans l'industrie vidéoludique.

Face à cette situation, il a intelligemment réorienté sa carrière vers la création de contenu sur internet. Avec une communauté grandissante rassemblant plus de 180 000 abonnés sur YouTube et 73 000 fidèles sur Twitch, il s'est assuré une base solide. La création de la taverne Nobleman, dont l'ouverture officielle est programmée pour le mois d'octobre prochain, devrait par ailleurs lui fournir une matière inépuisable pour ses futures vidéos et diffusions en direct. Les curieux peuvent d'ores et déjà suivre l'avancée des travaux sur le site officiel de l'établissement.