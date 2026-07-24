Kingdom Come : Le nom du prochain opus connu avec une surprise de taille ?

Quelque chose se trame du côté de Kingdom Come. Une marque déposée donnerait des indices très sérieux sur le futur jeu de Warhorse Studios.

En mai dernier, Warhorse Studios confirmait le développement simultané de deux projets : un RPG prenant place dans le monde du Seigneur des Anneaux et un nouvel opus de la saga Kingdom Come. Cependant, il n'était pas encore précisé s'il s'agissait d'un spin-off ou de la suite de Kingdom Come: Deliverance 2.

Si le studio reste discret pour le moment, des yeux experts ont fouillé la base de données de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle. Or, ils ont noté un détail intéressant : une marque déposée qui pourrait révéler avant l'heure le nom de ce nouveau jeu.

Pas de Kingdom Come: Deliverance mais plutôt Kingdom Come Salvation ?

En épluchant en détail la fiche concernée, certains internautes ont trouvé des points communs avec les précédentes marques déposées par Warhorse Studios. La nouvelle demande a été déposée en tchèque et fait intervenir un avocat installé à Prague. Mais l'adresse utilisée par le demandeur (dont l'identité est masquée) est identique à celle du premier jeu Kingdom Come: Deliverance.

La police d'écriture utilisée pour le potentiel logo de ce nouveau jeu est aussi très proche de celle utilisée pour les autres jeux Kingdom Come. Ces indices suggèrent que la marque déposée a été faite par Warhorse Studios pour son nouveau jeu.

Pourtant, un détail choque : le jeu ne s'appelle pas Kingdom Come: Deliverance 3. Le nom déposé est Kingdom Come Salvation, suggérant une possible aventure annexe plutôt qu'une suite. Mais un autre détail a fait tiquer les « enquêteurs ».

Du multijoueur prévu pour ce nouvel opus ?

En complément de la marque déposée, ce Kingdom Come Salvation mentionne dans sa description des « services de divertissement permettant de mettre en relation des utilisateurs avec des jeux vidéo ». Cela pourrait indiquer que le titre intégrerait potentiellement un mode multijoueur, mais il ne faut pas s'emballer. Une telle mention peut aussi indiquer une messagerie connectée ou d'autres services en ligne.

Tant que ces éléments n'ont pas été officialisés par Warhorse Studios, ils sont à prendre avec précaution. Mais le dépôt de marque est un indice très sérieux qui suggère que nous entendrons à nouveau parler de Kingdom Come Salvation. Suite au prochain épisode…