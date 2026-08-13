Le prochain Kingdom Come arrivera beaucoup plus vite que prévu

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 13 août 2026 à 18h11
Les fans de la franchise médiévale de Warhorse Studios peuvent se réjouir. Selon le dernier rapport financier d'Embracer Group, le prochain opus de Kingdom Come sortira bien plus tôt que prévu. Une excellente nouvelle qui s'accompagne de révélations sur d'autres licences phares comme Darksiders.
Le prochain Kingdom Come arrivera beaucoup plus vite que prévu

L'attente ne sera pas aussi longue cette fois-ci. Alors que sept années se sont écoulées avant de pouvoir mettre les mains sur le deuxième volet de la saga médiévale, Warhorse Studios semble avoir accéléré la cadence. Le prochain jeu de la franchise Kingdom Come possède désormais une fenêtre de sortie, et celle-ci est étonnamment proche.

Une sortie prévue avant avril 2028

C'est au détour du dernier rapport financier d'Embracer Group, la maison mère du studio de développement, que l'information a été repérée. Le document indique clairement que ce nouveau titre, encore mystérieux et dépourvu de nom officiel, est programmé pour l'année fiscale 2027-2028. Concrètement, cela signifie que le jeu devrait voir le jour avant le mois d'avril 2028.

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Le PDG d'Embracer, Phil Rogers, a confirmé ces attentes auprès des investisseurs. Bien que l'industrie du jeu vidéo soit sujette à de nombreux reports, cette prévision montre une volonté claire de réduire l'écart entre les différentes sorties de la série. Le studio a d'ailleurs tenu à rassurer sa communauté : il s'agira bien d'un véritable jeu de rôle en monde ouvert, et non d'une simple simulation de joutes équestres ou de gestion d'échoppes médiévales.

Un agenda surchargé pour Warhorse Studios

Ce délai raccourci à environ trois ans est d'autant plus impressionnant que les équipes de développement ne chôment pas. En parallèle de ce nouveau Kingdom Come, Warhorse Studios travaille activement sur un autre projet d'envergure : un jeu de rôle en monde ouvert basé sur l'univers du Seigneur des Anneaux.

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Cette double casquette soulève quelques interrogations quant à la charge de travail imposée aux développeurs, mais témoigne également de la confiance accordée par Embracer Group à l'un de ses studios les plus talentueux. Les joueurs redoutent souvent que la qualité finale pâtisse d'un calendrier trop chargé, mais les créateurs ont prouvé leur savoir-faire par le passé. Alors que le premier épisode avait pu souffrir de nombreux problèmes lors de la sortie, Kingdom Come: Deliverance 2 s'est offert un lancement presque parfait, signe que le studio a grandi.

Le rapport financier d'Embracer ne s'est pas contenté de dévoiler l'avenir de Warhorse Studios. D'autres titres très attendus ont vu leur fenêtre de sortie exposée au grand jour. C'est notamment le cas de Darksiders 4, qui partage la même période de lancement fixée à l'année fiscale 2027-2028. Ce nouvel opus sortira sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.

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Des annonces en bonne et due forme sont donc attendues ces prochains mois, pour que nous puissions mettre des images sur ce « Kingdom Come: Deliverance 3 ».

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Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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