Kingdom Come: Deliverance 2 : L'incroyable reconversion de l'acteur de Hans Capon

Malgré le succès critique et commercial retentissant de Kingdom Come Deliverance 2, l'acteur incarnant l'iconique Hans Capon peine à trouver de nouveaux rôles. Luke Dale se confie sur une industrie vidéoludique ingrate, tout en saluant le soutien inébranlable du studio Warhorse.

Le succès d'un jeu vidéo majeur ne garantit pas toujours une carrière florissante pour ceux qui lui donnent vie. C'est le constat amer que dresse Luke Dale, l'acteur prêtant ses traits et sa voix au charismatique Hans Capon dans Kingdom Come: Deliverance et sa suite Kingdom Come: Deliverance 2. Alors que la saga de Warhorse Studios a réussi à s'imposer comme un incontournable du jeu de rôle historique, salué par la critique et les joueurs, les retombées professionnelles pour son casting restent étonnamment discrètes.

Une industrie sourde face au succès

Lors d'un récent entretien accordé à Firezide Chat, Luke Dale a partagé ses désillusions concernant le milieu du jeu vidéo. Beaucoup pourraient penser qu'incarner l'un des personnages principaux d'une production jouée par des millions de personnes ouvrirait de nombreuses portes. La réalité est tout autre.

J'aimerais pouvoir dire que Kingdom Come 2, le travail que j'ai fourni et le fait que le jeu ait été joué par des millions de personnes ont conduit à plus de travail, mais ce n'est pas le cas.

L'acteur explique qu'il espérait secrètement que ce rôle marquant propulserait sa carrière, tout en gardant une certaine réserve face à un secteur qu'il juge peu clément. Cette situation met en lumière un paradoxe frappant de l'industrie vidéoludique actuelle, capable de générer des milliards de dollars de revenus sans pour autant sécuriser l'avenir de ses talents créatifs.











Le contraste entre Warhorse Studios et le reste du secteur

Si Luke Dale se montre critique envers l'industrie globale, il tient à souligner l'attitude exemplaire des développeurs du jeu. Il décrit les équipes de Warhorse Studios comme des personnes exceptionnelles qui ont cru en lui tout au long du processus de création.

Warhorse a été un véritable joyau. Ils sont d'un tel soutien et ont vraiment cru en moi d'un bout à l'autre. Mais l'industrie dans son ensemble n'en a jamais vraiment eu rien à faire.

Ces déclarations interviennent dans un contexte particulièrement tendu pour les professionnels du jeu vidéo. Entre les vagues de licenciements massifs qui frappent les studios du monde entier et la menace grandissante de l'intelligence artificielle visant à remplacer le travail humain, les acteurs de doublage et de capture de mouvement naviguent en eaux troubles. La compétition n'a jamais été aussi féroce pour décrocher un contrat.

Une reconversion réussie sur internet

Face à ce manque d'opportunités traditionnelles, l'interprète de Hans Capon a su rebondir en exploitant sa notoriété grandissante. Conscient de l'attachement des joueurs pour son personnage, Luke Dale s'est tourné vers la création de contenu en ligne. Une stratégie qui s'avère payante puisqu'il rassemble aujourd'hui une communauté solide, avec 177 000 abonnés sur YouTube et 72 200 sur Twitch.

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En sachant qu'une nouvelle aventure Kingdom Come: Deliverance a récemment été annoncé, tout comme un jeu Seigneur des Anneaux par Warhorse Studios, il n'est pas impossible que Luke Dale retrouve son rôle (ou un autre) et reprenne du service.

Kingdom Come: Deliverance 2 est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. Si vous ne le possédez pas encore, vous pouvez toujours l'acheter à moindre coût grâce à notre partenaire Instant Gaming, qui vous le propose sur les différentes plateformes :