Avec la sortie de Kingdom Come: Deliverance 2, de nombreux joueurs se demandent si le RPG médiéval va, finalement, sortir sur PS4 et Xbox One.
Finalement, sept ans après, Kingdom Come: Deliverance qui a su séduire les joueurs, une suite est bien là, même si elle a été légèrement reportée, puis avancée.
Quoi qu'il en soit, Kingdom Come: Deliverance 2
arrive ce 4 février, sur PC, PS5 et Xbox Series. Mais qu'en est-il des versions PS4 et Xbox One ?
Un portage sur l'ancienne génération est-il programmé ?
Kingdom Come: Deliverance 2 sortira-t-il sur PS4 et Xbox One ?
Il y a encore quelques rares jeux qui sortent sur toutes les plateformes en même temps, à savoir les deux PlayStation et les deux Xbox. Ce n'est ici pas le cas de Kingdom Come: Deliverance 2
, comme vous le savez déjà. Et cela est normal, étant donné que le titre n'a jamais été pensé pour être disponible sur PS4 et Xbox One
. La raison principale est l'ambition des développeurs, qui ont souhaité profiter des caractéristiques de la PS5 et de la Xbox Series pour proposer des graphismes plus poussés et un monde plus vaste.Cela est naturellement moins facile sur la PS4 et la Xbox On
e, les deux consoles ayant fait leur temps. D'ailleurs, si autant de studios ont continué à porter leur production sur PS4 et Xbox One était due aux complications liées à l'achat de la nouvelle génération (ce qui a parfois entraîné des reports). Mais quatre ans plus tard ces soucis sont réglés, et les portages sont de plus en plus rares.
De fait, il n'est pas prévu, à l'heure actuelle, de porter Kingdom Come: Deliverance 2 sur PS4 et Xbox One
. Et il est peu probable que Warhorse Studios travaille sur un tel portage, à moins que cette suite soit un immense succès, et que la demande pour sortir KCD 2 sur PS4 et Xbox One soit très importante.
Il faudra opter pour la génération actuelle, la PS5 ou la Xbox Series, ou un ordinateur pour jouer à Kingdom Come: Deliverance 2
à partir du 4 février 2025, qui n'arrivera pas non plus dans le Game Pass
. Vous pouvez également l'obtenir tout en faisant des économies grâce à notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur :
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