Kingdom Come: Deliverance 2 cheval : Comment obtenir son premier cheval ?

Nous vous expliquons comment obtenir son premier cheval dans Kingdom Come: Deliverance 2, histoire de voyager plus facilement et rapidement.
Très vite, vous aurez besoin d'une monture pour que Henry puisse se déplacer plus rapidement dans Kingdom Come: Deliverance 2
. Le cheval apparaît être la meilleure option
, et vous allez pouvoir très vite en avoir une, après les quelques péripéties de l'introduction.
Toutefois, contrairement à certains jeux qui proposent une quête pour avoir son premier cheval
, ce n'est pas le cas de KCD2
, qui vous laissera dans la difficulté si vous ne faites pas preuve de curiosité. Fort heureusement, nous sommes là pour vous aider. Nous vous expliquons comment avoir rapidement son premier cheval dans Kingdom Come: Deliverance 2
.
Comment avoir son premier cheval dans Kingdom Come: Deliverance 2 ?
Si vous ne souhaitez pas vous déplacer à pied trop longtemps, ce qui peut se comprendre évidemment, il va falloir trouver un cheval. Et la bonne nouvelle est que vous allez très vite pouvoir recroiser le chemin de Galet
, votre fidèle destrier, le cheval officiel d'Henry.
En sachant son emplacement, vous pourrez le récupérer dès que vous serez lâché dans le monde ouvert, sans devoir faire une quête bien particulière auparavant. Pour cela, direction le petit village de Semine
, qui se trouve au sud de la carte. Vous le trouverez en prenant la direction du sud à partir de Zhelejov, ou sud-est à partir de la ville de départ, Troskovice.
Lorsque vous serez sur place, allez à l'arrière du village, dans la pâture pour découvrir les chevaux. Dirigez-vous vers celui qui est gris, qui est une jument. Vous devriez voir une interaction apparaître qui demande d'appuyer sur une touche pour appeler Galet. Vous vous rendrez compte qu'il s'agit bien de votre compagnon. Allez voir le PNJ qui s'occupe de ces animaux, pour tenter de la récupérer.
Ballatay, le palefrenier, ne sera pas très enclin à vous laisser repartir avec, mais vous devriez normalement pouvoir retourner la situation avec votre charisme ou votre persuasion, et n'aurez rien à payer. Ballatay vous expliquera toutefois que vous lui serez redevable à l'avenir.
Galet, votre premier cheval de Kingdom Come: Deliverance 2
Et voilà, vous pouvez maintenant chevaucher Galet et partir explorer plus facilement le monde de Kingdom Come: Deliverance 2
. Comme vous le verrez, Galet n'est pas un cheval surpuissant. Vous aurez maintes occasions d'en trouver d'autres au fur et à mesure que vous avancerez dans l'histoire, notamment en commerçant.
Voilà tout ce qu'il faut savoir au sujet du premier cheval dans Kingdom Come: Deliverance 2
, en espérant que cela vous aidera dans votre nouvelle aventure dans la peau d'Henry.
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