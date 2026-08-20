Kingdom Come: Deliverance 2 reçoit des éloges de l'acteur principal de Red Dead Redemption 2

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 20 août 2026 à 10h38
Roger Clark, qui est l'acteur principal de Red Dead Redemption 2, a récemment partagé son avis plus que positif concernant Kingdom Come: Deliverance 2.
Kingdom Come: Deliverance 2 reçoit des éloges de l'acteur principal de Red Dead Redemption 2

Sorti au début du mois de février 2025, Kingdom Come: Deliverance 2 a grandement plu aux rédactions spécialisées ainsi qu'aux joueurs. À cette liste, nous pouvons désormais ajouter un acteur de renom : Roger Clark, connu pour son rôle dans Red Dead Redemption 2, a fait l'éloge de Kingdom Come: Deliverance 2.

« Excellente narration » déclare l'acteur d'Arthur Morgan à propos de Kingdom Come: Deliverance 2

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C'est via une récente publication sur son compte Twitter/X que l'acteur Roger Clark, qui a prêté sa voix et qui a réalisé la motion capture d'Arthur Morgan dans Red Dead Redemption 2, a partagé ses impressions au sujet de Kingdom Come: Deliverance 2. Ainsi, Roger Clark a salué le travail de Warhorse Studios et a qualifié la narration de Kingdom Come: Deliverance 2 d'excellente

Enfin en train de jouer à ça [Kingdom Come: Deliverance 2]. J'adore. Bravo à tous les impliqués. Excellente narration.

Cet éloge de l'acteur d'Arthur Morgan n'est pas passé inaperçu, car le compte Twitter/X de la franchise ainsi que Tom McKay, qui joue Henry, ont répondu. Ce dernier a notamment remercié Roger Clark et a écrit : « Merci Roger - un vrai compliment venant de toi ». C'est, en tout cas, un bel exploit pour Kingdom Come: Deliverance 2, et surtout Warhorse Studios, qui travaille à présent sur un tout nouveau jeu.

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Rappelons, en guise de conclusion, que Kingdom Come: Deliverance 2 est disponible sur diverses plateformes de jeu, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series et PC. Si vous ne le possédez pas encore, vous pouvez toujours l'acheter à moindre coût grâce à notre partenaire Instant Gaming, qui vous le propose sur les différentes plateformes :

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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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