Test Kingdom Come: Deliverance 2 : Une suite qui fait mieux partout

Conclusion

8.5 Kingdom Come: Deliverance 2 réussit son pari : conserver l'ADN du premier opus tout en améliorant ses mécaniques et son immersion. Avec un monde plus vaste, un gameplay affiné et une histoire captivante, cette suite s'annonce comme un incontournable pour les amateurs de RPG historiques.



Malgré quelques imperfections mineures, l'expérience globale est hautement qualitative et prometteuse. Si vous avez aimé le premier jeu, cette suite devrait vous enthousiasmer. Et si vous êtes un nouveau venu, vous ne serez pas perdu pour autant.

+ Le monde, très joli

+ L'ambiance générale

+ L'histoire qui nous tient en haleine

+ Les choix et conséquences

+ Le ressenti de progression au fil du temps