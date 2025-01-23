Certains joueurs et joueuses se demandent si Kingdom Come: Deliverance 2 figure dans le Game Pass ou si une date est déjà planifiée pour son arrivée.
Mise à jour du
17/02
:
Kingdom Come: Deliverance II entre dans le catalogue du Game Pass le 3 mars 2026, et sera accessible via un abonnement Game Pass Ultimate, Premium et/ou PC Game Pass (Cloud, Xbox Series et PC).
Le jeu d'action-RPG développé par Warhorse Studios, Kingdom Come: Deliverance 2
, arrive en ce mois de février 2025 sur PC, PS5 et Xbox Series, après une longue attente, puisque le premier épisode est sorti en février 2018. Celui-ci se place parmi les jeux les plus attendus de l'année, même si GTA 6
domine tous les débats, et plusieurs questions reviennent de temps en temps concernant certaines fonctionnalités ou disponibilités.
C'est notamment le cas de l'arrivée ou non de Kingdom Come: Deliverance 2 dans le Game Pass
.
Kingdom Come: Deliverance 2 est-il dans le Game Pass ?
Malheureusement et comme vous avez dû vous en rendre compte, la réponse est négative : Kingdom Come: Deliverance 2 ne figure pas dans le Game Pass à l'heure actuelle
. D'ailleurs, aucune annonce concernant la sortie du RPG médiéval dans le Game Pass n'a été faite en amont de son lancement, et il est peu probable qu'une soit faite ces prochains mois.
Warhorse Studios va probablement attendre un peu et voir comment la communauté le réceptionne, pour ne pas brider ses ventes et passer à côté d'une belle somme d'argent. Cependant, dans quelques mois, une fois que les ventes auront ralenti, il n'est pas impossible que les développeurs relancent la machine en le proposant dans le service de Microsoft.
Par exemple, Kingdom Come: Deliverance avait fait une apparition dans le Game Pass en 2019
, environ un an et demi après son lancement, et était resté disponible durant une année, ce qui n'avait pas manqué de mettre en lumière cette production.
Quoi qu'il en soit, avec une belle année 2025 en perspective, compte tenu des extensions qui sont d'ores et déjà prévues
, Kingdom Come: Deliverance 2 devrait séduire les joueurs, mais il faudra attendre avant de le voir dans le Game Pass. Pas avant 2026, a minima.
En attendant, si vous souhaitez absolument jouer à Kingdom Come: Deliverance 2
, il va donc falloir passer par la case achat, que vous soyez sur PC, PS5 ou Xbox Series et notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur :
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