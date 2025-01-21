Kingdom Come: Deliverance 2 : Découvrez les aventures épiques du contenu post-lancement en 2025

Warhorse Studios a dévoilé une partie du contenu post-lancement qui arrivera en 2025 pour le très attendu Kingdom Come: Deliverance 2
Avec Kingdom Come: Deliverance 2
, Warhorse Studios voit les choses en grand. En plus de nous proposer une expérience complète, avec plus de deux millions de mots dans le script
selon les développeurs, et une histoire poussée, le studio souhaite prolonger l'expérience avec du contenu post-lancement, gratuit et payant
.
Un voyage au cœur de la Bohême enrichi en 2025
Prévu pour le 4 février 2025, Kingdom Come: Deliverance 2 proposera non seulement une expérience captivante dès sa sortie, mais aussi une série de mises à jour gratuites et d'extensions payantes tout au long de l'année
. Ces contenus, conçus pour prolonger l'immersion dans l'univers médiéval, promettent de ravir les joueurs avec des fonctionnalités inédites, des quêtes palpitantes et des améliorations de gameplay.
Les temps forts du contenu additionnel
Voici ce que les joueurs peuvent attendre pour chaque saison (en plus des mises à jour pour améliorer le jeu de manière générale) :
- Printemps 2025 :
- Fonctionnalité Barbier pour personnaliser votre apparence.
- Mode Hardcore pour les amateurs de défis.
- Courses de chevaux pour perfectionner vos compétences équestres.
- Été 2025 : DLC Nature Morte
- Plongez dans une quête mystérieuse auprès d'un artiste au passé énigmatique, faites face à des rencontres périlleuses et découvrez des complots complexes.
- Automne 2025 : DLC L'Héritage de la Forge
- Explorez l'héritage de Martin, le père adoptif d'Henry. Restaurez une forge légendaire et plongez dans des récits du passé oubliés.
- Hiver 2025 : DLC Mysteria Ecclesiae
- Infiltrez le monastère de Sedlec et naviguez dans un réseau de complots, tout en accomplissant une mission secrète pour dévoiler des vérités enfouies.
Pour les amateurs de contenu intégral, l'édition Gold inclura le jeu de base, le Kit du Chasseur Galant et le Pass d'Extension, comprenant les trois DLC majeurs qui viennent d'être dévoilés et des boucliers thématiques.
Un avant-goût avant de profiter pleinement de Kingdom Come: Deliverance 2 dès le début du mois de février, et au-delà. Si vous désirez l'acheter, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous le propose à moindre coût :
- PC
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