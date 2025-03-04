Kingdom Come: Deliverance 2 dévoile ses prochaines nouveautés, de quoi ravir les joueurs

Plusieurs nouveautés devraient débarquer dans Kingdom Come: Deliverance 2, comprenant notamment un mode de jeu.
Avec le succès incroyable de Kingdom Come: Deliverance 2
, qui a su très vite séduire les joueurs, qui ont pour la majeure partie plébiscité l'aspect immersif du RPG, nombreux sont celles et ceux qui attendent des nouveautés. Certaines ont déjà été dévoilées par le biais de la feuille de route
, tandis que les développeurs et notamment Tobias Stolz-Zwilling, responsable des relations avec la presse, ont donné quelques détails sur ce qui va arriver d'ici quelques semaines, tout au plus.
Un mode hardcore arrive
C'est ce qui est le plus attendu par certains : un mode hardcore
. Les joueurs profiteront d'une aide limitée, avec très peu d'indicateurs sur l'interface utilisateur, et une boussole qui ne sera plus présente. Ce point a d'ailleurs été évoqué sur les réseaux sociaux, puisque nous apprenons que la cartographie des étoiles a été reproduite le plus fidèlement possible par rapport au ciel de l'été 1403, là où se déroulent les événements de Kingdom Come: Deliverance 2
. Les joueurs pourront donc suivre l'étoile Polaire.
Pour le reste, si nous nous référons au mode hardcore du premier épisode, les joueurs devront choisir des malus pour rendre la difficulté encore plus grande, la sauvegarde automatique après avoir complété une quête n'est pas activée, les combats sont plus durs (et létaux), tandis que l'économie est encore plus compliquée. Sans oublier que les voyages rapides ne seront pas disponibles.
Ce mode devrait arriver d'ici quelques semaines dans KCD2.
Bientôt la possibilité de changer d'apparence
L'autre nouveauté qui arrive prochainement est la possibilité de personnaliser l'apparence d'Henry
. Nous ne savons pas encore comment cela sera possible, mais nous devrions partir sur un système similaire à des jeux du genre, pour revoir la coupe de cheveux et la barbe.
Tobias Stolz-Zwilling, alias Sir Tobi sur Twitter, a par exemple partagé une capture d'écran sur laquelle nous voyons Henry avec une belle barbe en fer à cheval, tandis qu'il a opté pour la coupe mulet. Cette fonctionnalité devrait arriver courant mars dans KCD2
.
Si vous venez de vous laisser séduire par KCD2
, rappelons que des guides sont à votre disposition, comme comment équiper la torche
, que faire avec les nids
ou comment trouver un lit pour dormir
.
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