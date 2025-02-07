Kingdom Come: Deliverance 2 : Où trouver un lit pour dormir ?

Le sommeil est très important dans Kingdom Come: Deliverance 2, mais il n'est pas aisé d'avoir son propre lit pour dormir et se reposer. Voici quelques astuces à connaître.
Comme tout être humain, Henry a des besoins dans Kingdom Come: Deliverance 2
, comme dormir. Cela lui permet de se reposer et de se soigner si besoin, et vous allez très vite devoir trouver un lit
. Or, contrairement au premier épisode, vous allez ici avoir plus de difficultés pour pouvoir dormir sereinement et vous reposer
.
Où trouver un lit pour dormir dans KCD2 ?
Durant les premières heures de jeu, vous n'aurez pas maintes possibilités pour trouver un lit dans Kingdom Come: Deliverance 2
. L'aubergiste ne souhaitant pas forcément votre présence, vous ne pourrez pas compter sur cette dernière pour dormir paisiblement. Et ne comptez pas dormir sans prévenir personne sur le premier lit venu d'une auberge ou d'une maison. Si vous êtes pris, vous serez au mieux chassé, ou au pire provoqué en duel.
Il faudra donc soit payer, relativement cher, soit miser sur les camps abandonnés qui se trouvent dans le monde. C'est cette astuce que nous vous conseillons d'utiliser lors des premières nuits, pour pouvoir vous reposer.
Ensuite, après avoir effectué quelques quêtes, vous serez amené à rencontrer un forgeron, qui pourra vous héberger. Vous aurez alors enfin votre premier lit personnel
, et pourrez y dormir quand vous le voulez, ce qui sera assez pratique. Vous aurez aussi d'autres possibilités d'avoir des lits personnels au fil de l'aventure, à mesure que vous avancez dans l'histoire et explorez le monde de Kingdom Come: Deliverance 2
.
Voilà ce qu'il fallait savoir au sujet de son lit dans KCD2
. Ne pas dormir chez un habitant, mais opter pour un camp abandonné avant d'avoir son propre lit, notamment en suivant les quêtes du forgeron.
En attendant, vous retrouverez nos guides de Kingdom Come: Deliverance 2
, comme celui qui vous explique comment trouver rapidement un cheval
, ou encore comment devenir riche
. Si besoin, il y a également des codes de triche KCD2
.
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