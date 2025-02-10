Kingdom Come: Deliverance 2 : Les nids d'oiseau, comment les faire tomber et avoir leur contenu ?

Vous croiserez très souvent des nids dans Kingdom Come: Deliverance 2. Mais que faire pour les faire tomber et collecter leur contenu ?
À l'instar du premier épisode, le monde de Kingdom Come: Deliverance 2
regorge d'activités et de points d'intérêt. Vous vous éloignerez très souvent de la quête principale pour prendre part à toute sorte d'activités. L'une d'entre elles peut d'ailleurs être la chasse aux nids
, très nombreux, dans le but de récolter leur contenu.
Cela dit, il est possible que vous vous demandiez comment trouver les nids dans KCD2 et les faire tomber
.
Comment faire tomber un nid dans KCD2 ?
Les nids sont très nombreux et seront affichés sur votre carte, ainsi que sur votre radar dès lors que vous serez proche de leur emplacement
. Il faudra alors faire attention aux arbres à proximité, pour découvrir le nid. Dans la plupart des cas, ces derniers seront sur une branche en hauteur (ils sont parfois à taille d'homme, mais cela reste rare), et il sera difficile de les atteindre.
La technique du caillou, apprise au début du jeu, peut être une solution, mais elle reste très compliquée à réaliser, compte tenu de la hauteur du nid. Il faudra opter pour une arme tirant des projectiles, à savoir un arc ou une arbalète
.
De cette façon, vous n'avez qu'à viser le nid, et la flèche le fera tomber. Tentez ensuite de le trouver au sol, ce qui ne devrait pas être trop compliqué si la luminosité est bonne (contrairement à nos captures d'écran).
Pourquoi faire tomber les nids ?
Une activité redondante ? Pas forcément. Vous pouvez, de temps en temps, descendre de votre cheval pour faire tomber le nid que vous venez de croiser
. Cela peut s'avérer être particulièrement fructueux. Voici une liste non exhaustive de ce que vous pouvez trouver en fouillant un nid dans Kingdom Come: Deliverance 2
:
- Des œufs, bien évidemment
- Des dés
- Des plumes
- Des objets de grandes valeurs, qu'il faudra revendre
- Différents objets utiles, comme des crochets
N'hésitez donc pas à fouiller les nids, pour tenter d'obtenir des objets potentiellement intéressants
, ou des dés pour remporter encore plus de parties
. Vous pouvez d'ailleurs retrouver tous leurs emplacements grâce à la map interactive
.
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