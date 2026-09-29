Le multijoueur arrive sur Kingdom Come: Deliverance 2 mais ampute le jeu de son histoire

Le mod multijoueur de Kingdom Come: Deliverance 2, qui vient de rentrer en bêta ouverte, permet désormais de parcourir la Bohême entre amis, de créer des serveurs personnalisés et de concevoir des modes de jeu inédits. Une avancée majeure pour la communauté, malgré l'absence du mode histoire.

Si vous avez toujours rêvé de parcourir les terres de la Bohême numérique en bonne compagnie, votre souhait est sur le point de se réaliser. Le très attendu mod multijoueur pour Kingdom Come: Deliverance 2 vient de franchir une étape cruciale en entrant en phase de bêta ouverte. Cette version permet à quiconque possédant le jeu sur Steam de télécharger le mod ainsi que ses outils de serveur dédié, ouvrant la voie à des escapades mémorables dans ce monde du quinzième siècle.

Une liberté totale pour les joueurs

Bien que ce projet n'ait pas encore atteint sa version finale, son déploiement marque un tournant pour la communauté. Selon le site officiel du mod, la version actuelle prend en charge un monde partagé où les joueurs peuvent créer des personnages personnalisés, utiliser un chat vocal de proximité et même interagir via des émoticônes.

KCD:MP is a free multiplayer for Kingdom Come: Deliverance II.



A launcher starts your own copy of the game, you pick a server, and you are in Bohemia with other people: the game's own bodies, dressed and armed, on foot and on horseback.



Open beta. 🧵 #KCD2 pic.twitter.com/9wajffLs8m — KCD MP (@kcd_mp) September 24, 2026

Pour ceux qui ne souhaitent pas se lancer dans la configuration complexe d'un hébergement privé, un serveur public est déjà accessible. Il est ainsi possible de plonger directement dans l'action, même si rien ne garantit que les inconnus croisés en chemin se montreront amicaux.

Un monde amputé de son récit

Il est cependant primordial de souligner que cette extension non officielle ne permet pas de vivre la campagne principale en coopération. Le mod intègre les chevaux, les chiens et un système de combat complet, mais la dimension narrative a été totalement retirée. Les mondes hébergés n'ont par ailleurs aucune incidence sur vos sauvegardes en solo.

Il n'y a ni histoire ni quêtes. Les serveurs font tourner les cartes du jeu sans le casting du mode solo, la campagne de Trosky, Kuttenberg ou le monastère de Klášter, à raison d'une carte par serveur.

Les développeurs rappellent également qu'il s'agit d'une version de test accessible au public. Les joueurs doivent donc s'attendre à rencontrer des bugs. Comme l'indique l'équipe de développement, il s'agit d'une version préliminaire et certaines choses peuvent se casser.











Vers des expériences de jeu inédites

L'objectif principal de ce projet n'est pas simplement d'ajouter un mode coopératif classique, mais de favoriser l'émergence de nouvelles expériences multijoueur. Les concepteurs ambitionnent de voir naître des serveurs dédiés au jeu de rôle, où les participants respecteraient le cadre historique au lieu de semer le chaos comme dans un titre d'action urbaine.

Grâce à la prise en charge des scripts en langage Lua, les hôtes disposent d'une liberté créative impressionnante. Ils peuvent concevoir leurs propres modes de jeu, contrôler les points d'apparition, modifier la météo ou encore ajuster les systèmes de combat. La communauté pourrait ainsi rapidement mettre en place des tournois de chevalerie ou des courses équestres organisées, de quoi se replonger encore quelques heures dans cet excellent jeu.

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Rappelons, en guise de conclusion, que Kingdom Come: Deliverance 2 est disponible sur PS5, Xbox Series et PC. Si vous ne le possédez pas encore, vous pouvez toujours l'acheter à moindre coût grâce à notre partenaire Instant Gaming, qui vous le propose sur les différentes plateformes :