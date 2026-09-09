Kingdom Come: Deliverance 2 annonce sa sortie sur Switch 2

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 09 septembre 2026 à 17h06
Warhorse Studios a, récemment, indiqué que Kingdom Come: Deliverance 2 va profiter d'un portage sur Nintendo Switch 2.
Kingdom Come: Deliverance 2 annonce sa sortie sur Switch 2

Si le portage de Kingdom Come: Deliverance 2 avait déjà fait l'objet d'une rumeur par le passé, Warhose Studios n'avait alors pas pris la parole pour confirmer celle-ci. Or, cela vient de changer car Warhorse Studios a profité du Nintendo Direct pour annoncer l'arrivée de Kingdom Come: Deliverance 2 sur Switch 2.

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C'est durant le Nintendo Direct du 9 septembre 2026, qui a eu lieu dans l'après-midi, que Warhorse Studios a fait l'annonce tant attendue par les détenteurs de la dernière-née de Nintendo : Kingdom Come: Deliverance 2 doit débarquer sur Nintendo Switch 2 au cours de l'année 2027. Malheureusement, aucune date de sortie précise n'a été communiquée durant l'événement. Nul doute que les développeurs nous en diront plus à ce sujet dans les mois à venir.

Miniature vidéo

La Royal Edition de Kingdom Come: Deliverance 2 sera proposée sur Switch 2

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En revanche, Warhorse Studios a précisé que Kingdom Come: Deliverance 2 sera proposé sur Nintendo Switch 2, selon la Royal Edition. D'après un visuel partagé sur le compte Twitter/X de la franchise, cette édition comporte différents éléments : 

  • Le jeu de base
  • Les 3 extensions narratives (Brushes with Death, Legacy of the Forge, Mysteria Ecclesiae)
  • The Lion's CrestQuest
  • Gallant Huntsman's Kit
  • Shields of Season Passing

Reste à connaître son prix, qui n'est pas encore affiché sur le Nintendo eShop. Dans tous les cas, rendez-vous en 2027 pour parcourir les aventures d'Henry sur Nintendo Switch 2. Kingdom Come: Deliverance 2, qui est sorti en février 2025, est d'ores et déjà disponible sur diverses plateformes, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series et PC.

Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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