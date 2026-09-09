Kingdom Come: Deliverance 2 annonce sa sortie sur Switch 2

Warhorse Studios a, récemment, indiqué que Kingdom Come: Deliverance 2 va profiter d'un portage sur Nintendo Switch 2.

Si le portage de Kingdom Come: Deliverance 2 avait déjà fait l'objet d'une rumeur par le passé, Warhose Studios n'avait alors pas pris la parole pour confirmer celle-ci. Or, cela vient de changer car Warhorse Studios a profité du Nintendo Direct pour annoncer l'arrivée de Kingdom Come: Deliverance 2 sur Switch 2.

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Kingdom Come: Deliverance 2 débarque prochainement sur Switch 2

C'est durant le Nintendo Direct du 9 septembre 2026, qui a eu lieu dans l'après-midi, que Warhorse Studios a fait l'annonce tant attendue par les détenteurs de la dernière-née de Nintendo : Kingdom Come: Deliverance 2 doit débarquer sur Nintendo Switch 2 au cours de l'année 2027. Malheureusement, aucune date de sortie précise n'a été communiquée durant l'événement. Nul doute que les développeurs nous en diront plus à ce sujet dans les mois à venir.

La Royal Edition de Kingdom Come: Deliverance 2 sera proposée sur Switch 2

En revanche, Warhorse Studios a précisé que Kingdom Come: Deliverance 2 sera proposé sur Nintendo Switch 2, selon la Royal Edition. D'après un visuel partagé sur le compte Twitter/X de la franchise, cette édition comporte différents éléments :

Le jeu de base

Les 3 extensions narratives (Brushes with Death, Legacy of the Forge, Mysteria Ecclesiae)

The Lion's CrestQuest

Gallant Huntsman's Kit

Shields of Season Passing

Forge your own adventure in Medieval Bohemia.



Experience the next chapter of Henry's story in Kingdom Come: Deliverance II, coming to #NintendoSwitch2.@NintendoAmerica #KCD2 #WarhorseStudios pic.twitter.com/H0dR74gkZy — Kingdom Come: Deliverance II (@KingdomComeRPG) September 9, 2026

Reste à connaître son prix, qui n'est pas encore affiché sur le Nintendo eShop. Dans tous les cas, rendez-vous en 2027 pour parcourir les aventures d'Henry sur Nintendo Switch 2. Kingdom Come: Deliverance 2, qui est sorti en février 2025, est d'ores et déjà disponible sur diverses plateformes, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series et PC.