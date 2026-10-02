L'un des créateurs de Kingdom Come: Deliverance espère que GTA 6 permettra de vendre les jeux plus cher

Martin Klíma, producteur de Kingdom Come Deliverance 2, avoue ne pas comprendre le succès de GTA. Pourtant, il espère que le prochain titre de Rockstar fera grimper le prix standard des jeux vidéo, une hausse qu'il juge vitale pour la survie de l'industrie.

Alors que l'attente autour de GTA 6 est (enfin) sur le point de toucher à sa fin, son prix de vente fait toujours parler au sein de l'industrie. Martin Klíma, producteur exécutif sur Kingdom Come: Deliverance 2 et cofondateur de Warhorse Studios, a récemment pris la parole sur ce sujet épineux. S'il confesse volontiers que la franchise ne l'attire pas du tout, il compte paradoxalement sur son immense succès commercial pour transformer le modèle économique du jeu vidéo.

Un modèle économique jugé intenable

Pendant longtemps, les rumeurs laissaient entendre que Rockstar pourrait fixer le prix de son futur titre à sa guise, atteignant selon certains analystes un prix avoisinant les 100 €. Il n'en est finalement rien, puisqu'il est possible de le précommander pour 79,99 €, soit le même que les autres productions vendues plein pot, et même moins que des jeux Nintendo Switch 2.

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Pourtant, pour plusieurs développeurs, ce n'est pas suffisant. Joe Brammer, à la tête du studio derrière WARDOGS, déclarait à l'occasion de la sortie de son FPS que les jeux étaient tout simplement trop peu chers. Un constat partagé par Martin Klíma, qui voit en Rockstar le candidat idéal pour bousculer les habitudes des consommateurs, puisqu'on ne parle plus de joueurs en tenant ce genre de discours.

Rockstar est le seul développeur qui peut se permettre, ou qui peut oser, augmenter le prix des jeux, ce qui, à mon avis, n'a que trop tardé et est également nécessaire pour que cette industrie survive.











Le paradoxe de l'admiration technique

L'ironie de la situation réside dans le rapport très distant qu'entretient le producteur de Kingdom Come: Deliverance 2 avec la saga Grand Theft Auto. Martin Klíma ne cache pas son incompréhension face à l'engouement mondial que suscite chaque nouvel épisode (via PC Gamer).

La raison pour laquelle c'est si populaire me dépasse. C'est quelque chose que je n'arrive tout simplement pas à comprendre.

Il ajoute même qu'il ne jouera probablement pas à ce nouveau volet, à moins d'y être forcé d'une manière ou d'une autre. Malgré ce désintérêt évident pour l'univers ou le gameplay, il reste un observateur lucide de l'industrie et salue bien volontiers les accomplissements du studio étoilé. Il estime qu'il est très positif que quelqu'un produise ces jeux qui sont de véritables merveilles technologiques.

















Quelles alternatives pour la survie des studios ?

Si Rockstar et Nintendo possèdent des communautés de fans suffisamment massives et fidèles pour imposer de nouveaux standards tarifaires, il est loin d'être garanti que le grand public accepte de débourser systématiquement 90 € pour n'importe quelle autre production, notamment au vu de la situation économique actuelle. De plus, le marché, déjà saturé, pourrait sanctionner sévèrement les studios de taille moyenne qui tenteraient de s'aligner sur ces tarifs.

L'industrie traverse une crise majeure, marquée par des vagues de licenciements sans précédent touchant tous les studios, et tous les genre de jeu. Même Epic Games a été contraint de licencier ces derniers mois. Augmenter le prix de vente final n'est peut-être pas l'unique solution pour assurer la pérennité du secteur. Une meilleure répartition des revenus, notamment en révisant à la baisse les bonus faramineux accordés à certains dirigeants pendant que les équipes créatives perdent leur emploi, pourrait constituer une piste de réflexion tout aussi pertinente pour assainir les finances des grands éditeurs.

Quoi qu'il en soit, GTA 6 arrivera le 19 novembre sur PS5 et Xbox Series. Et si vous souhaitez le précommander, notre partenaire Instant Gaming vous propose des cartes PlayStation à moindre coût :