Le cofondateur de Warhorse Studios (Kingdom Come: Deliverance) donne son avis sur les RPG

Le cofondateur du studio à l'origine de la licence Kingdom Come: Deliverance a partagé son opinion au sujet de la formule des RPG actuelle.

En 2018, la communauté découvrait la licence Kingdom Come: Deliverance de Warhorse Studios, qui a eu le droit à un deuxième opus, soit Kingdom Come: Deliverance 2, en 2025. Les deux titres étant des RPG dans un monde ouvert vaste et médiéval. Il y a peu de temps, le cofondateur de Warhorse Studios, Martin Klima, a dit quelques mots au sujet des RPG actuels et de ces dernières années.

Le cofondateur de Warhose Studios s'exprime sur les RPG

C'est au cours d'une interview avec PCGamer que le cofondateur de Warhorse Studios, Martin Klima, a donné son ressenti au sujet des RPG. Ce dernier a ainsi expliqué qu'il ressentait une certaine lassitude envers les « RPG où l'on incarne "l'élu", où l'on a cette mission grandiose de sauver l'univers... » :

Je joue beaucoup aux RPG, c'est un genre que j'apprécie beaucoup. Je suis vraiment ennuyé et épuisé, et c'est toujours le cas, de tous ces RPG où l'on incarne « l'élu », où l'on a cette mission grandiose de sauver l'univers... Ces jeux qui ne sont que de simples fantasmes de puissance. Ce n'est pas que je trouve cela mauvais en soi. Il n'y a rien de mal à un bon fantasme de puissance. C'est juste que c'est tellement répétitif.

Son sentiment envers cette formule du RPG a, d'ailleurs, donné naissance à l'idée, qui a abouti sur la franchise Kingdom Come: Deliverance : « Je me suis donc dit qu'il devait y avoir énormément de gens qui en avaient vraiment marre de cette formule et qui voulaient quelque chose de nouveau et de différent ».

À lire également L'un des créateurs de Kingdom Come: Deliverance espère que GTA 6 permettra de vendre les jeux plus cher

Pour autant, depuis, la tendance n'a pas changé et ces RPG s'adressent à un certain public, selon ses propos :

Les jeux qui ont été créés et qui continuent, en quelque sorte, d'être développés restent des jeux destinés aux adolescents. Quand on a 16 ou 17 ans, on adore jouer à ces jeux de « power fantasy » parce qu'on en a besoin. Mais le public est aujourd'hui bien plus âgé... Tout le monde va penser que je critique [Clair Obscur] Expedition 33 en ce moment, mais ce n'est absolument pas le cas.

Martin Klima a également expliqué que la persistance de la formule du RPG dans lequel nous incarnons « l'élu » est également due aux éditeurs, qui préfèrent ne pas prendre de risque et rester sur ce qui fonctionne : « Ils excellent vraiment dans l'art de recycler sans cesse la même formule ».

Kingdom Come: Deliverance studio co-founder says a lot of RPGs are 'still games for teenagers' https://t.co/pKJbOyGRUm — PC Gamer (@pcgamer) October 4, 2026

Rappelons, en guise de conclusion, que Kingdom Come: Deliverance 2 est disponible sur PS5, Xbox Series et PC.