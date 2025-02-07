Kingdom Come: Deliverance 2 : La torche, comment l'équiper ?

Certains joueurs se demandent comment avoir et équiper une torche dans Kingdom Come: Deliverance 2. Voici comment faire.
Comme vous le savez si vous avez déjà bien avancé dans l'aventure Kingdom Come: Deliverance 2
, le RPG médiéval se veut très réaliste, notamment sur les us et coutumes de l'époque. C'est ainsi que pour vous balader dans les villes et villages de nuit, vous devrez être équipé d'une torche
, comme les gardes vous le feront très vite remarquer.
Vous ne savez pas comment faire pour l'équiper ? Ou vous n'en avez pas ? Nous sommes là pour vous aider avec votre torche dans KCD2
.
Comment équiper et sortir sa torche dans KCD2 ?
Si vous vous aventurez dans une rue à une heure tardive, où la nuit est déjà tombée, sans torche, le premier garde que vous allez croiser vous fera une remarque et vous demandera de sortir votre torche au plus vite.
Dans un premier temps, ouvrez votre inventaire et équipez-la
, tout simplement, comme vous le faites pour une arme ou une pièce d'armure. Si vous ne savez plus la touche à utiliser, ou que vous ne l'avez jamais su, sachez qu'il s'agit sur PC de la touche R
. Henry sortira automatiquement la torche et pourra s'éclairer. Sur console, ou en jouant à la manette, il faudra appuyer sur la touche « bas » (↓) de la croix directionnelle
.
Comment avoir une torche dans KCD2 ?
Vous aimeriez sortir votre torche, mais vous n'en avez pas ? Dépêchez-vous d'en récupérer une rapidement. Il existe plusieurs moyens assez faciles d'en obtenir une :
- Achetez-en une auprès d'un marchand, même auprès d'un aubergiste. Les torches ne coûtent pas très cher.
- Volez-en une. La plupart des villageois en ont une, vous pourrez en voler assez facilement.
- Fouillez les cadavres de vos victimes, qui en ont une (si vous vous battez souvent). C'est le meilleur moyen d'en avoir une très vite dans le jeu.
Il est important de noter qu'en utilisant votre torche, vous ne pourrez pas vous battre avec une arme à deux mains ou utiliser un bouclier.
Vous retrouverez nos guides de Kingdom Come: Deliverance 2
, comme celui qui vous explique comment trouver rapidement un cheval
, ou encore comment trouver un lit facilement
. Si besoin, il y a également des codes de triche KCD2
.
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