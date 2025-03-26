Ce mod hilarant transforme tout le monde en squelette dans Kingdom Come: Deliverance 2

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 26 mars 2025 à 14h44
Fatigué du réalisme poussé à l'extrême de Kingdom Come: Deliverance 2 ? Voici un mod complètement déjanté qui remplace tous les personnages du jeu par des squelettes, tout en conservant leurs vêtements et coiffures d'origine. Oui, même les barbes restent en place !
Ce mod hilarant transforme tout le monde en squelette dans Kingdom Come: Deliverance 2
Les mods sont très populaires dans les jeux vidéos. Que ce soit pour améliorer des points, ajouter du contenu qui n'est pas présent, ou simplement implanter une façon plus décalée de profiter du jeu, il y en a pour tous les goûts, y compris dans l'un des jeux les plus populaires de 2025, Kingdom Come: Deliverance 2

Le moddeur erdeminofff a effectivement eu l'idée de remplacer absolument tous les personnages du jeu par des squelettes. Plus précisément, son « Skeleton Mod », supprime la chaire, laissant simplement apparaître les tenues, les os et la barbes des différents personnages du jeu. Une façon originale de profiter de cette aventure. 


Des squelettes oui, mais avec style !

L'originalité principale du mod tient dans sa manière très particulière de transformer les personnages. En effet, seuls les corps des personnages sont remplacés par des os, tandis que leurs cheveux, barbes et tenues restent inchangés. Le résultat donne lieu à des scènes à la fois cocasses et perturbantes, rendant chaque capture d'écran proposée par le moddeur absolument savoureuse.

« Ce mod peut être à la fois drôle et effrayant », explique son créateur, qui avoue avoir rencontré quelques difficultés techniques dans le développement du mod.

Parmi les images partagées par le moddeur, on découvre notamment des scènes mémorables, comme deux squelettes amoureux ou des tavernes peuplées d'ossements buvant tranquillement leur bière… enfin, presque.

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La scène de début de jeu, avec les femmes qui lavent leur linge, a une toute autre allure avec ce mod.

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Encore en alpha, mais déjà des nouveautés prévues

Actuellement en version alpha, le mod continue d'être régulièrement amélioré par son créateur, qui a récemment étendu l'effet « squelette » aux personnages féminins et ajouté le remplacement des têtes par des crânes, pour un résultat encore plus impressionnant. Mais ce n'est pas tout : d'autres ajouts sont déjà prévus dans les prochaines versions du mod, notamment la possibilité de transformer également les chiens et les chevaux en squelettes, ainsi que des options pour limiter cette transformation à certains personnages ou groupes spécifiques.

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Un mod absurde, mais étrangement logique

Bien que ce mod semble aller à l'encontre de l'ultra-réalisme voulu par Warhorse Studios, on pourrait presque argumenter qu'il est plus réaliste encore : après tout, tous les personnages médiévaux que nous connaissons aujourd'hui sont bien des squelettes, non ?

Si vous souhaitez vivre une expérience complètement décalée et hilarante dans Kingdom Come: Deliverance 2, vous pouvez télécharger le Skeleton Mod dès maintenant via NexusMods.

Autre prouesse dans un tout autre registre : un joueur a également terminé KCD 2 sans tuer le moindre personnage. Si vous venez de vous laisser séduire par KCD2, qui pourrait avoir une suite, rappelons que des guides sont à votre disposition, comme comment équiper la torche, que faire avec les nids ou comment trouver un lit pour dormir. Sinon, vous pouvez toujours l'acheter à moindre coût grâce à notre partenaire Instant Gaming, qui vous le propose sur les différentes plateformes :
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Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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