Ce mod hilarant transforme tout le monde en squelette dans Kingdom Come: Deliverance 2

Kingdom Come: Deliverance 2 est un RPG médiéval développé par Warhorse Studios et édité par Deep Silver. Sorti sur PC et consoles next-gen en février 2025, il poursuit l'histoire de Henry dans une Bohême réaliste du XVe siècle, avec un monde ouvert immersif, des choix narratifs impactants et un système de combat fidèle aux techniques médiévales.