Le nouveau Kingdom Come: Deliverance pourrait sortir dès 2027

Warhorse, le studio tchèque, a annoncé deux nouveaux projets, dont un tout nouveau jeu dans l'univers de sa franchise historique, et sa sortie pourrait se faire dès 2027 selon les dernières informations communiquées. Mais ce projet mystérieux pourrait bien bousculer les habitudes des fans.

L'annonce a pris tout le monde de court ce 20 mai, lorsque Warhorse Studios a annoncé deux projets, un RPG en monde ouvert dans l'univers du Seigneur des Anneaux et un nouveau jeu Kingdom Come: Deliverance. Dans la foulée, lors d'un bilan financier d'Embracer Group, la maison mère de Warhorse Studios, des détails croustillants ont émergé concernant l'avenir du studio tchèque, pour nous en dire un peu plus.

Un calendrier de sortie étonnamment proche

Selon Phil Rogers, le PDG d'Embracer Group, cette production fraichement annoncée avance à grands pas. Le dirigeant a en effet confirmé que l'objectif était de mettre ce titre entre les mains des joueurs au cours du prochain exercice fiscal. Concrètement, cela place la fenêtre de lancement entre avril 2027 et mars 2028. Une cadence impressionnante pour un studio comptant plus de 250 développeurs, surtout si l'on considère le temps habituellement nécessaire pour concevoir des jeux de cette envergure.

Il convient toutefois de rester prudent. Les aléas du développement de jeux vidéo sont nombreux, mais l'optimisme est de mise du côté de la direction. Lors de sa présentation en vidéo, Phil Rogers a tenu à rassurer l'audience concernant l'état d'avancement de cette mystérieuse épopée médiévale.

C'est un jeu que nous espérons mettre entre leurs mains lors de la prochaine année fiscale, et je pense que c'est quelque chose que les fans vont adorer.

Chargement du sondage... 0 votant Voter

Un changement de cap pour la franchise

Si la nature vidéoludique du projet ne fait plus aucun doute, balayant ainsi les rumeurs d'un jeu de plateau ou d'une bande dessinée, le genre de ce nouveau Kingdom Come soulève de nombreuses interrogations. Historiquement, la saga s'est imposée comme une référence du jeu de rôle immersif. Pourtant, Warhorse et Embracer ont soigneusement évité le terme classique pour qualifier ce projet, lui préférant le mot plus vague d'aventure.











Cette subtilité sémantique n'a pas manqué de faire réagir. Alors que le futur titre Le Seigneur des Anneaux du studio est clairement défini comme un jeu de rôle en monde ouvert, ce nouveau Kingdom Come pourrait bien s'éloigner de la formule de Deliverance. S'agit-il d'un spin-off explorant un autre genre ? Certains imaginent déjà une expérience narrative plus linéaire, ou même l'intégration d'éléments horrifiques, une piste brièvement explorée dans de récents contenus additionnels.

Pour l'heure, le mystère reste entier. Warhorse Studios a promis que d'autres intervenants prendraient la parole ultérieurement pour dévoiler les contours précis de ce titre. En attendant, la communauté peut spéculer et lancer les paris sur quelle sera cette aventure, dont la sortie devrait arriver en 2027, ou début 2028.