Double annonce pour Warhorse, qui confirme un RPG Seigneur des Anneaux et Kingdom Come: Deliverance 3

Après les rumeurs place à l'officialisation. Warhorse Studios vient de confirmer deux projets d'envergure, un RPG dans l'univers du Seigneur des Anneaux, mais aussi un nouveau jeu Kingom Come: Deliverance.

Le studio tchèque a séduit des millions de joueurs l'an dernier avec la sortie de Kingdom Come: Deliverance 2, qui a terminé son suivi il y a quelques mois avec l'ultime DLC. Plusieurs rumeurs ont circulé sur la toile dans la foulée, notamment une affirmant que la société allait s'attaquer à l'un des monstres du genre fantasy médiéval, le Seigneur des Anneaux. C'est maintenant confirmé, avec une surprise en prime.

Un RPG Seigneur des Anneaux en développement

L'annonce est sobre et promet plus d'informations en temps et en heure. Mais dans la publication faite sur Twitter (X), nous pouvons lire que Warhorse Studios travaille sur un RPG en monde ouvert se situant dans l'univers de la Terre du Milieu. L'annonce est accompagnée d'une petite pointe d'humour, puisqu'elle fait référence aux rumeurs.

« Vous avez peut-être entendu les rumeurs, il est temps de révéler ce sur quoi nous travaillons ». Aucun autre détail quant à ce projet n'a pour le moment été donné.

Mais aussi un autre jeu Kingdom Come: Deliverance

Difficile d'imaginer la fin de l'aventure Kingdom Come: Deliverance tant les possibilités sont nombreuses. Que ce soit une suite, avec un troisième épisode majeur, ou un spin-off consacré à l'un des nombreux personnages emblématiques, rien n'est certain pour le moment, si ce n'est que le studio ne va pas abandonner son bijou tout de suite. Il a simplement été précisé « qu'une nouvelle aventure » était en préparation, laissant la communauté imaginer ce que nous réservera cette troisième aventure.

You might have heard the rumours, it's time to reveal what we are working on.



🗺️ An open world Middle-earth RPG.

⚔️ A new Kingdom Come adventure.



We're excited to tell you more when the time is right.#WarhorseStudios #Annoucement #lotr #KingdomComeDeliverance pic.twitter.com/Pcgf9SqW52 — Warhorse Studios (@WarhorseStudios) May 20, 2026

Des détails au moment venu

Fort de son expérience avec les deux premiers opus, qui ont écoulé plus de 12 millions de copies à eux deux, Warhorse veut passer la seconde enchaînant tout de suite avec deux nouveaux projets, dont l'un attirera bien évidemment un public plus large, étant donné que le Seigneur des Anneaux est une licence qui parle à tout le monde.











Néanmoins, il faudra se montrer patient. Si la société a dévoilé ses deux projets aujourd'hui, c'est pour anticiper de potentielles fuites, et rassurer les joueurs. Les informations arriveront « en temps voulu », que ce soit les premières images, ou même le nom. Mais cette information aura tout de même de quoi ravir certains joueurs. Qui d'autre que Warhorse peut nous proposer un RPG Seigneur des Anneaux digne de nos espérances ?

Kingdom Come: Deliverance 2 est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. Si vous ne le possédez pas encore, vous pouvez toujours l'acheter à moindre coût grâce à notre partenaire Instant Gaming, qui vous le propose sur les différentes plateformes :