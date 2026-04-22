Kingdom Come: Deliverance : Financez la restauration d'un vrai château en achetant le titre

Vedette de la semaine médiévale sur Steam, la saga Kingdom Come: Deliverance a décidé d'allier jeu et bonne action. Une partie de l'argent récolté sur les ventes du jeu va permettre de reconstruire un édifice datant du 14è siècle.

La période médiévale est une grande source d'inspiration pour Warhorse Studios. Les créateurs de Kingdom Come: Deliverance et de sa suite, Kingdom Come: Deliverance 2, n'ont d'ailleurs pas hésité à s'inspirer de vrais monuments pour donner vie au royaume de Bohême. L'un des lieux les plus emblématiques de la saga est le château de Pirkštejn, un lieu important pour Henry.

Mais saviez-vous que ce château existe bel et bien ? D'ailleurs, vous pouvez participer à sa restauration en achetant le premier opus de la saga simplement en ajoutant le titre à votre collection.

Découvrir la saga Kingdom Come: Deliverance tout en faisant une bonne action

Dans le cadre du festival médiéval organisé sur Steam jusqu'au 29 avril 2026, de nombreux titres mêlant chevaliers, combats à l'épée et conquête à cheval sont mis à l'honneur. La sélection inclut notamment plusieurs opus de Dark Souls, Crusader Kings III, Manor Lords… Le premier opus de Kingdom Come: Deliverance figure dans cette liste et est proposé à tout petit prix à cette occasion.

Cependant, Warhorse Studios a profité de l'événement pour annoncer qu'à l'achat du titre, un euro serait reversé au programme de préservation du vrai château de Pirkštejn. L'édifice, visible dans la ville de Rataje nad Sázavou (République tchèque), a été bâti au 14è siècle puis reconstruit au 18e siècle.

🏰 Pirkštejn Castle. You know it as your home in the first KCD but now it needs some help.



Reconstruction work is already underway, and during the Steam Medieval fest, we will donate $1 for each copy of the KCD1 base game sold.



📷If you've not played yet, or know someone… pic.twitter.com/SuKDd9QV1f — Warhorse Studios (@WarhorseStudios) April 20, 2026

Mais aujourd'hui, il a besoin d'être restauré pour continuer d'exister. Si les travaux de rénovation du clocher ont déjà commencé, Warhorse Studios a décidé de faire participer sa communauté au sauvetage de ce monument historique.

Une histoire qui dépasse les frontières du jeu vidéo

Dans un billet partagé sur la page Steam du titre le 20 avril dernier, les développeurs expliquent que cette action est bien plus qu'une simple levée de fonds. Warhorse Studios entretient une relation de confiance avec plusieurs partenaires locaux, dont le monastère de Sázava. Ces derniers ont permis aux créatifs d'accéder aux sites et d'obtenir « un précieux éclairage historique ».

En contribuant à la restauration de Pirkštejn, nous souhaitons réaffirmer notre engagement envers l'authenticité historique, renforcer nos liens avec la communauté locale et inviter les joueurs à renouer avec les origines de l'aventure Kingdom Come.

Si vous souhaitez vous aussi participer à cette aventure et faire perpétuer l'histoire du château de Pirkštejn, l'opération est active jusqu'au 26 avril prochain.