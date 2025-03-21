Kingdom Come Deliverance 3 déjà évoqué par l'acteur de Hans Capon, qui rêve d'une suite historique ambitieuse

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 21 mars 2025 à 18h32
Luke Dale, l'acteur incarnant Hans Capon dans Kingdom Come Deliverance 2, espère déjà une suite. Il dévoile ses idées pour un troisième volet épique autour des guerres hussites.
Kingdom Come Deliverance 3 déjà évoqué par l'acteur de Hans Capon, qui rêve d'une suite historique ambitieuse
Alors que Kingdom Come Deliverance 2 rencontre un vif succès auprès des joueurs, Luke Dale, acteur derrière l'apprécié Hans Capon, que nous retrouvons évidemment dans cette suite, imagine déjà l'avenir de la série. Dans un entretien récent avec Dan Allen Gaming sur YouTube, il partage ses idées et sa confiance absolue en Warhorse Studios, convaincu que le studio « réussit toujours » grâce à sa passion.

Un troisième volet durant les guerres hussites ?

Interrogé sur ce qu'il ferait s'il avait carte blanche pour un potentiel Kingdom Come Deliverance 3, Luke Dale évoque immédiatement une période historique très précise : les guerres hussites. Débutant historiquement en 1419, soit quelques années après les événements du deuxième épisode situé en 1403, cette époque serait selon lui idéale pour un nouvel opus.

« Si l'argent et le temps n'étaient pas un problème, je nous emmènerais directement aux guerres hussites », déclare-t-il. « C'est une période incroyablement riche, mais très peu explorée dans les jeux vidéo. »

Il reconnaît cependant que ce projet serait extrêmement ambitieux et complexe, nécessitant énormément de recherches historiques et de données pour être réalisé de manière convaincante.

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« Warhorse réussira forcément »

Au-delà de ses idées personnelles, Luke Dale exprime surtout sa confiance totale envers Warhorse Studios, convaincu que le studio tchèque saura quoi faire pour un éventuel troisième jeu. Cette confiance repose sur la passion et l'authenticité que le studio insuffle dans ses créations, comme le témoignent ces deux épisodes.

« Même si je ne suis pas impliqué, je suis certain qu'ils réussiront », explique-t-il. « Warhorse ne fait jamais d'erreurs. Tout est sincère chez eux, tout vient du cœur. Ce n'est pas une question d'argent, c'est une passion authentique qui guide leur travail. »

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Warhorse aurait déjà un plan pour la suite

Cette déclaration rejoint les propos récents de Tom McKay, l'acteur principal incarnant Henry, qui suggérait dans une autre interview que Warhorse avait déjà « une idée précise de ce qui se passera ensuite ». Le studio pourrait donc avoir en interne des plans concrets pour une éventuelle suite, bien que rien n'ait été officiellement confirmé à ce jour. Et nous pourrions attendre plusieurs années avant que Warhorse ne dévoile ce potentiel Kingdom Come Deliverance 3.

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Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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