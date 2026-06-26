Kingdom Come: Deliverance 2 passe les 6 millions de copies et s'offre une mise à jour avec une quête liée à Balatro

Warhorse Studios a, récemment, dévoilé un nouveau chiffre de ventes concernant Kingdom Come: Deliverance 2, qui se dote également d'une nouvelle mise à jour et d'une belle réduction.

Disponible depuis le mois de février 2025, Kingdom Come: Deliverance 2 est très apprécié par la communauté et ne cesse d'attirer de nouveaux joueurs. D'ailleurs, les derniers chiffres communiqués par Warhorse Studios concernant Kingdom Come: Deliverance 2 le prouvent, tandis que le titre accueille une nouvelle mise à jour en lien avec Balatro.

Plus de 6 millions de copies vendues pour Kingdom Come: Deliverance 2

Il y a très peu de temps, Warhorse Studios a, en effet, partagé une nouvelle statistique concernant les ventes du titre : Kingdom Come: Deliverance 2 a, ainsi, dépassé les 6 millions d'exemplaires vendus dans le monde entier. Pour rappel, au mois de février de cette année, le studio de développement avait annoncé que Kingdom Come: Deliverance 2 avait atteint le cap des 5 millions. Cela signifie donc qu'en moins de 6 mois, ce deuxième opus s'est écoulé à 1 million d'exemplaires supplémentaires. Un bel exploit pour le titre.

Balatro s'invite dans Kingdom Come: Deliverance 2

En complément, Warhorse Studios a déployé une toute nouvelle mise à jour sur Kingdom Come: Deliverance 2. Ce nouveau patch apporte des améliorations et corrections, mais surtout une nouvelle quête en lien avec le célèbre jeu Balatro. Dans le patch notes, les développeurs parlent d'un « bouffon/fou du roi » dans la section dédiée aux quêtes et écrivent plus précisément : « Un bouffon/fou du roi un peu bizarre fait parfois son apparition devant la taverne Handman's Halter, en criant qu'il s'agit d'un nouveau jeu étrange ».

A Jester has started to hang around in front of the Hangman's Halter Tavern shouting about a strange new game. Will you join our new @BalatroGame inspired quest? 🎲



The update also contains some bug fixes and we've added support for the Steam controller.



Check out the full… pic.twitter.com/8PqevJNSYz — Kingdom Come: Deliverance II (@KingdomComeRPG) June 25, 2026

Une belle réduction pour Kingdom Come: Deliverance 2

Pour célébrer tout cela, Warhorse Studios propose une belle réduction pour Kingdom Come: Deliverance 2, notamment sur la plateforme de Valve, Steam. Ainsi, jusqu'au 9 juillet prochain, il est possible de se procurer le jeu pour 23,99 €, alors que son tarif habituel est de 59,99 €. La Royale Edition est quant à elle à 31,99 € au lieu de 79,99 €.

Rappelons, en guise de conclusion, que Kingdom Come: Deliverance 2 est disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC. Si vous ne le possédez pas encore, vous pouvez toujours l'acheter à moindre coût grâce à notre partenaire Instant Gaming, qui vous le propose sur :