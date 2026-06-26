Kingdom Come: Deliverance 2 passe les 6 millions de copies et s'offre une mise à jour avec une quête liée à Balatro

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 26 juin 2026 à 09h45
Warhorse Studios a, récemment, dévoilé un nouveau chiffre de ventes concernant Kingdom Come: Deliverance 2, qui se dote également d'une nouvelle mise à jour et d'une belle réduction.
Kingdom Come: Deliverance 2 passe les 6 millions de copies et s'offre une mise à jour avec une quête liée à Balatro

Disponible depuis le mois de février 2025, Kingdom Come: Deliverance 2 est très apprécié par la communauté et ne cesse d'attirer de nouveaux joueurs. D'ailleurs, les derniers chiffres communiqués par Warhorse Studios concernant Kingdom Come: Deliverance 2 le prouvent, tandis que le titre accueille une nouvelle mise à jour en lien avec Balatro.

Plus de 6 millions de copies vendues pour Kingdom Come: Deliverance 2

kingdom-come-deliverance-2-personnage

Il y a très peu de temps, Warhorse Studios a, en effet, partagé une nouvelle statistique concernant les ventes du titre : Kingdom Come: Deliverance 2 a, ainsi, dépassé les 6 millions d'exemplaires vendus dans le monde entier. Pour rappel, au mois de février de cette année, le studio de développement avait annoncé que Kingdom Come: Deliverance 2 avait atteint le cap des 5 millions. Cela signifie donc qu'en moins de 6 mois, ce deuxième opus s'est écoulé à 1 million d'exemplaires supplémentaires. Un bel exploit pour le titre.

Balatro s'invite dans Kingdom Come: Deliverance 2

En complément, Warhorse Studios a déployé une toute nouvelle mise à jour sur Kingdom Come: Deliverance 2. Ce nouveau patch apporte des améliorations et corrections, mais surtout une nouvelle quête en lien avec le célèbre jeu Balatro. Dans le patch notes, les développeurs parlent d'un « bouffon/fou du roi » dans la section dédiée aux quêtes et écrivent plus précisément : « Un bouffon/fou du roi un peu bizarre fait parfois son apparition devant la taverne Handman's Halter, en criant qu'il s'agit d'un nouveau jeu étrange ».

Une belle réduction pour Kingdom Come: Deliverance 2

kingdom-come-deliverance-2-visuel

Pour célébrer tout cela, Warhorse Studios propose une belle réduction pour Kingdom Come: Deliverance 2, notamment sur la plateforme de Valve, Steam. Ainsi, jusqu'au 9 juillet prochain, il est possible de se procurer le jeu pour 23,99 €, alors que son tarif habituel est de 59,99 €. La Royale Edition est quant à elle à 31,99 € au lieu de 79,99 €.

Miniature vidéo

Rappelons, en guise de conclusion, que Kingdom Come: Deliverance 2 est disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC. Si vous ne le possédez pas encore, vous pouvez toujours l'acheter à moindre coût grâce à notre partenaire Instant Gaming, qui vous le propose sur :

  • PC
    • Édition Standard → 20,39 € au lieu de 60 €, soit 66 % de réduction.
    • Édition Gold → 26,69 € au lieu de 80 €, soit 67 % de réduction.
  • Xbox Series
    • Édition Standard → 52,89 € au lieu de 70 €, soit 24 % de réduction.
    • Édition Gold → 69,99 € au lieu de 90 €, soit 22 % de réduction.
  • PS5
    • Carte PlayStation Store de 60 €56,39 € au lieu de 60 €, soit 6 % de réduction.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

Plus d'articles

Le multijoueur arrive sur Kingdom Come: Deliverance 2 mais ampute le jeu de son histoire
Kingdom 2 29 septembre 2026

Le multijoueur arrive sur Kingdom Come: Deliverance 2 mais ampute le jeu de son histoire

Le mod multijoueur de Kingdom Come: Deliverance 2, qui vient de rentrer en bêta ouverte, permet désormais de parcourir la Bohême entre amis, de créer des serveurs personnalisés et de concevoir des modes de jeu inédits. Une avancée majeure pour la communauté, malgré l'absence du mode histoire.
Kingdom Come: Deliverance 2 annonce sa sortie sur Switch 2
Kingdom 2 09 septembre 2026

Kingdom Come: Deliverance 2 annonce sa sortie sur Switch 2

Warhorse Studios a, récemment, indiqué que Kingdom Come: Deliverance 2 va profiter d'un portage sur Nintendo Switch 2.
Kingdom Come: Deliverance 2 reçoit des éloges de l'acteur principal de Red Dead Redemption 2
Kingdom 2 20 août 2026

Kingdom Come: Deliverance 2 reçoit des éloges de l'acteur principal de Red Dead Redemption 2

Roger Clark, qui est l'acteur principal de Red Dead Redemption 2, a récemment partagé son avis plus que positif concernant Kingdom Come: Deliverance 2.

commentaire (0)