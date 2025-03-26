Un joueur de Kingdom Come Deliverance 2 termine le jeu sans tuer personne, façon « Batman médiéval »

Kingdom Come: Deliverance 2 est célèbre pour ses combats sanglants et son réalisme brutal, mais un joueur a décidé de relever un défi particulièrement original : finir le jeu sans verser une seule goutte de sang. Comment s'y est-il pris ? Vous allez vite comprendre pourquoi on le surnomme déjà le « Batman médiéval ».
Warhorse Studios a souhaité laisser une belle liberté aux joueurs de KCD2
, pour que chacun puisse vivre son aventure comme il l'entend. C'est ainsi que divers récits sont partagés, et certains sont bien plus étonnants ou bluffants que d'autres. Sur Reddit, l'utilisateur Hamfinity partage son incroyable exploit : terminer Kingdom Come: Deliverance 2 sans ôter la vie de la moindre créature ou ennemi
. Une performance assez incroyable qui lui a demandé beaucoup de créativité et d'ingéniosité pour contourner les nombreux défis imposés par le jeu.
Comment réussir l'impossible sans tuer personne ?
Hamfinity explique avoir privilégié au maximum les options pacifiques du jeu : dialogues persuasifs et attaques furtives permettant de neutraliser sans tuer.
L'utilisation intensive du combat à mains nues lui a permis d'éviter les dégâts mortels souvent associés aux armes comme les épées ou les flèches.
[KCD2] I completed the game with 0 kills to continue Merciful Henry's adventure
byu/hamfinity inkingdomcome
Toutefois, certains ennemis ne pouvaient pas être assommés. Pour ces cas spécifiques, Hamfinity a eu recours à des techniques inventives, comme l'utilisation de son chien, Cabot, pour éliminer des adversaires
, préservant ainsi ses propres statistiques de toute mort directe.
La gravité et d'autres astuces surprenantes au secours du joueur pacifiste
Certains combats obligatoires ont posé de sérieux défis, comme la quête « Via Argentum », dans laquelle Henry affronte trois soldats impossibles à assommer. Dans ce cas précis, le joueur a laissé son fidèle compagnon à quatre pattes accomplir la tâche à sa place.
Dans la quête « Exodus », où il était nécessaire de tuer des soldats pour avancer, Hamfinity a combiné astucieusement des dégâts sur la durée avec des chutes mortelles provoquées par la gravité, une méthode qui n'affecte pas les statistiques du personnage et lui permet de rester « innocent » officiellement.
Un chevalier pacifique… mais pas totalement innocent
Bien qu'il soit parvenu à préserver des mains propres en matière de combat, Hamfinity admet avoir énormément volé durant sa partie
. Il reconnaît volontiers que son personnage est davantage un « voleur pacifique
» qu'un héros parfait. Mais comme il l'indique lui-même avec humour : « Mieux vaut voleur que meurtrier !
»
Cette expérience originale témoigne une fois encore des possibilités infinies offertes par Kingdom Come: Deliverance 2
, jeu reconnu pour sa profondeur et son réalisme historique. Une prouesse qu'il faudra rétablir en mode hardcore, pour pousser la performance à son paroxysme.
Si vous venez de vous laisser séduire par KCD2
, qui pourrait avoir une suite
, rappelons que des guides sont à votre disposition, comme comment équiper la torche
, que faire avec les nids
ou comment trouver un lit pour dormir
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