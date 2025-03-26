Un joueur de Kingdom Come Deliverance 2 termine le jeu sans tuer personne, façon « Batman médiéval »



le 26 mars 2025 à 11h49 Publié par Corentin Rimbert le 26 mars 2025 à 11h49

Kingdom Come: Deliverance 2 est célèbre pour ses combats sanglants et son réalisme brutal, mais un joueur a décidé de relever un défi particulièrement original : finir le jeu sans verser une seule goutte de sang. Comment s'y est-il pris ? Vous allez vite comprendre pourquoi on le surnomme déjà le « Batman médiéval ».